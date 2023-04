Spesielt ett tema gikk igjen:

– Å kjempe for frihet er like viktig i dag som for 50 år siden.

Flau over Huitfeldt

Listhaug brukte også taletiden til å kritisere utenriksministeren for sin kontakt med Taliban.

– Jeg er flau over at Anniken Huitfeldt og Norge som et av få europeiske land velger å pleie omgang med et regime som henger unge menn fra heisekraner og terroriserer og dreper kvinner som nekter å adlyde presteskapet.

SMILTE: Partileder Sylvi Listhaug var i godt humør under åpningen av partiets landsmøte. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun trakk frem Talibans besøk i Norge i januar fjor.

– Nå er det på tide å våkne opp og stoppe naiviteten. Norge skal stå opp for friheten, ikke dulle med islamistiske terrorister, sier Listhaug.

Frontalangrep på Vedum

Også landets finansminister fikk høre det under Listhaugs landsmøtetale.

– Vedum du er grunnrenteskattens far og norske bedrifters aller største fiende – i det som er den mest næringsfiendtlige regjeringen som Norge noensinne har hatt.

Listhaug kritiserte Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å ha brutt egne løfter om å ikke innføre grunnrenteskatt.

– Du lovet at Senterpartiet skulle kjempe for hele landet. Resultatet har blitt en finansminister som i stedet kjemper for hele statskassen og jager verdiskapere ut av landet.

Vil øke oljeproduksjonen

Listhaug brukte talen sin til å understreke hvor viktig olje-og gassproduksjon er for Fremskrittspartiet.

– Det handler om frihet når FrP mener Norge må ta ansvar og ha som ambisjon å øke olje- og gassproduksjonen. Uansett hva MDG, SV, Rødt og andre partier sier, så vil verden trenge olje og gass i all overskuelig fremtid.

TALTE: – Nå er det på tide å våkne opp og stoppe naiviteten, sa Listhaug fra talerstolen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Vil skrote Kina-avtale

Frp-lederen advarte mot å lage frihandelsavtale med Kina. Hun er dermed på kollisjonskurs med Høyre-leder Erna Solberg, men enig med Venstre.

– Pandemien og Ukraina-krigen har vist at det er farlig å gjøre seg avhengig av udemokratiske regimer, sier hun.

POSITIV TIL OLJE: Listhaug brukte talen sin til å understreke hvor viktig olje-og gassproduksjon er for Fremskrittspartiet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Listhaug tok til orde for at mest mulig frihandel er positivt, men ikke med hvem som helst.

– Første bud er å skrote arbeidet med en handelsavtale med Kina. Norge skal stå på rett side i historien - og det er ikke på samme side som diktaturer.