Lisa (40) utfordrer Støre: – Vi blir ikke sett

FATTIG: Lisa Jarnæs er kronisk syk. Hun opplever at hun bare får nok i stønad til at hun kan eksistere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Julaften fortalte TV 2 om hvordan julen har forandret seg for Lisa Jarnæs (40).

Hun går på arbeidsavklaringspenger fra Nav, og har 2200 kroner igjen å leve for når strøm, husleie og telefonregningen er betalt.

Alenemoren har som regel fått det til å gå rundt, men ikke i år.

– Jeg hadde kommet inn i en rutine på hvordan man skulle bruke penger for å få dem til å strekke lenger. Det går ikke nå. Det jeg gjorde før for å spare inn, hjelper ikke lenger. Til og med i datodisken på matbutikken, har prisene steget, sa Jærnes til TV 2.

STRAMT MATBUDSJETT: Lisa planlegger hver handletur nøye ettersom matbudsjettet er så stramt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå kommer hun med en bønn til regjeringen.

– Norge har et stykke å gå

For at sønnen til Jarnæs på 16 år skal ha det han trenger, prioriterer alenemoren hardt.

Hun henter ikke ut medisiner fra apoteket, går dager uten mat og ender likevel i minus hver måned.

I år måtte hun nesten avlyse julefeiringen siden hun ikke hadde råd til hverken gaver eller mat.

DELT OMSORG: Lisa Jarnæs har delt omsorg for sønnen på 16 år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Jarnæs har sykdommene endometriose og fibromyalgi, som begge kjennetegnes av konstante smerter. Selv om den største drømmen er å jobbe, har hun måttet innse at livet vil innebære en grad av uførhet.

– Man lever ikke godt som syk i Norge. Jeg får bare akkurat nok til å eksistere. Der synes jeg Norge har et stykke å gå, sier Jarnæs.

– Hvordan synes du politikerne ser deg og andre som står i lignende situasjoner?

– De ser oss ikke. Det finnes faktisk mennesker som ikke kan jobbe av forskjellige årsaker, og vi trakter ikke etter å gå hjemme. Jeg tror ikke de kan sette seg inn i hvordan det er å føle seg så mislykket, sier hun.

Jarnæs tviler på at politikerne hadde klart seg en uke i hennes sko.

– De må gjerne prøve å leve sånn som vi gjør, så får vi se hvor lenge de orker det. Det tror jeg ikke de gjør lenge, sier hun.

HJELP: For at Lisa skulle ha råd til mat og gaver denne julen måtte hun trosse skammen og be om hjelp fra organisasjoner og privatpersoner. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Kritisk fase

– Hvis du kunne komme med en bønn til politikerne, hva hadde det vært?

– Jeg skulle ønske at de så oss. At de kunne se at vi jobber hver dag vi også, men ikke på samme måte som alle andre. Vi jobber for å fungere, og det er like tøft som å være i en fulltidsjobb.

Lisa er en av mange norske familier som har fått budsjettet veltet av at levekostnadene har økt betydelig det siste året.

– Bare det å bli sett, bli hørt og å få litt forståelse. Det kunne vi trengt.

I 2023 har det vært en markant nedgang i husholdningenes økonomiske trygghet, ifølge en rapport fra forbruksforskningsinstituttet (SIFO).

REKORDMANGE: I år har rekordmange familier måttet be om sosialhjelp før jul. Lisa er blant dem. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Nå strever over halvparten av husstandene med å betale regninger, og nesten én million nordmenn er redde for å ikke klare en stor uforutsett utgift, sier Ingvild Stjernen Tisløv ved Psykologisk institutt ved UiO.

Hun har forsket på sammenhengen mellom økonomiske problemer og psykisk helse.

– Jeg er veldig spent på hvordan regjeringen har tenkt å løse det fremover, fordi vi må sikre at de som er helt nederst på stigen får hjelp til å komme seg gjennom denne kritiske fasen nå, sier Stjernen Tisløv.

Slik svarer Støre

– Folk sliter med å betale helt elementære utgifter. Er det sånn vi skal ha det i Norge?

– Nei, det er ikke sånn vi skal ha det. Vi skal arbeide oss ut av dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

FØLGER SITUASJONEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), sier han følger den økonomiske situasjonen tett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han viser til at de økonomiske nedgangstidene med krig og inflasjon rammer internasjonalt, og er ikke en krise som har oppstått i Norge.

– Det er utfordrende for mange nå, og vi må komme tilbake til en mer forutsigbar økonomi, sier Støre.

– Men forstår du hvordan det er å ha det sånn som Lisa?

– Jeg tror svaret på det er ja, fordi vi møter folk. Tidligere i uken var vi på Blå Kors i Drammen. Selv om vi ikke kjenner på fattigdom i vår hverdag, er det å sitte ned med folk som opplever hva det vil si å ikke få endene til møtes, sterke møter.

– Tror du de som lever for 2000 kroner i måneden, opplever at dere forstår?

– Jeg kan forstå at de tenker at mye er urimelig, men jeg vil forsikre dem om at tryggheten til folk er en viktig sak for oss.

I august befant 130.000 husholdninger seg i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Ytterligere 280.000 slet økonomisk. Det var en dobling fra året før, ifølge SIFO.

– Øker fattigdommen under din ledelse?

– Det at folk står frem med at de har problemer under inflasjonen, det skjer nå og det er vi som er i ledelsen. Jeg hevder at det ikke har noe med politikken å gjøre, og vi jobber for å ta tak i dette, sier Støre.

OPPOVERBAKKE: Det har vært en bratt oppoverbakke for statsminister Jonas Gahr Støre, med inflasjon, krig og korona, siden han tok over som statsminister høsten 2021. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mener dette blir det viktigste

I statsbudsjettet for 2023 er det blant annet vedtatt å øke minstepensjonen, bostøtten og støtten til matstasjonene.

– Har dere gjort nok?

– Vi har gjort mye, men om vi har gjort nok og truffet godt nok kan man alltid diskutere. Derfor blir man aldri ferdig med den jobben, sier Støre.

Før jul meldte flere av de største hjelpeorganisasjonene som tilbyr akutt sosialhjelp om rekordpågang.

– Denne hjelpen er akutt. Hva er de langsiktige tiltakene?

– Det viktigste blir å få ned prisstigningen slik at det bedrer kjøpekraften. I tillegg må vi få de som kan jobbe i en jobb. De som ikke kan jobbe, må få en støtte som gjør at det er trygt å klare seg.

Støre mener Norge har bedre forutsetninger enn mange andre land til komme seg gjennom krisen.

– Når vi møter tøffe tider nå, må vi bevare troen på at vi i Norge har store muligheter, sier Støre.