Listhaug om avgangen: – Tidenes skandaleregjering

GÅR AV: Sandra Borch går av som statsråd etter avsløring om plagiat i egen masteroppgave. Her deltok hun på studiestart ved UIT like etter at hun tok over som statsråd i fjor sommer. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han ble orientert om saken fredag.

– Jeg har forståelse for at Sandra Borch synes denne saken gjør det vanskelig for henne å ha nødvendig tillit som statsråd for høyere utdanning. Det som er fremkommet er ikke forenlig med den tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister, sier han i pressemelding.

– Jeg respekterer derfor hennes beslutning om å gå av, fortsetter han.

Borch ba selv om å fratre som statsråd etter at det ble kjent at hun hadde hentet tekst til masteroppgaven sin fra andre oppgaver uten å oppgi kilde, opplyser Støre.

Hennes egen partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier hun har vært en dyktig statsråd.

– Hun har vært en tydelig røst, først for landbruket og så i sin rolle som statsråd for forskning og høyere utdanning. Borch har vært viktig for partiet sitt, og vil fortsette å være det i Stortinget, sier Vedum.

GÅR AV: Sandra Borch valgte fredag kveld å gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister. Hun innrømmer samtidig å ha hentet tekst fra andre oppgaver til sin masteroppgave. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Hvordan er det mulig?

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borchs masteroppgave inneholder ifølge E24 flere passasjer som er identiske med tidligere leverte oppgaver.



Ifølge næringslivsavisen er til og med enkelte stavefeil kliss like andre oppgaver. Avsløringen kommer dagen etter at en konto på X/Twitter som viste frem flere av de samme passasjene i oppgaven hennes.

Borch (Sp) leverte sin oppgave i 2014. E24 skriver at passasjene i hennes oppgave stemmer overens med oppgaver levert i 2005 og 2009.

Frp-leder Sylvi Listhaug er forundret over hvordan dette kunne skje.



– Hvordan er det mulig å takke ja til utdannings- og forskningsminister når hun selv har jukset da hun studerte?, spør hun.

– Støre-regjeringen fremstår nå som tidenes skandaleregjering, konkluderer Listhaug.

FORUNDRET: Frp-leder Sylvi Listhaug er nådeløs i kritikken av Støres regjering. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Fornuftig

Også Venstres Abid Raja reagerer kraftig på nyheten.

– Dette var en fornuftig beslutning av Borch, og helt på sin plass. Norge kan rett og slett ikke ha en minister for forskning og høyere utdanning som så tydelig har plagiert andres verk i sin egen masteroppgave, sier han til TV 2.

– Plagiering og forskningsjuks er svært alvorlig i utgangspunktet, og er totalt uforenlig med å være statsråd for forskning- og høyere utdanningsfeltet, fortsetter han.

SVs utdanningspolitiske talsperson Grete Wold beskriver beslutningen som klok.

– En statsråd bør kunne stå støtt i saker på sitt eget ansvarsområde. Jeg synes det er en klok beslutning å overlate roret til en ny statsråd, sier hun til TV 2.

Høyre-leder Erna Solberg sier hun har forståelse for at Borch selv velger å gå av.

– Jeg ønsker henne alt godt videre, og håper hun har gode folk rundt seg nå i stormen, sier hun til TV 2.

VAR FAVORITT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere pekt på Sandra Borch som en potensiell arvtaker. Foto: Nils Ole Refvik

Ble pekt på som mulig arvtaker

Borch har vært en favoritt til å overta partiledervervet etter Trygve Slagsvold Vedum.

– Både Sandra Borch og Emilie Enger Mehl er to veldig dyktige statsråder. De får ting gjort, og jeg ser opp til begge to, hvordan de klarer å stå i de rollene, sa Vedum til TV 2 i september.

Før pressekonferansen fredag kveld var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, krystallklar på at Borch ikke kunne bli sittende etter dette.

– Hun må selvsagt gå av, sa han til TV 2.

– Lederen for universitets- og høgskolesektoren kan ikke ha fusket seg til graden sin. Hun har absolutt null troverdighet i hele sektoren nå, fortsatte han.