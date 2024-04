Listhaug med politisk angrep mot Solbergs parti: –Høyre er ikke løsningen

FYRER LØS: Frp-leder Sylvi Listhaug taler under Fremskrittspartiets landsmøte 2024 på Clairon Airport Hotel på Gardermoen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen startet med at en håndfull Gaza-demonstranter blokkerte inngangen til konferansehotellet, mens partiets nestleder stekte vafler en meter unna.

En halvtime etter politiet kom til stedet var det inne på hotellet klart for partileder Sylvi Listhaugs tale.

GAZA-DEMO: Demonstranter sperret inngangen til landsmøte. I forgrunnen står Frp-nestleder Terje Søviknes og serverer stortingsrepresentant Silje Hjemdal Frp-vafler. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Listhaug åpnet med å dra linjer tilbake til den kalde krigen og Berlinmurens fall.

– Etter murens fall trodde vi alle ville ha det som oss: Frihet og trygghet for hele folket. At frihetsbølgen ville spre seg videre. Men det ble ikke sånn. En ny verdikrig er i gang. Et nytt jernteppe har senket seg. Mellom vestlige demokratier og autoritære stater med diktatorer i spissen, sier Listhaug fra talerstolen.

Støtteerklæring til Israel

Hun etterlyser en ny kurs i utenrikspolitikken og hevder norske skattepenger går til å «legitimere terrorister, diktatorer og deres regimer.»

– Tiden for norsk dialog med terrororganisasjoner og krefter som ønsker å skade vårt demokrati og frata oss vår frihet må ta slutt.

Listhaug er tydelig kritisk til Iran, og mener Israel har en «rett til å forsvare seg.»

– De lever med en eksistensiell trussel. Alle parter har et ansvar for å roe ned situasjonen, men Israel står overfor islamistiske krefter som er en fare for hele verden, sier Listhaug til landsmøtet.

Vil ha Sveits-utflyttere hjem

I talen kommer hun også med følgende uttalelse til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

ANGREP TIL HØYRE OG VENSTRE: Frp-leder Sylvi Listhaug angrep både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Sylvi Listhaug i landsmøte-talen sin. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Stopp kosepratingen med mørkemennene i Teheran. Bruk ressursene til å stå opp for iranere i Norge som utsettes for terrorregimet, sier Listhaug.

Hun angriper også Støre for å ha drevet næringsfiendtlig politikk, og inviterer utflyttede bemidlede i Sveits hjem igjen.

– Vi skal kjempe for dere som skaper verdier. Vi ønsker at utflyttede nordmenn kommer hjem, sier Frp-lederen.

Angriper Høyre

Men Listhaug kommer også med en politisk tupp i leggen til Høyre-leder Erna Solberg.

Hun angriper Høyre for å ville øke drivstoffavgiftene og en melkekartongavgift.

– Høyre er ikke løsningen, sier Listhaug, før hun kommer med en tydelig advarsel til Solbergs parti.



– Skal dere samarbeide med Frp skal både skatter og avgifter settes ned – ikke opp. Det er ingen vits i å bytte regjering hvis vi ikke bytter politikk, sier Listhaug.

Hun utfordrer også Høye i klimapolitikken og sier at Frp ikke aksepterer en olje- og gasspolitikk som legger opp til fallende produksjon på sokkelen etter 2030. De vil ha nye konsesjonsrunder, trappe opp leteaktiviteten og bygge ut flere olje- og gassfelt på norsk sokkel.

– Derfor håper jeg at Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet snur og takker ja til å være med på et bredt oljeforlik, sier Frp-lederen før hun sier seg enig med egen ungdomsorganisasjon og sier:

– Drill baby, drill!



Trakk frem TV 2 kartlegging

TV 2s kartlegging i fjor viste at over 9000 eldre har fått avslag på sykehjemsplass de siste årene.

– For de som var så heldige å få vedtak stod nesten 3000 på venteliste. Under denne regjeringen har utbyggingen av heldøgnplasser bremset kraftig, sier Listhaug.

Hun viser til at statsministeren lovet 1500 nye sykehjemsplasser.

– Det var en gedigen bløff, hevder Frp-lederen.

Saken oppdateres