Line (37) føler seg ikke trygg. Nå har hun satt seg utenfor politihuset

Det er en sjeldent kald januarkveld i Oslo. Utenfor Grønland politistasjon sitter Line Kolstad Rødseth (37).

Der har hun sittet i over seks timer, men med tre lag ull går det forholdsvis greit.

Fortvilelsen og engasjementet som brenner på innsiden trumfer kuldegradene.

– Jeg kommer ikke til å flytte meg herfra. Jeg har fått nok. Nå må det skje en endring, sier Rødseth.



REDD: Til tross for at det er mange år siden Rødseth var i et voldelig forhold, sitter frykten fremdeles i henne. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Ikke trygg

Rødseth jobber som generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, men det er som privatperson hun har satt seg ut i protest.

– Da jeg var 16 ble jeg utsatt for vold i det forholdet jeg var i, men til tross for at det har gått mange år, føler jeg meg ikke trygg.

Rødseth får tårer i øynene.

– Han fikk besøksforbud, men brøt forbudet seks ganger uten at det fikk noen konsekvenser. Det er litt symbolsk at jeg sitter her, for det er her jeg føler meg trygg.

Men det er ikke først og fremst Rødseths egen historie som har brakt henne ut i kulden denne fredagen.

BERØRT: Partnerdrapet som skjedde i Elverum tidligere denne uken har berørt Rødseth. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Fikk ikke voldsalarm

Tirsdag ble Rahavy Varatharajan (30) funnet drept i en bil på Elverum.



Den avdøde kvinnen har gjentatte ganger anmeldt den nå drapssiktede mannen, som hun hadde et kortvarig forhold til for et års tid siden.



Ifølge bistandsadvokat Pirashanthy Sivabalachandran ba kvinnen flere ganger om både voldsalarm og omvendt voldsalarm, uten at hun fikk innvilget dette.

– Hun levde under konstant frykt for siktedes eskalerende atferd uten at dette førte til tilstrekkelige tiltak fra politiets side, sa advokaten i et tidligere intervju med TV 2.

DREPT: Familien har gitt ut navn og bilde på Rahavy Varatharajan etter hun ble drept i Elverum natt til tirsdag. Foto: Privat / NTB Foto: Privat

Historien til Rahavy Varatharajan fikk begeret til å renne over for Rødseth.



Nå har hun bestemt seg for å sitte utenfor politihuset i Oslo hver fredag fremover for å protestere.

– Det er så vondt å vite at så mange ber om hjelp i voldelige forhold, men ikke får den tryggheten og oppfølgingen de skal ha, sier hun.



I fjor registrerte politiet over 3500 brudd på ilagte besøksforbud, ifølge Aftenposten.

Det var 263 mer enn året før. Aldri før har så mange besøksforbud blitt ilagt, og brutt, som i fjor, skriver avisen.

Håper på stort oppmøte

Fredag ettermiddag postet Rødseth et innlegg på Facebook:

«Kom og vis at vi ikke er alene. At vi er mange ansikter, vi er ikke bare tall. Hvor mange brudd har du hatt på besøksforbudet? Rahavy hadde sju. Jeg hadde seks.»

Allerede har det dukket opp fremmede som ønsker å være med på protesten.

– Jeg vet også at flere kommer fremover. Jeg håper vi blir mange, sier hun.

– Hva ønsker du å oppnå med dette?



– Reell endring. Den volden og de partnerdrapene vi er vitne til er mer enn hva jeg tåler å akseptere. Dette må stoppe. Brudd på besøksforbud må få konsekvenser.

ØNSKER ENDRING: Rødseth håper protesten kan føre til at voldsofre får sikkerheten ivaretatt i større grad. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med politiet, som sier at det er helt greit at Rødseth sitter utenfor politistasjonen.

– Vi forstår engasjementet. Så lenge hun ikke er til sjenanse for andre får hun lov til å protestere utenfor hos oss, sier operasjonsleder Sven Martin Ege i Oslo politidistrikt.

Politiet har foreløpig ikke svart på TV 2s spørsmål om de mener sikkerheten til voldsofre er god nok.