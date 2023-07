Liten støtte til hastemøte i Rødt

FYLKESLAGENE I RYGGEN: Fylkeslederne har enda tillit til Moxnes etter solbrilletyveriet i juni. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fylkesleder for Rødt i Sogn og Fjordane ber om at landsstyret kalles internt hastemøte om Moxnes-saken. Dette får liten støtte fra de andre fylkeslederne.

Det har stormet rundt Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter at det fredag ble kjent at han i juni stjal et par Hugo Boss solbriller på Gardermoen.

Nå mener fylkesleder i Sogn og Fjordane, Kjell Oldeide, at Rødts landsstyre snarest mulig bør samles for å ta stilling til om partiet har tillit til partileder Bjørnar Moxnes. Det melder NRK.

– Jeg synes det naturlige nå er at landsstyret, som partiets øverste organ, drøfter og konkluderer i denne saken, sier Oldeide til kanalen.

TV 2 tok søndag kontakt med de resterende 15 fylkeslederne i Rødt. Ingen av de vi har snakket med viser støtte til hastemøtet Oldeide ber om.

– Støtter ikke kravet

Syv av fylkeslederne har svart at de enten ikke ser behovet, ikke støtter det eller ikke har snakket om et slikt hastemøte.

Dette gjelder Østfold, Vestfold og Telemark, Troms, Oppland, Innlandet, Trøndelag og Viken.

– Jeg ser ingen grunn til et ekstraordinært landsstyremøte. Ingen har ytret mistillit til Moxnes, sier Rainer Svartrapmo, fylkesleder i Trøndelag.



– Jeg tok en runde med styret mitt i går og vi har fortsatt tillit til Bjørnar. Hvis fylkeslederen i Sogn og Fjordane ønsker det, så er jo det noe landsstyret må lytte til. Vi har ikke krevd noe sånt, og kommer ikke til å kreve det heller, sier Ravn Villtokt, fylkesleder i Østfold.



– Jeg ser ikke et sånt behov, på det nåværende tidspunkt. Sånn som vi alle synes så er dette en flau og trasig sak, men vi ser ikke at Bjørnar har gjort noe som utfordrer hans tillit som partileder, sier Anne-Marith Rasmussen, fylkesleder i Troms.



– Jeg støtter ikke kravet om et sånt møte, umiddelbart. Jeg tenker denne saken er godt nok belyst, sier Bjørn Kristiansen, fylkesleder i Oppland.



Kritiserte håndteringen av saken

Fylkeslederne i Agder, Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal har ikke svart på TV 2s henvendelser søndag.



Fylkeslagene i Oslo og Buskerud har ikke tatt stilling til spørsmålet om hastemøte.

Fylkeslederne i Rogaland og Hordaland ønsker ikke å kommentere saken søndag.

Bridget Penny, fylkesleder i Hordaland, gikk likevel ut i flere medier lørdag og kritiserte håndteringen av saken internt i partiet.