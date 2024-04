Listhaug: – Det eneste riktige utfallet

FRP: Frp-leder Sylvi Listhaug har flere ganger tatt til ordet for at Kjerkol må trekke seg. Her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Flere opposisjonspolitikere er tydelige på at det var helt nødvendig at Ingvild Kjerkol gikk av som helse- og omsorgsminister.

Klokken 10:30 holdt statsminister Jonas Gahr Støre og Kjerkol pressekonferanse på Statsministerens kontor.

Der kom det fram at Ingvild Kjerkol trekker seg som helseminister.

– Jeg har kommet fram til at Kjerkol bør trekke seg, sa statsminister Gahr Støre.

– Eneste riktige

Frp-lederen frykter at de mange skandalene i Støre-regjeringen kan svekke tilliten til norske politikere.

– Dette var det eneste riktige utfallet. Med manglende tillit ikke bare fra flere partier på Stortinget, men også fra sentrale forskningsmiljøer og studentorganisasjoner ville det vært umulig for Ingvild Kjerkol å fortsette som helse- og omsorgsminister. Helse- og omsorgssektoren er helt avhengig av tillit i befolkningen, sier Listhaug.

– Avgangen føyer seg dessverre inn i en rekke av rot, juks og kaos under Jonas Gahr Støres ledelse. Nå må det bli slutt på denne typer saker som i verste fall svekker tilliten og legitimiteten til norske politikere, sier Listhaug.

Også Krf-leder Olaug Bollestad synes det er naturlig at Ingvild Kjerkol nå går av som helseminister.

– Det er naturlig at Kjerkol går av. Det handler om tillit til norsk helsevesen, det handler om tillit til det norske folk og det politiske Norge, sier Bollestad.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener håndteringen av saken har vært lite tillitvekkende.



– Det er ikke nødvendig med master for å være en god statsråd. Men håndteringen av denne saken har ikke vært tillitvekkende av Kjerkol. Da er det riktig av Støre å konkludere som han nå har gjort, sier Rotevatn.

– Må bli ferdig med enkeltsakene

MDG-nestleder Ingrid Liland forstår at situasjonen er vanskelig for Kjerkol, men at konklusjonen er riktig.

– Jeg har stor forståelse for at dette er tøft for Kjerkol. Jeg mener at det er riktig av henne å gå. Dette er et viktig første skritt for å gjenoppbygge tillit, sier Liland.

Hun synes det nå er viktig å bli ferdig med enkeltsaker, og ta en reell debatt om hvordan tilliten til det politiske systemet og et sterkere folkestyre skal gjenreises.

– Jeg håper de store partiene tør ta debatten som nå tvinger seg fram. Vi må få med flere vanlige folk i beslutningsprosessene. Vi er nødt til å ta en reell debatt om tiltak som makstid på stortinget og om borgerråd for å involvere flere, sier hun.

Forsettelig juks

Nemnda for studentsaker ved Nord universitet har vedtatt at Ingvild Kjerkol jukset med vilje på masteroppgaven sin i helseledelse.

I vedtaket fra Nemnda for studentsaker ved Nord universitet, slår nemnda fast at Kjerkol jukset på sin masteroppgave med vilje.

«Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kunnskap til handlingen totalt sett. Selv om nemnda kan være enige i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til. Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig.» skriver nemnda i vedtaket, som TV 2 har sett.