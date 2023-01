Listhaug ut mot Mehl: – Dette må stanses nå!

FÅR KRITIKK: Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) mener nåværende justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er for passiv i møte med de kriminelle gjengene. Foto: Erik Edland / TV 2 og Aage Aune / TV 2

Denne uken møter justisminister Mehl EU-landenes innenriks- og justisministre i Stockholm – et møte lederen i Fremskrittspartiet håper blir lærerikt for justisministeren.

– Jeg håper hun får god kunnskap og innspill til hva hun kan gjøre for å forhindre at vi får svenske tilstander i Norge. Dette må stanses nå, sier Sylvi Listhaug.

TV 2 møter henne i Klingenberggata i Oslo sentrum, der to menn i 30- og 40-årene ble skutt natt til søndag for halvannen uke siden.

OSLO SENTRUM: Natt til søndag 15. januar ble to menn skutt i nærheten av Nationaltheatret i Oslo sentrum. Politiet etterforsker saken som drapsforsøk. Foto: Frode Sunde / TV 2

De to mennene knyttes til den kriminelle gjengen Young Guns, mens de to siktede, som ble pågrepet i Milano før helgen, skal ha knytninger til MC-gjengen Satudarah.

De siktede er unge menn i begynnelsen av 20-årene.

– Det var jo det jeg sa

Tirsdag denne uken gjorde TV 2 et intervju med Gunnar Appelgren i Stockholm. Han er svensk politi sin ekspert på gjengkriminalitet, og har jobbet med dette i mer enn 30 år.

I intervjuet ber han norsk politi og samfunnet for øvrig om å være på vakt for å unngå en voldsbølge på linje med det Sverige har sett det siste året. I 2022 ble 62 personer skutt og drept i Sverige.

– Han ber jo oss om å lære av dem, og det var jo det jeg sa i 2017 da jeg reiste til Sverige. Da var det allerede ille, men det har jo bare blitt veldig mye verre siden den gangen, sier Listhaug.

BESØK I 2017: Da Sylvi Listhaug var innvandrings- og integreringsminister dro hun på besøk til Rinkeby utenfor Stockholm. I ettertid fikk hun mye kritikk for at hun advarte mot «svenske tilstander». Foto: Anders Wiklund / NTB

Hun mener det går i feil retning også her til lands, og at det nå er på tide at justisminister Emilie Enger Mehl våkner.

– Jeg synes hun har vært veldig passiv, og nå håper jeg hun bruker anledningen til å snakke med den svenske ministeren, sier Listhaug.

TV 2 har forelagt Mehl kritikken fra den tidligere justisministeren.

– Først så er det viktig å si at situasjonen i Norge ikke er sammenlignbar med den i Sverige, sier Mehl og fortsetter:

– For denne regjeringen har det vært viktig å styrke politiets innsats mot gjengkriminalitet. Vi skal nå i gang med å etablere en ny politistasjon på Mortensrud, som er et utsatt område i Oslo. Vi vil også ha raskere straffer mot unge gjengkriminelle.

Metlid: – Relativt stabile tall

Sylvi Listhaug mener at voldsbruken blant de kriminelle gjengene i Oslo er verre nå enn da hun var justisminister.

– Definitivt. Vi ser nå at det skjer skyteepisoder så ofte som det gjør, og gjengopprør ute i nabolag. Det er en utvikling som går i veldig feil retning, sier Listhaug.

– Du sier det definitivt er verre nå enn da du var minister. Har du noen tall på det?

– Vi ser jo bare den utviklingen som har vært, at det veldig ofte kommer nye episoder ut i mediene. Konkrete tall har jeg ikke her nå, men vi ser utviklingen, og politiet har vel også selv sagt at det har vært en negativ utvikling.

POLITITOPP: Politiinspektør Grete Lien Metlid leder avdelingen som etterforsker de mest alvorlige sakene i Oslo politidistrikt. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

TV 2 har spurt Grete Lien Metlid, som leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, om det faktisk er sånn at det er verre nå enn det har vært historisk.

– Altså, dette varierer og vi har jo i perioder hatt flere hendelser på kort tid, så det er kanskje ikke så rart at man får denne typen bekymringer og kanskje et inntrykk av at det blir flere og flere slike saker, men sånn generelt så holder jo disse tallene seg relativt stabile, sier Metlid.

Metlid svarte på dette spørsmålet tirsdag kveld, før TV 2 hadde intervjuet Sylvi Listhaug til denne saken.

– Én forskjell fra nabolandet

Mehl og Listhaug er enige om at vi i Norge fortsatt er langt unna den voldsbølgen som har tiltatt i Sverige de siste årene.

Likevel føler ikke Listhaug seg trygg på at Norge ikke kommer til å havne i en lignende situasjon.

– Hvor trygg er du egentlig, når du ser situasjonen i Sverige, på at vi ikke skal få en lignende situasjon i Norge?

– I Norge gjør politiet veldig mye godt arbeid for å skape trygghet i Oslo og for å gå mot de kriminelle gjengene. Så må vi ha klart for oss at det ikke er en sammenlignbar situasjon mellom Norge og Sverige akkurat nå, sier Mehl før hun legger til:

– Vi skal likevel gå etter kriminaliteten. For eksempel er skyting i Oslo ikke akseptabelt.

Hun peker på at politiet i Norge oppklarer langt flere av de mest alvorlige voldssakene enn det svenskene klarer, noe hun mener er svært viktig.

– Det har en forebyggende effekt i seg selv. I Norge er det en høy oppklaringsprosent. Dessverre er den mye lavere i Sverige, og det er en forskjell som har ganske stor betydning, sier Mehl.

Fremmer tre forslag

Fremskrittspartiet fremmer nå tre forslag særlig rettet mot skyting på offentlig sted, og vil:

Innføre egne visitasjonssoner der politiet gis hjemmel til å visitere personer for våpen uten nærmere mistanke.

Skjerpe straffene for ulovlig våpenbesittelse kraftig.

Innføre generell bevæpning av politiet.

KLINGENBERGGATA: TV 2 møtte Sylvi Listhaug (Frp) i Klingenberggata, der to menn ble skutt natt til 15. januar. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Nå må vi få kontroll på våpnene, og vi må slutte å være så naive og sikre at politiet får generell bevæpning som de har bedt om lenge. Nå har tiden kommet, sier Listhaug.

Frp-lederen kan ikke svare konkret på hvor og hvordan visitasjonssonene skal fungere, men vil at politiet selv skal kunne være med på å utforme gjennomføringen av dette i praksis.