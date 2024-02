Lisa ble drept: – Alle kjente henne

Onsdag samlet Kansas City Chiefs-fansen seg i sentrum av byen for å feire klubbens Super Bowl-triumf.

Mot slutten av seiersparaden ble feststemning snudd til panikk, da det ble avfyrt skudd mot folkemengden.

Én person er drept og minst 21 personer er skadet, åtte av dem er i livsfare. Flere av skuddofrene er barn.

SKYTING: Fansen flyktet fra stedet da det ble løsnet skudd. Rundt én million mennesker hadde samlet seg i byen i forbindelse med paraden, ifølge amerikanske medier. Foto: Andrew Caballero Reynolds /AFP

– Alle kjente henne

Tobarnsmoren Lisa Lopez-Galvan døde på sykehus med skuddskader, skriver amerikanske medier.

– Det er med stor sorg og et tungt hjerte at vi meddeler at Lisa Lopez-Galvan mistet livet i skytingen, skriver hennes arbeidsgiver, radiostasjonen KKFI 90.1 FM på Facebook.

Lopez-Galvan jobbet som radiovert og DJ.

– Hun var en lokal DJ som stilte på alles bryllup. Alle kjente henne, sier en venn av henne til Kansas City Star.

Radiokanalen skriver at Lopez-Galvan hadde talent.

– Hun var en frivillig som la ned mye tid og talent i KKFI. Sammen med produsenten Tommy Andrade, hadde de en stemme som savnes i media ellers, sier direktør i radioen, Kelly Dougherty overfor CNN.

Mange spørsmål er ubesvart etter skytingen. Tre personer er varetektsfengslet, men politiet har ikke gått ut med hvem de er, og det er uklart hva som kan ha vært motivet for skytingen, skriver CNN.

– Hjerteknust

Kansas City Chiefs-stjerne Travis Kelce deler på X at han er sterkt berørt etter den dramatiske hendelsen.

– Jeg er hjerteknust over tragedien som fant sted i dag. Hjertet mitt er med alle som kom hit for å feire oss og har blitt berørt, skriver Kelce på X.

KANSAS CITY CHIEFS: Travis Kelce, til høyre, skriver at han er hjerteknust over tragedien. Foto: AP / Ashley Landis

Laget har også kommentert skytingen, hvor de skriver at de er triste etter den «meningsløse voldshandlingen».

– Våre hjerter går ut til ofrene, deres familie og hele Kansas City, skriver de i en uttalelse.