Vennetrøbbel på Facebook:

Frustrerte Facebook-brukere i både inn- og utland melder fredag om problemer med appen til det populære sosiale mediet. De opplever at de uvillig har sendt venneforespørsler på mobilappen, bare ved å klikke seg inn på profilene til andre.

Det betyr blant annet at «snokere» umiddelbart blir avslørt overfor folkene de sjekker profilen til.



Fikk nye «ukjente» Facebook-venner

TV 2 har snakket med Marie, som selv stusset da venneforespørslene begynte å renne inn.

Hun la ut et Facebook-innlegg i anledning samboerens bursdag, hvor hun også tagget ham. Dermed dukket profilen hennes opp for samboerens Facebook-venner.

– Da merket jeg at jeg hadde fått venneforespørsel fra ei som jeg ikke vet hvem er, som samboeren er venn med. Den forsvant igjen før jeg rakk å bekrefte eller slette den. Jeg tenkte hun sikkert bare hadde kommet borti, forklarer hun.



– Etterpå hadde samboer fått venneforespørsel fra ei venninne av meg, og vi tenkte ikke noe mer over det.

Så fikk hun selv oppleve å bli den oppsøkende Facebook-profilen.

– Så var jeg inne og så på hvem som hadde likt bursdagsinnlegget, og gikk inn på et par av profilene. Da først merket jeg at jeg hadde forespurt å bli venner med dem.

Da begynte hun å skjønne at det var ugler i mosen.

– Da først tenkte jeg at dette må være en bug. Det var vel snakk om en fem-seks profiler. Jeg har to stykker som nå har godtatt forespørselen, som jeg ikke kjenner.

Marie klarer å kose seg med feilen, men er samtidig glad for at det «bare» var venners venner som fikk greie på at hun hadde vært inne på profilen deres.

– Jeg synes egentlig at det var litt morsomt , at man får bekreftet at noen er inne og snoker. Samtidig er det litt kleint at det har blitt sendt forespørsler fra min profil også, sier hun.

IT-ekspert Torgeir Waterhouse mener det er viktig at Facebook fikser opp i problemene så fort som mulig. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Heldigvis var det bare til venner av samboer. Det hadde vært kleinere om jeg hadde vært inne og snoket på gamle flammer, potensielle arbeidsgivere eller noe sånt.

– Veldig uheldig

Teknologiekspert Torgeir Waterhouse tror det er to mulige scenarier som kan være årsak til problemene, så fremt man utelukker at Facebook-brukerne selv har kommet borti knappen.

Da mener han at det enten handler om en bug i Facebook-appen, eller et det kan være et virus.

Waterhouse mener problemene er uheldige for Facebook og deres eierselskap, Meta.

– Uansett hva det er, ser det veldig uheldig ut. Det rokker ved tilliten til de som bruker verktøyet, pluss at det fyker av gårde venneforespørsler, noe man ikke ønsker, sier han.

– Tilliten er helt avgjørende for Facebook, for det er det hele forretningsmodellen baserer seg på – at vi stoler nok på Facebook til å bruke det.

Nå mener han det er opp til Facebook å rydde opp, uansett om det er en feil i deres eget system eller et virus som forårsaker problemene.

IT-ekspert Torgeir Waterhouse. Foto: Aleksander Myklebust

– Er det en bug, er det utrolig viktig at Meta adresserer det fort og får fikset på det. Det er viktig både for brukerne og for Meta selv. En slik bug skader tilliten til verktøyet deres, sier Waterhouse.

– Er det snakk om et virus, må de vurdere å gjøre noe med kodingen, slik at viruset ikke gjør dette.

Frem til problemet er fikset, mener teknologieksperten at Facebook-brukere ikke kan gjøre mye annet enn å unngå å klikke seg inn på andres profiler.

– Facebook og Meta må adressere dette så kjapt som mulig og varsle brukerne om det. Dersom dette er et virus, bør Facebook varsle brukerne om at dette er noe som finnes.

Han maner også til å bruke vanlig nettvett, som å være varsom og å oppdatere passordene sine og andre sikkerhetstiltak.

TV 2 har bedt Meta om en kommentar. Selskapet har foreløpig ikke besvart våre spørsmål.