Lise Fjeldstad (83) raser mot helseministeren: – Jeg er sint

Mange er sjokkert etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» på NRK.

Dokumentaren har skapt overskrifter den siste uka, og flere er rystet over hvordan det er å bli gammel og pleietrengende her til lands. Serien avdekker kritikkverdige forhold i eldreomsorgen.

Mette Bugge (69) er blant dem som reagerer på innholdet. Hun er sportsreporter – og har akkurat blitt pensjonist.

– Jeg ble sjokkert, jeg syns det er utrolig trist. Jeg tenker det var mangel på verdighet. Samtidig så tenker jeg at flesteparten av de som jobber i hjemmetjenesten, gjør så godt de kan, sier hun til God morgen Norge, og fortsetter:

– Her fikk vi ett bilde selvfølgelig, men det er dårlig tid og det er mangel på kompetanse. De to tingene tror jeg er utrolig viktig å få på plass.

ELDREOMSORG: Lise Fjeldstad, Ingar Helge Gimle og Mette Bugge gjestet God morgen Norge.

Skuespiller Ingar Helge Gimle (66) er enig.

– De er altfor underbemannet, det er altfor lite fokus på å bruke tid. Det var ingen som kunne sette seg ned engang, vi så på de skjulte kameraene at det ikke var tid til å sette seg ned og stryke deg på armen og småprate, sier Gimle.

Kritisk til helseministeren

Skuespiller Lise Fjeldstad gjestet Nyhetsmorgen på NRK tirsdag denne uka. Hun er opprørt etter å ha sett dokumentaren – og er kritisk til helseminister Ingvild Kjerkol (47).

– Hun er den som har en mulighet til å gjøre noe. Hun sitter med makt, sier Fjeldstad.

83-åringen er både trist og sint når hun refererer til innholdet i dokumentaren:

– Da jeg så det, ble jeg helt nummen. Det var så uten håp. Det var så uten varme og det var så brutalt, forteller skuespilleren, før hun retter en ny bredside mot helseminister Kjerkol:

OPPRØRT: Lise Fjeldstad

– Jeg er sint. Hun har jo makt til å ta noen grep. Og hvis man ikke kan det, synes jeg nesten at hvis du sitter som helse– og omsorgsminister må du nesten si: «Jeg kan ikke godta de bevilgningene. Jeg kan ikke godta dette, fordi jeg ser at dette er uverdig. Dette er totalt brutalt og fælt. Da må jeg nesten si at jeg kan ikke stå for det og presse på», sier hun.

Fjeldstad er enig med både Gimle og Bugge i at det virker som det er mangel på ansatte i pleie– og omsorgsyrket, og at de som jobber der er altfor presset på tid.

– Det er stakkars de som skal prøve å gjøre en jobb. De har overhodet ikke tid til å legge en hånd på deg, fordi skjemaet er så trangt, og hendene er så få.

I en mail til TV 2, skriver Kjerkol at hun tar god eldreomsorg på alvor, men at det er forståelig at folk reagerer:

DELER ENGASJEMENT: Helseministeren

– Brennpunkts dokumentar opprører oss fordi det viser hvordan vi ikke ønsker at eldre mennesker skal ha det. Jeg deler engasjementet for en god eldreomsorg, og tar på alvor at det er variasjoner mellom kommunene våre, skriver hun og fortsetter:

– Hver eneste dag sørger fagfolkene våre for gode tjenester og omsorg til eldre. Det må vi ikke glemme.

Når det gjelder makten og myndigheten som skuespilleren referer til, understreker Kjerkol at kommunene er i gang med flere grep.

– Kommunene jobber hele tiden med å levere gode helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere, men i møte med flere og sykere eldre, må det skje noen endringer. Vi skal jobbe sammen med kommunene for et likeverdig tilbud over hele landet. Jeg skal sørge for at staten bidrar med våre virkemiddel så vi når målene sammen.

– Vi må få flere folk

Mette Bugge har akkurat blitt pensjonist og har gjort seg noen tanker om egen alderdom.

– Jeg er ikke pessimistisk. Jeg er faktisk ikke det. Jeg har sånn innebygget optimisme. Så jeg tenker at vi fikser det, og jeg tenker å bli 100 år, sier hun og fortsetter:

– Neida, det er litt på fleip da. Men jeg har tro på at det vil skje noe. Jeg tror, som sagt, at mye er bra. Og så må man få flere folk til å jobbe lenger i denne sektoren med pleie og omsorg. Og det er der det er mye å hente.

Hun mener at ved å gjøre endringer, så kan flere jobbe lenger.

– Jeg har sett undersøkelser som kom i fjor, som sier at hvis bare folk i pleie og omsorg jobber ett år lenger, så vil man plutselig ha 7-9000 flere mennesker i arbeid. Så stimulere til det, og hvordan kan man stimulere til det? sier hun og utdyper sin tanke:

LENGER I JOBB: Mette Bugge

– Jo, for eksempel ved at en sykepleier, og der er avgangsalderen faktisk 57-58 år, får jobbe 80 prosent med 100 prosent lønn. Så vil de ha litt tid til å hente seg inn igjen, mens de unge som sliter med å få heltid – må få gjøre det

Fjeldstad etterlyser mer satsning og penger til å ta vare på de eldre, og er enig i det Bugge forteller:

– Det må jo penger til, det må jo bevilges penger til det. Jeg må gi helseministeren dét da: at det var dårlig timing at Brennpunkt gikk omtrent samtidig som hun står og sier at det ikke kan bevilges mer penger – og at vi må skjære ned og prioritere bort og vekk. Jeg er enig i det du sier, men det er jo rene ønsker – det skjer jo ikke, sier skuespilleren.

Likevel understreker helseministeren at de har satt i gang tiltak:

– Det er nettopp dette vi har bedt Helsepersonellkommisjonen om å se på, og snart kommer utredningen deres. Den blir viktig for å peke på hvilke strukturelle endringer som kan redusere deltidsbruken. Heltidsstillinger gir mer stabilitet i arbeidshverdagen og dermed et bedre arbeidsmiljø.

– Dette skal også komme brukerne til gode. Det handler om kvalitet i tjenesten.

Mener vi trenger mennesker og ikke roboter

Om få år er det flere eldre i Norge enn det er barn og unge.

Ingar Helge Gimle mener at maskiner ikke kan overta for mennesker.

– Vi må stoppe opp og tenke hva skal vi gjøre for å kunne hjelpe hverandre mens vi er her. Og ikke bare snakke om bevilgninger og medisiner, maskiner og roboter som skal ta over for menneskene. Vi trenger mennesker, vi må få menneskene ut igjen der det trengs, sier han.

OMSORG: Skuespiller Ingar Helge Gimle

– Er det mulig med en perfekt eldreomsorg i Norge når vi ser denne eldrebølgen som kommer om noen få år?

– Nei, problemet er jo større enn noensinne også fordi hele samfunnet har blitt digitalisert. Så det vi snakker om nærhet, kontakt og det å bare kunne ta en telefon og høre en menneskes stemme – det samfunnet vi hadde for 20-30 år siden, det er borte, sier Lise Fjeldstad.

Disse tiltakene vil helseministeren ta: – Vi har startet med fagfolka. Det er avgjørende at de har riktig kompetanse, at de har tid til den enkelte og at de har nok kollegaer. Eldre som trenger hjelp ønsker å møte kjente fjes og ha faste hjelpere. Det gir også bedre omsorg og helsehjelp. Vi har lagt frem en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Planen skal bidra til å sikre nok fagfolk med rett kompetanse i omsorgstjenestene i kommunene, skriver hun og fortsetter: – Til sommeren legger vi frem vår eldrereform som blant annet skal styrke hjemmetjenesten, og samtidig etablere et eget eldreboligprogram sånn at vi bedre kan møte samfunnsendringene fremover. Vår ambisjon er å gjøre det trygt å bo hjemme så lenge de eldre selv ønsker. – Så er det viktig for meg at fagfolka, eldre selv og pårørende får nødvendig opplæring, så de kan nyttiggjøre seg av de hjelpemidlene de har.

Hun understreker også at veldig mange eldre ikke er kompetente på det digitale eller rett og slett dårlig på det.

– Jeg er innmari dårlig på det og jeg hadde ikke greid meg hvis jeg ikke hadde barn. Og jeg tror at det har forandret samfunnet så radikalt, vi har blitt vant til å sende meldinger istedet for å snakke sammen.