Linea (4) havnet i respirator – nå vil moren advare andre foreldre

Monela Bujupaj (29) sitter og stirrer mot døren til barneintensivavdelingen på Rikshospitalet. Hun ber om at legen snart vil komme med gode nyheter.

Litt lenger inne i gangen ligger fireåringen hennes og kjemper.

Monela jobber for å være sterk for datteren, men hun kjenner også at hun er sint. Sint på legene som gang på gang avviste henne.

VANSKELIG: Monela (29) syns det er hardt å ikke vite hvordan det går med hennes lille datter. Foto: Per Haugen / TV2

Nå har advarselen hennes nådd flere tusen foreldre.

Telefonsamtalen

Det hele startet fredag 30. juni. Monela ble oppringt fra barnehagen fordi det var noe merkelig med øyet til datteren Linea (4). Fireåringen var plutselig begynt å skjele på det ene øyet.

Monela syns det var merkelig. De dro til legen og øyet ble sjekket, men alt så fint ut. Hun fikk beskjed om å komme tilbake dersom det skjedde flere ganger.

SOLSTRÅLE: Linea var en sprudlende og livsglad fireåring, fram til for to uker siden. Foto: Privat

De neste dagene var alt som normalt. Monela, tvillingjentene på fire år og sønnen på fem koste seg i det nydelige sommerværet i Skien.

Men natt til fredag 7. juli endret alt seg.

Monela bråvåknet av at Linea kom springende inn på rommet hennes. Datteren hadde feber og følte seg dårlig.

Hun ga henne febernedsettende og regnet med at det ville gå over like fort som det kom.

Avvisning

Dagen etter ble fireåringen bare enda verre, i tillegg begynte hun å kaste opp.

– Hun kastet opp totalt 13 ganger i løpet av den dagen. Da begynte jeg å bli bekymret, sier Bujupaj til TV 2.

29-åringen ringte fastlegen sin, men fikk beskjed om å se an situasjonen til over helgen.

VENTER: Monela kikker på bilder av Linea på telefonen, mens hun venter i spenning på ny beskjed fra legene. Foto: Per Haugen / TV 2

Da lørdagen kom hadde datteren sluttet å kaste opp. I stedet hadde hun veldig vondt i hodet, øyne og ører.



– Jeg tolket det positivt at hun ikke kastet opp lenger, og trodde hun hadde vondt i hodet fordi hun ikke hadde fått i seg særlig mye mat og drikke, sier Bujupaj.

Linea sov store deler av dagen. Da hun var våken rant tårene, fordi hun hadde så intense hodesmerter.

Sendt hjem

Da Monela våknet søndag morgen og Linea ikke hadde blitt bedre, men isteden verre, ringte hun legevakten.

De fikk time og legen sjekket fireåringen. De ble sendt hjem med beskjed om at det ikke var noe alvorlig, muligens et magevirus.

KJÆRLIGHET: Monela og datteren har et sterkt bånd, og elsker å danse sammen. Foto: Privat

– Jeg har tre barn under fem år og jeg kjenner igjen et magevirus. Dette var ikke dét. Men man stoler jo på leger og fagfolk, sier 29-åringen.

Mandagen kom og datteren var ikke særlig bedre. Mor ringte da fastlegen, i håp om å hjelpe datteren som var åpenbart preget av smertene.

På ny fikk de komme inn, og på ny fikk de samme beskjed: dette er et magevirus, og trolig en liten halsinfeksjon.

Skien kommune har nå meldt hendelsen til Statens helsetilsyn. Les hele tilsvaret lenger ned i saken.

Magefølelsen

Monela så at datteren hadde det vondt, og var fortvilet over at de ikke fikk hjelp. Men når to leger hadde sjekket datteren og ikke funnet noe galt, måtte hun jo stole på det.

Likevel sa magefølelsen hennes noe annet.

Sent tirsdag kveld klarte ikke Monela mer. Hun måtte gjøre noe. Hun ringte legevakten og forklarte hele situasjonen. Svaret hun fikk overrasket henne.

OVERVÅKET: Da alvoret gikk opp for legene, ble hun lagt i respirator og blir nøye monitorert. Foto: Privat

– De sa at situasjonen ikke var akutt nok, og at jeg måtte kontakte fastlegen min dagen etter, sier Monela og rister på hodet.

Med en gang legekontoret åpnet onsdag morgen ringte hun. På ny ble hun skuffet over svaret.

Legesekretæren opplyste at fastlegen hadde gitt beskjed om at dersom ikke Linea var bedre til fredag, så kunne de ringe tilbake.

Desperat

– På dette tidspunktet var jeg skikkelig oppgitt, forbannet og frustrert over å bli avvist, når det var åpenbart at det var noe mer som feilte datteren min.

Da ettermiddagen kom var Moela desperat. Hun ringe legevakten enda en gang.

– På det tidspunktet vet jeg at jeg var ufin i måten jeg snakket på, men jeg var så redd for barnet mitt.

REDSEL: Monelas foreldre, Skender og Merilinda Bujupaj, nektet å tro på at det bare var en bagatell som feilet barnebarnet deres. Foto: Per Haugen / TV2

De fikk lov til å komme inn på legevakten, og ble da møtt av samme lege som undersøkte Linea søndag.

– Nok en gang mente legen at det ikke var noe alvorlig og jeg følte at han ignorerte fullstendig det jeg sa. Men fordi jeg virket så bekymret henviste han Linea til barneavdelingen på Skien sykehus.

Først da begynte varsellampene å lyse.

Luftambulanse

De ankom sykehuset onsdag kveld, og Linea ble bare dårligere og dårligere. Det ble tatt masse prøver av fireåringen, samt CT av hodet.

USIKKER FREMTID: Legene vet ennå ikke hvordan det vil gå med Linea. – De kan ikke sikre meg at jeg får tilbake hundre prosent samme jente, sier Monela.

Torsdag morgen kom en barnelege inn på rommet deres. Han fortalte at de har funnet en del væske i Lineas hjerne, noe som førte til forhøyet trykk i hjernen.

Luftambulansen var på vei får å frakte dem til Rikshospitalet i Oslo.

Deretter gikk alt i rasende fart.

Linea ble lagt i narkose for å ta MR av hodet. Hun ble deretter satt på medikamenter, for å forsøke å lette trykket i hjernen. Da tilstanden hennes ikke hadde forbedret seg på kvelden, ble det besluttet å operere inn et dren.

Selve operasjonen var vellykket, men i etterkant fikk Linea respirasjonssvikt og svært høyt blodtrykk.

To operasjoner på en natt

På ny kom legen inn til Monela med et bekymret utrykk.

Datteren hennes hadde i tillegg en hevelse og betennelse på lillehjernen. Hun måtte derfor opereres enda en gang samme natt, da for å fjerne deler av hodeskallen for å lette enda mer på trykket i hjernen.

– Jeg hadde holdt meg sterk hele tiden, men på det tidspunktet knakk jeg helt sammen, sier Monela.

DELER: Monela ønsker å fortelle sin historie for å forhindre at flere skal oppleve det hun går gjennom. Foto: Per Haugen / TV 2

Etter operasjonen ble fireåringen lagt i respirator og fikk sovemedisiner, slik at hjernen fikk best mulig hvile og mulighet for å restituere seg.

Mandag ble Linea tatt av respiratoren og gradvis vekket opp.

– Blikket hennes var tåkete. Men hun så på meg og sa mamma. Da brast demningen min.

Oppvåkningen ble for heftig for den lille fireåringen, så de måtte på ny gi henne medisiner så hun sovnet og legge henne i respirator.

Innlegg gikk viralt

På dette tidspunktet kjente Monela på veldig blandende følelser. Hun var lettet for at datteren hadde våknet, men samtidig sint for at fastlegen og legen på legevakten ikke hadde tatt henne alvorlig.

29-åringen satte seg ved tastaturet og skrev et innlegg på Facebook om hva hun hadde opplevd den siste uken.

Hun trodde innlegget ville nå ut til venner og bekjente. Men det tok helt av.

Søndag morgen er innlegget hennes delt 12.000 ganger, og 760 personer har kommentert.

– Bakgrunnen min for å dele er å gjøre foreldre bevist på at man alltid må lytte til magefølelsen. Om du føler noe er feil og legene ikke vil lytte, så stå på kravene og be dem om å sjekke videre.

Vet lite om framtiden

Hun syns det er hardt å dele sin historie, når hun står midt oppi alt det vanskelige.

– Men dersom min oppfordring kan redde bare ett barn, så er det verdt det.

Fortsatt vet ikke legene hva som var årsaken til at Linea ble så dårlig, eller hvordan det vil gå med henne.

SAMLET: Monela syns det er godt å ha støtte av familien på Rikshospitalet. Her med pappa Skender, brødrene Ardian og Elion og Elions kjæreste Wiktoria. Foto: Per Haugen / TV2

– Vi vet ikke om hun noen gang vil bli den Linea vi kjente. Men jeg nekter å gi opp. Min lille prinsesse er veldig sterk, så dette skal både hun og vi komme oss gjennom.

Meldt til Statens helsetilsyn



Fagsjef Ove Myklemyr for helse og rehabilitering i Skien kommune uttaler seg i saken på vegne av den aktuelle legen på Skien legevakt, samt fastlegen som vurderte Linea.

Han sier at dette er en alvorlig og trist situasjon for familien, og kommunen ønsker å uttrykke medfølelse med de i en vanskelig tid.

SKAL GRANSKE: Fagsjef Ove Myklemyr i Skien kommune sier at det er satt i gang en intern analyse etter det som skjedde med Linea.

– På bakgrunn av de opplysninger vi er kjent med, og som en del av våre rutiner, ble denne hendelsen meldt inn til Statens helsetilsyn onsdag denne uken, sier Myklemyr til TV 2.

I tillegg vil også kommunen iverksette en intern analyse av hendelsesforløpet.

– Vi gjør dette for å avdekke om det er gitt forsvarlige helsetjenester og se etter forbedringspunkter, sier fagsjefen.