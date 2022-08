Lise (30) advarer mot nettbutikk: – Føler meg lurt

Kjent nettbutikk for treningsklær får kritikk for å ikke levere bestilte varer. Enkelte kunder har ventet på varene i åtte måneder. Selskapet nekter å svare hvorfor.

– Når man betaler for en vare, forventer man å få varen. Det har gått syv måneder, jeg har ennå ikke mottatt det jeg bestilte. Jeg føler meg lurt, sier Lise Lindøe Larsen.

VIL ADVARE: Lise Lindøe Larsen mener wearefit.no leverer dårlig på kundeservice. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Hun bor i Bergen og er glad i å trene. 19. februar i år bestilte hun treningsklær fra en kjent nettbutikk for treningsklær, wearefit.no.

– Jeg bestilte en «Glossy Thights». En måned etter bestillingen hadde jeg ennå ikke mottatt noe.

Rabattkode fra influenser

Da hun purret selskapet gjennom e-post flere ganger, fikk hun beskjed om at varen skulle leveres med leveringstjenesten «Helthjem».

– Jeg tok kontakt med «Helthjem». De hadde aldri mottatt varene, sa de, forteller Larsen til TV 2.

POPULÆR: Isabel Raad har over 340.000 følgere på Instagram. Her reklamerer hun for Wearefit, Foto: Skjermbilde

Treningstightsen Larsen bestilte kostet 350 kroner. Opprinnelig pris var 699 kroner.

– Jeg brukte en rabattkode som Isabel Raad la ut på Instagram, det var en reklame for nettbutikken, sier Larsen.

Selskapet Bodyshapes AS er ansvarlig for klesmerket og nettsiden Wearefit.no. Dette er et selskap som i stor grad produserer treningsklær, og som bruker en rekke influensere til å reklamere for klærne. Blant annet Isabel Raad.

TV 2 har forelagt kritikken for Yvonne Haveland, daglig leder hos Bodyshape. I en SMS skriver hun følgende:

– Det er alltid trygt å handle hos oss. Varer som forhåndsbestilles leveres så snart de er på lager. Vi skal gå gjennom rutinene våre og se hva vi kan forbedre.

Les hele svaret fra selskapet lenger ned i artikkelen.

Flere med samme opplevelse

Etter flere purringer på e-post fikk Larsen beskjed om at tightsen hun bestilte ikke var på lager, og at det er forventet at disse skal komme i september. Til slutt fikk hun ikke svar.

– Jeg fikk en dårlig følelse. Da jeg sjekket Facebook-siden til selskapet, fant jeg ut at det var flere som opplevde det samme som meg.

NEGATIVE OMTALER: Nettbutikken høster mye kritikk på Trustpilot. Flere er misfornøyde med kommunikasjonen med selskapet. Foto: Skjermbilde Trustpilot.no

TV 2 har også snakket med flere andre personer som ikke har mottatt varene sine fra nettbutikken.

– Det florerer veldig mye reklame for nettbutikken, og de har gode tilbud. Da blir man jo fristet, sier Tine Berge i Ski.

I april bestilte hun en tights og en treningstopp. I ordrebekreftelsen sto det at hun skulle motta varene innen syv dager. Men treningsklærne har hun ikke sett noe til.

Hun sier at hun kontaktet selskapet en rekke ganger. I juli fikk hun e-post om at bestillingen ble kansellert, og at pengene skulle refunderes.

– Jeg fikk ingen forklaring, og var redd for at de ikke skulle refundere pengene. Det er frustrerende at de aldri svarte meg ordentlig, sier Berge, som til slutt fikk pengene sine refundert.

Også Lisa Karlsen fra Sande bestilte en rekke produkter fra selskapet i desember i fjor. Hun har fått alle varene unntatt en tights.

– Nå har det gått åtte måneder. Jeg kunne ha bedt om pengene, men jeg er fast bestemt på at jeg vil ha varene jeg bestilte. Nå har det blitt en prinsippsak for meg. Jeg kommer fortsatt til å mase på butikken, sier hun.

Karlsen sier hun er mest skuffet over kommunikasjon med selskapet.

– Jeg har sendt mange e-poster. De svarer aldri på det jeg spør om. Det er heller ingen informasjon eller oppdatering om når produktet vil bli sendt til meg.

TILBUD: Wearefit lokker med gode tilbud på treningsklær. Selskapet er kjent for blant annet treningstights. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Avtaler skal holdes uansett

Både på Facebook og Trustpilot har selskapet fått flere negative omtaler.

Forbrukertilsynet har fått totalt fem klager på nettbutikken i løpet av 2022. Sakene går på uenighet om retur av vare, feil i levering og varer som aldri har blitt mottatt av kunder.

FORBRUKERRÅDET: Amna Haye er forbrukerjurist i Forbrukerrådet Foto: Marte Christensen / TV 2

Også Forbrukerrådet har mottatt noen få henvendelser på selskapet.

– Når en nettbutikk ikke klarer å holde leveringstiden forventer vi at de gir beskjed til kundene sine på en ryddig måte. Hvis varen ikke bare er forsinket, men uteblir, har selvsagt forbruker rett på pengene tilbake, sier Amna Haye, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Haye sier at det ikke har noe betydning at varen er solgt med stor rabatt.

– Avtaler skal holdes uansett.

Forbrukerrådets tips til netthandel Forbrukerrådet anbefaler kunder å gjøre ordentlig sjekk av nettbutikken før man handler.

Sjekk andres erfaringer.

Se om nettsiden inneholder informasjon som hvem som står bak butikken, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer.

Unngå forhåndsbetaling til en nettbutikk du er skeptisk til.

Forbrukere må være like kritiske til reklame fra influensere og kjente personer som til annen markedsføring.

Kilde: Amna Haye, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Forbrukerjuristen legger til:

– Hvis du verken mottar varen eller pengene tilbake anbefaler vi at du kontakter banken som utstedte kortet du betalte med. Alle kredittkort og de fleste debetkort gir deg rett på refusjon fra banken dersom du ikke får det du har betalt for. Husk å klag skriftlig til selger minst én gang før du kontakter banken.

Tidligere i år fikk selskapet kritikk for manglende merking av reklame på TikTok.

FÅR KRITIKK: Wearefit har tidligere fått kritikk for manglende merking av reklame. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Vi tar alltid til oss kritikk

Hos nettbutikken kan man handle gjennom den svenske betalingstjenesten Klarna.

– Vi har samarbeidet med Wearefit.no i noen år. Det har fungert bra, men de siste månedene har vi notert oss en økning i negative anmeldelser på Trustpilot. Derfor er vi oppmerksomme på eventuelle klager som kommer direkte til Klarna, sier Filippa Bolz, presseansvarlig for Klarna i Norden til TV 2.

Daglig leder i Bodyshape, Yvonne Haveland, oppfordrer kunder til å ta kontakt med kundeservice dersom de trenger hjelp med en ordre.

– Vi har flinke mennesker som jobber på kundeservice. De hjelper om man ønsker å bytte til et annet produkt som er på lager, eller heve kjøpet. Men det er veldig viktig å ta kontakt med kundeservice om man ikke mottar pakke, den kan ha forsvunnet under frakt eller kan være andre årsaker.

TV 2 har gjentatte ganger bedt om en forklaring på hvorfor flere kunder ennå ikke har mottatt varene. Til dette har vi ikke fått noe svar utover dette:

– Det er ingen som skal vente så lenge selvsagt. Vi tar alltid til oss kritikk og bruker det for å forbedre oss, skriver Haveland i en SMS.

Klar tale

Lisa Lindøe Larsen i Bergen er slett ikke fornøyd med svarene til selskapet.

– Det er håpløst at de ikke svarer på hvorfor man ikke får varene. Det nytter ikke å beklage, det hadde vært bedre med en forklaring, sier hun.

SYV MÅNEDER: Larsen har ventet på varene siden februar i år. Nå har hun fått pengene tilbake fra Klarna.. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Klarna har nå refundert pengene til Larsen. Likevel vil hun advare andre.

– Ikke bestill klær fra nettbutikken. De kan virkelig ikke kundeservice.

Det samme sier Lisa Karlsen i Sande.

– Jeg vil ikke at andre skal havne i samme som meg. Jeg vil advare, og be folk tenke seg godt om før man handler fra nettbutikken.

Isabel Raad har hittil ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.