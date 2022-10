Liv (69) mistet tilgang til pengene sine i flere måneder

– Jeg føler meg maktesløs. Det føles som at banken jobber imot meg, sier Liv Nordvik.

Den 22. februar 2022 fikk Nordvik et brev fra DNB som ba henne om å legitimere seg med pass i Bank-ID-appen, eller på deres kontorer.

– Da jeg fikk brevet trodde jeg det var svindel. Det er så mye av det om dagen at man ikke vet man skal tro på, sier Nordvik.

69-åringen sier hun ikke tenkte noe mer på brevet, før tre måneder senere.

– Den 6. juli fikk jeg enda et brev, da skjønte jeg at dette var ekte og jeg ville ta tak i det, sier Nordvik.

FLERE BREV: Etter flere varsler fra DNB om å legitimere seg prøvde Liv Nordvik å gjøre dette, men uten hell. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Hun ringte banken og forklarte at hun ikke har anledning til å møte opp i deres lokaler for å legitimere seg. Hun etterlyste en annen løsning, men opplevde å bli avvist av banken, forteller Nordvik.

– Jeg har lenge slitt med Asma, og etter pandemien har det vært vanskelig for meg å komme meg ut. Jeg ba DNB om å vær så snill å ikke slette meg, sier Nordvik.

Må låne penger

Nordvik har vært kunde hos DNB hele voksenlivet. Siden hun var for sen med å legitimere seg, avsluttet banken kundeforholdet den 6. juli.

– Plutselig mistet jeg tilgang til bankkontoen, pensjonen og Bank-IDen min, sier hun.

OPPSIGELSEN: Siden Nordvik ikke lyktes med å legitimere seg i tide sa DNB opp kundeforholdet sitt med henne den 22. juli 2022. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

I over tre måneder har Nordvik vært avhengig av å låne penger fra familien til å betale for medisiner, strøm og bokostnader, forklarer den tidligere DNB-kunden.

– Nå er det søsteren min som betaler regningene. Jeg har aldri vært økonomisk avhengig av noen før. Nå kan jeg verken lese digitale brev eller bestille medisiner, sier Nordvik.

– Får ikke hjelp

Nordvik erkjenner at det ikke var klokt av henne å vente så lenge med å identifisere seg.

– Jeg angrer veldig på at jeg ikke tok dette seriøst i starten, den kritikken tar jeg. Men når jeg prøver å rette feilen, får jeg ingen hjelp av DNB.

ANGRER: Liv Nordvik skulle ønske hun hadde tatt det aller første brevet fra DNB seriøst. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Uten tilgang til Bank-ID og penger, prøvde Nordvik å ta kontakt med banken for å fikse problemet.

Banken ba henne om å søke om en ny bankkonto. Noe hun prøvde å gjøre, men fikk ikke til.

– Jeg fikk lite hjelp, og ingenting skjedde. De gav meg bare ulne svar og beklaget at det tok tid, men nå har det gått over tre måneder, sier hun.

Da pensjonisten innså at hun ikke kom noen vei med banken, ba hun om hjelp fra familien sin.

Ble bedt om å bytte bank

Nevøen hennes, Anders Nordvik Thorbjørnsen, som er siviløkonom, ville hjelpe Nordvik med saken. Han reagerer kraftig på DNBs håndtering.

STILLER OPP: Nevøen til Liv Nordvik heter Anders Nordvik Thorbjørnsen, han førsøker å hjelpe tanten sin med å få tilbake tilgangen til pengene. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Jeg ringte og spurte om hvor langt i prosessen saken hennes var. Det kunne ingen fortelle meg, sier Thorbjørnsen.

Da bestemte nevøen seg for å gjøre et nytt forsøk på å søke om en ny bankkonto med veiledning fra en kundekonsulent i DNB.

– Da vi gjennomførte prosessen, fikk vi opplyst at vi skulle bli kontaktet av banken innen tre virkedager. Etter syv dager hadde vi fortsatt ikke hørt noen ting, sier han.

Da Thorbjørnsen ringte DNB igjen, skal han ha blitt bedt om å bytte bank.

– DNB sa at vi må vente i fire til åtte uker for å få et svar. Til slutt sa rådgiveren at vi bare burde bytte bank, fordi det går raskere, sier siviløkonomen.

FORTVILER: Thorbjørnsen skjønner at tanten hans fortviler over kommunikasjonen mellom henne og DNB. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Ikke overrasket

Minst ti prosent av befolkningen står i fare for å falle utenfor samfunnet på grunn av manglende digital kompetanse, viser en fersk undersøkelse gjort av Rambøll.

– Det er ikke overaskende at Nordvik har slitt med å legitimere seg. Jeg synes selv dette var vanskelig, sier Lars van Marion, avdelingsleder for digitalisering i Rambøll til TV 2.

I takt med det økende kravet til kompetanse i samfunnet, opplever van Marion at færre eldre stoler på digitale løsninger.

– Når de ikke får det til, mister folk tillitt til at deres rettigheter blir ivaretatt, sier han.

Bankene må ta grep

Ettersom det stadig advares mot digital svindel, mener van Marion det er lett for folk å bli forvirret.

BEKYMRET: Lars van Marion er avdelingsleder for digitalisering i Randbøll, som regelmessig kartlegger konsekvensene av digitaliseringen i samfunnet. Han er bekymret for en økende mangel på digital kompetanse. Foto: Randbøll

– De digitale løsningene gjør oss mye mer sårbare. Vi blir bedt om å være på vakt, men det kreves kunnskap for å skille svindelmetodene fra seriøse aktører.

Van Marion mener bankene i mye større grad bør legge til rette for personer som har manglede digital kompetanse.

– Det er ikke rettferdig at eldre skal havne i en slik situasjon. Bankene har ikke lagd en god nok løsning hvis én av ti ikke forstår den. De må ha en mye mer tilpasset kommunikasjon, sier van Marion.

– Forstår at det er vanskelig

DNB sier til TV 2 at de ikke kan kommentere kundeforholdet, men de har forståelse for at systemene deres kan oppleves vanskelig.

– Vi skjønner at det virker unødvendig å legitimere seg når man har vært kunde i banken i mange tiår, men her må vi forholde oss til regelverket fra myndighetene, sier kommunikasjonsrådgiver, Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

Dalsbø forteller at før de avslutter kundeforhold sender flere brev, varsler i nettbanken, sender tekstmeldinger og ringer.

STOR UTFORDRING: Vidar Korsberg Dalsbø som er kommunikasjonsrådgiver i DNB, forteller at det er vanskelig å skille svindel fra ekte aktører. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Det skjer først etter gjentatte kommunikasjonstiltak der vi har etterspurt identifikasjonspapirer, sier Dalsbø.

– Hva tenker dere om at folk sliter med skille forskjellen mellom svindel og ekte aktører?

– Dette er en stor utfordring som vi tar svært alvorlig. Å gjenkjenne svindel er vanskelig, og derfor ber vi alltid om at kundene tar kontakt med banken hvis de mistenker svindel, sier Dalsbø.

Dalsbø sier at for de aller fleste har økt digitalisering ført til flere muligheter, men for dem som ikke er digitale er det helt motsatt.

DNB om legitimering: «Bankene er pålagt av norske myndigheter å innhente legitimasjon som kan bekrefte kundens identitet for å etterleve hvitvaskingsloven. Det betyr at DNB må be kunden legitimere seg på nytt, om vi ikke har registrert nok informasjon eller dokumentasjon.»

«De aller fleste kan legitimere seg hjemmefra, og trenger ikke møte opp fysisk. Kunder med en moderne smarttelefon og pass eller nasjonalt ID kan enkelt legitimere seg via ID-sjekken i BankID-appen.» «Det er også mulig å laste opp legitimasjon i nettbanken. Kundene kan også velge mellom å møte opp fysisk på ett av kontorene til DNB eller sende kopi av gyldig legitimasjon med brevpost.» «DNB har også akseptert fullmakt for at pårørende kan legitimere kunden på bankkontor eller at DNB kan motta legeerklæring innsendt via post. I noen tilfeller gjør DNB individuelle vurderinger om unntak for kunder over 80 år, eller som av ulike årsaker ikke kan legitimere seg» Kilde: DNB

– Vi fredet derfor brevgiroen og lanserte det helanaloge tilbudet «bank uten internett». I dag er det over 52 000 kunder som benytter seg av dette tilbudet, sier kommunikasjonsrådgiveren.

– Vil dere beklage at kunden har måttet vente så lenge?

– Vi skulle selvsagt ønske at kunden fikk løst problemet sitt raskere, men er glad for at en løsning er på vei, sier Dalsbø.

Fortsatt ikke løst

Etter snart fire måneder, er situasjonen til Nordvik fortsatt ikke løst, men nevøen har fortsatt et håp.

ULØST: Etter å ha vært bank-løs i flere måneder, har Nordvik ennå ikke tilgang til verken pensjon, bankID eller sparepenger. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Vi kontaktet en annen bank og prosessen er gang. DNB sier at de kan overføre midlene hennes til en ny bank på en til tre dager. Det der vi er nå, sier nevøen Anders Nordvik Thorbjørnsen.

Liv Nordvik forteller at hun har vært heldig som har fått hjelp fra nevøen og familien sin.

– Det som er trist er å tenke på alle de som må gjennom dette, men ikke har familie som kan stille opp sier, Nordvik.