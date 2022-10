– Lite sannsynlig at Russland står bak

De siste ukene er det observert en rekke droner i lufta rundt om i landet.

Dronene er i hovedsak blitt sett ved flyplasser og ved olje - og gassinstallasjoner.

Dronesituasjonene har ført til flere stengte flyplasser og økt militær beredskap i store deler av landet, og PST har tatt over etterforskningen av dronene.

Samtidig har totalt syv russere blitt arrestert for ulovlig fotografering.

– Vi må se på sakene samlet sett og kan ikke konkludere nå hvem som står bak og i hvilken grad det er en sammenheng, sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe onsdag.

– Har nok en annen forklaring

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han tviler på at Russland står bak dronene som er observert ved norske flyplasser.

– Vi kan ikke utelukke at russisk etterretning står bak, men det er lite sannsynlig, sier Røseth.

– Om Russland står bak, så må det underbygges. Så lenge vi ikke har bevis for dette, så er det ikke underbygd. Mange av observasjonene på flyplassene har nok annen forklaring enn at Russland står bak, fortsetter han.

Her er det observert droner: 21. september var det observert seks uidentifiserte droner innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer på norsk sokkel.

28. september opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det var observert droner ved norske kraftinstallasjoner.



14. oktober rykket væpnet politi ut etter en mulig observasjon av en drone ved prosessanlegget Kårstø i Tysvær.

18. oktober opplyste Avinor at de har anmeldt 27 mulige droneobservasjoner siden juli.

Dronene på flyplassene har vært ved Stavanger, Haugesund, Bergen, Førde, Kristiansund og Tromsø.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa torsdag at de overtar etterforskningen av droneobservasjonene. Kilde: NTB / TV 2

Røseth mener imidlertid det er langt mer sannsynlig at Russland står bak dronene i Nordsjøen.

– Når det gjelder droner i Nordsjøen og forsvarsanlegg, vil jeg si det absolutt er mulig at russere står bak, sier Tom Røseth.

Dette kan være hensiktene:

Ifølge Røseth kan dette være motivene dersom Russland står bak den siste tids droneobservasjoner:

Russland ønsker økt informasjon om infrastruktur. De kan identifisere sårbarheter, og samle inn informasjon som de kan bruke dersom det blir en økt konflikt mellom Nato og Russland.

Spre usikkerhet og vise at de kan ramme kritisk infrastruktur.

De kan hindre flyaktivitet, teste responstid og teste reaksjonsevne.

– Må være koordinert fra Russland

Ina Holst-Pedersen Kvam er forsker ved sjøkrigsskolen på Forsvarets høgskole.

Hun tror det store omfanget av observasjoner i Norge viser at russiske myndigheter står bak.

– Enkelte av observasjonene på flyplassene kan man avskrive. Men med dette omfanget av droneaktivitet totalt sett, så må noe være koordinert fra Russland, mener hun.

Når den sikkerhetspolitiske situasjonen er som den er, mener hun vi ikke råd til å gå ut ifra annet enn at kommandoen kommer fra Kreml.

– Denne aktiviteten er såpass omfattende og spredt over nokså store områder samtidig, at man kan gå ut ifra at den i all hovedsak styres fra Kreml, mener Kvam.

– Skal ikke ta lett på det

Pedersen Kvam reagerer også på at hendelsene med dronene skjer til tross for at myndighetene har bedt publikum om å holde utkikk for nettopp det.

– Man skal ikke ta så lett på at mye av denne innsamlingsaktiviteten foregår så åpenlyst. Det er umulig å vite når eller hvor disse dronene i ytterste konsekvens vil være utstyrt for sabotasje, eller tilrettelegge for et eventuelt angrep på andre måter, sier Kvam.

I mellomtiden mener hun observasjonene skaper forvirring, frykt og usikkerhet.

– Må stoppes hvis Russland står bak

Torsdag sa Støre at det er ikke er akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser.

Han understreket torsdag at droneaktiviteten ikke kan knyttes til et land.

– Det er arrestert sju russere, men det jeg har sagt, er at hvis det drives etterretningsvirksomhet med droner fra Russland, så er det forbudt og må stoppes, sa statsministeren.

Disse russerne er pågrepet: Tirsdag 11. oktober ble en russisk mann i 50-årene pågrepet. I bagasjen oppdaget politiet to droner og en rekke lagringsenheter. Fredag 14. oktober ble en 51 år gammel russer, pågrepet med drone ved Tromsø lufthavn. Mandag 17. oktober ble det kjent at ytterligere fire russiske personer er pågrepet og varetektsfengslet. Det er tre menn og en kvinne. De har forklart at de er turister på besøk i Norge.

Onsdag 19. oktober ble det kjent at en 47 år gammel russisk mann. Han er siktet for droneflyging på Svalbard.

Kilde: NTB

«Splitt og hersk»

Den russiske ambassaden har kalt fengslingen av russiske statsborgere som har filmet, tatt bilder eller fløyet med drone for ubegrunnet og diskriminerende.

Det mener Pedersen Kvam er en bevisst strategi for det som kalles «splitt og hersk».

– Jo flere arrestasjoner av russiske statsborgere som finner sted fremover, jo kraftigere blir antakeligvis reaksjonene fra offisielt russisk hold, sier hun.

Forskeren mener dette fører til en spissere retorikk som antakelig vil dreie seg rundt beskyldninger om trakassering av det russiske folk. Dette mener hun kan bli til en grobunn for «iscenesatt uro».

Pedersen Kvam er også bekymret for at russiske myndigheter kommer til å fortsette å skape problemer i Norge.

– Det spørs litt hvor desperat Putin blir, men jeg tror man kan forvente seg at russiske myndigheter vil prøve å gradvis øke temperaturen og intensiteten i denne typen aktivitet fremover, sier hun.