Listhaug om Amundsen-avgang: – Dessverre helt nødvendig

– Det var dessverre helt nødvendig at Per-Willy Amundsen tok ansvar og trakk seg som leder av Stortingets justiskomité.



Det sier Sylvi Listhaug i en kommentar til TV 2.

Søndag ettermiddag bekreftet Amundsen til NRK at han trekker seg fra ledervervet han har hatt siden oktober 2021.

Han begrunner avgjørelsen med at de kontroversielle innleggene han skrev på Facebook om kvinner, «arabere» og islam ikke er forenlig med vervet. Det er Listhaug enig i.



– Det han gjorde skapte stor skuffelse og sterke reaksjoner i partiet. Stortingsgruppa skal nå finne en ny kandidat til å overta vervet, og det trenger vi litt tid på, sier partilederen.



FACEBOOK: Dette innlegget publiserte Amundsen på Facebook torsdag kveld. Foto: Skjermdump

– Forstår reaksjonene

Nestleder i justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) har følgende kommentar til avgangen:

– Jeg forstår godt at hans uttalelser har skapt reaksjoner. Samtidig vil jeg si at jeg har hatt et konstruktivt samarbeid med Per Willy Amundsen i justiskomitéen. Hans beslutning om å gå av tar jeg til etterretning, sier hun.



Sveinung Stensland, som sitter i Justsiskomiteen for Høyre, støtter Amundsen i avgjørelsen.

– Dette var en klok beslutning av Per-Willy, etter det som har blitt sagt og gjort, sier han til TV 2.

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre, mener avgangen tyder på at Frp vil rydde opp.

Stensland mener publiseringen av de to Facebook-postene var særdeles uklokt.

– Mener du han også burde fratre fra sitt verv i Stortinget?

– Det må han finne ut av selv. Og det er opp til Fremskrittspartiet og velgerne om han skal sitte på Stortinget.



– Tar det på alvor

Stensland vil ikke spekulere i hvem som bør overta ledervervet i Justiskomiteen.

– Jeg legger til grunn at Fremskrittspartiet finner en ny kandidat.

Lørdag sa Høyre-leder Erna Solberg at holdningene som Amundsen uttrykte på Facebook ikke var forenelig med å sitte i regjering.

– Det er jeg helt enig i, sier Stensland søndag.

Flere Frpere tok lørdag sterk avstand til det Amundsen skrev.

– Det virker som Frp tar dette på alvor og vil rydde opp. Det er bra, sier Stensland.



– Ikke i stil med partiet

Fremskrittspartiets ungdomsparti støtter også opp om beslutningen.

– Jeg mener det er bra at Per Willy nå trekker seg som komitéleder og ser alvoret i situasjonen han har satt partiet i, sier FpU-leder Simen Velle til NTB.

– Uttalelsene til Per Willy står ikke i stil med det partiet jeg er en del av, og fra FpU er det en klar forventning om at den interne prosessen opprettholdes.