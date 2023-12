Linda og Marit risikerer å bli kastet ut på dagen

I Bjørnsons gate 4 i Bergen bor flere av byens rusmiddelavhengige mennesker.

Leilighetene i det kommunale leilighetsbygget består av et lite bad og toalett, kjøkken og en kombinert stue og soverom.

– Dette er det verste stedet jeg har bodd noen gang, sier Marit Grindheim til TV 2.

– Det minner om et hospits, sier Linda Merete Helsengreen.

BOR DER: Helsengreen og Grindheim bor i Bergen kommunes leilighetsbygg. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Helsengreen og Grindheim forteller begge om en tøff hverdag i omgivelser ofte preget av mye uro og bråk.

Alle som bor der betaler månedlig et beløp til kommunen, i kontrakten kalt egenandel og ikke husleie.

Helsengreen og Grindheim vet ikke at de ikke har de samme rettighetene som leietakere vanligvis har etter Husleieloven.

De har begge signert en boavtale som i praksis gir kommunen anledning til å kaste dem ut på dagen. Stikk i strid med Husleieloven.

Mindre rettsvern

– Denne avtalen gir mindre rettsvern enn en vanlig husleiekontrakt som reguleres av Husleieloven og som sikrer beboerne viktige rettigheter, sier advokat Tom O. Risa i Leieboerforeningen, som har fått tilsendt avtalen fra TV 2.

Risa er gjort kjent med svar og begrunnelser som Bergen kommune har gitt til TV 2.

Advokaten mener Bergen kommune derfor bryter Husleieloven.

Bo- og tjenesteavtalen som Bergen kommune benytter, åpner blant annet for at rusmiddelavhengige kan bortvises på dagen og avtalen kan termineres umiddelbart, det vil si at leietakere kan kastes ut med «øyeblikkelig virkning».

– At trusler og utøvelse av vold kan medføre øyeblikkelig bortvisning og eventuelt avvikling av avtalen er en form for selvtekt som ikke er akseptabel, mener Risa.



LOVBRUDD: Advokat Tom O. Risa i Leieboerforeningen mener beboerne i Bjørnsonsgaten 4 skulle hatt ordinære leiekontrakter og ikke såkalte «Bo- og tjenesteavtaler» som svekker rettsvernet til leietakerne. Foto: Leieboerforeningen

Bo- og tjenesteavtalen gir personal og vekter på bygget rett til å «låse seg inn på hybel ved HMS-runder». Dette kan gjøres uten noen form for forvarsel.



Påstår ulovlig innlåsing

– Det er helt bestemte årsaker som gir utleier adgang til å ta seg inn i en utleid bolig. Det er ikke adgang etter Husleieloven å fravike disse, forklarer advokat Risa.

Han sier utleier unntaksvis kan ta seg inn i en leilighet om man ikke får kontakt med, eller varslet leier, og om det er nødvendig for å hindre skade på eiendommen.

I avtalen har kommunen også rett til å regulere «egenandelen», det vil si det beboerne selv oppfatter som husleie, med kun én måneds varsel. Et klart lovbrudd, mener Risa:

– Dette kan de ikke gjøre etter husleieloven. Man kan kun konsumprisregulere én gang i året.

Bjørnsonsgate 4 Bjørnsonsgate 4 ble tatt i bruk i 2014 år. Her bor mennesker med både rus og psykiske lidelser. Sosiale botjenester har ansvar for flere av kommunens botiltak for personer med rusmiddelavhengighet. Sosiale botjenester gir booppfølgingstjenester til beboere i disse botiltakene.

Bergen kommune og Leieboerforeningen har ulike syn på dette spørsmålet: menneskene i dette bygget bor de der primært for å ha tak over hodet eller er hovedformålet er de bor her for å motta ulike tjenester? TV 2 har i en rekke artikler satt søkelys på svikt og kritikk i kommunens håndtering av bostedsløse og rusmiddelavhengige. I flere reportasjer har TV 2 fortalt om kritikken rettet mot Bjørnsonsgate som i 2014 åpnet for å tilby små leiligheter under samme tak til 33 rusmiddelavhengige.

Uenig

Bergen kommune tilbakeviser at bo- og tjenesteavtalene er ulovlig.

Til TV 2 oppgir Bergen kommune at dagens avtale er lovlig fordi beboerne mottar ulike tjenester som gjør at dette ikke er å anse som et ordinært leieforhold.

– Bo- og tjenesteavtalen faller utenfor virkeområdet til husleieloven, forklarer direktør Hilde Larsen i Etat for sosiale tjenester.

Direktør Hilde Larsen i Etat for sosiale tjenester i Bergen kommune. Foto: Bergen kommune

Hun sier hovedformålet med Bjørnsons gate botiltak er de tjenestene og rammene som gis av kommunen, og ikke bruksretten til husrommet i seg selv.

– Vår vurdering er at det en rekke argumenter som taler både for og mot at husleielovens kommer til anvendelse på bo- og tjenesteavtalene i Bjørnsons gate.

Lagmannsrettsdom

Advokat Risa viser til en lagmannsrettsdom som taler imot Bergen kommunes vurdering.

I dommen står det at man kun kan fravike Husleieloven «hvor annet enn bruksrett til bolig er det vesentlige i avtaleforholdet».

Institusjonsopphold der pleie og omsorg er det vesentlige i avtaleforholdet, vil ikke omfattes av Husleieloven.

– Bergen kommune mener at spørsmålet ikke er klart løst i rettskildene og problemstillingen er om det finnes rom i loven for botiltak som verken er husleieforhold eller institusjoner, sier etatsdirektør Hilde Larsen til TV 2.

Larsen mener tjenestene og rammene i Bjørnsonsgate kan sammenlignes med et heldøgnstilbud.

– I botiltaket er det som kjent både fysiske rammer og regler for hva som er tillatt, tilbud om oppfølgingstjenester og fast tilstedeværelse på dagtid av miljøarbeidere og ikke minst heldøgns vektertjeneste som sørger for at regelverket i botiltaket håndheves.

LEIETAKERE: Linda Merete Helsengreen (t.v) og Marit Grindheim bor begge i det kommunale bygget i Bjørnsonsgate. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ikke ordinært leieforhold

– Dette fremstår som et ordinært leieforhold, og da er det husleieloven som gjelder, sier Risa til TV 2.

Risa mener at Bjørnsonsgate 4 ikke har fremstått, eller fremstår som et behandlingstilbud, men mer et ordinært botilbud.

– Dersom det i samarbeidsavtalen om bo-oppfølging inngår et behandlingstilbud, så fremgår det ikke at behandlingstilbudet er det vesentlige.

Han forklarer at dersom kommunen skal bruke en såkalt bo- og tjenesteavtale skal det være i tilknytning til en form for systematisk oppfølging hvor helsetjenestene er hovedformålet, slik det eksempelvis er på sykehjem, avrusningsklinikker og ulike institusjonsboliger.

– Kommunal leilighet

Flere beboere TV 2 har snakket med sier at de i dag oppfatter at de har et ordinært leieforhold der de betaler husleie.

– Ja, jeg betaler husleie for min kommunale leilighet. Rundt ni tusen totalt i måneden, sier Marit Grindheim.

Helsengreen forteller at hun betaler rundt 7.700 kroner i måneden.

BETALER HUSLEIE: Alle beboere som TV 2 har snakket med opplever at de betaler «vanlig» husleie til kommunen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Begge oppgir at de er uføre, men de har til nå ikke fått noen spesiell oppfølging eller helsemessig oppfølging av ansatte mens de har bodd i huset.



Grindheim forteller at hun får utlevert LAR-medisin på huset.

MANNEN I VINDUET: Linda Merete Helsengreen bor i leiligheten i bakgrunnen. Bak ansiktet på gardinen, skjuler det seg et lite oppholdsrom, et lite kjøkken og et lite bad. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Besøksforbud

Leilighetsbygget i Bjørnsonsgate 4 var i år fysisk stengt fra februar til september for besøkende. Beboere fikk verken familie eller venner på uanmeldt besøk.

Tidligere i høst lempet kommunen på restriksjonene, men fremdeles er det et begrenset antall gjester som totalt sett får være i bygget på samme tid.

Kommunen fikk kritikk for at beboerne ble nektet besøk av familie og venner, men avviste overfor TV 2 at den gjorde noe ulovlig og viser til Bo- og tjenesteavtalen.

BESØKSFORBUD: Linda Helsegreen forteller at mange beboere i Bjørnsonsgate opplevde besøksnekten som varte i flere måneder, som svært urimelig. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Dette reagerte alle på, vi opplevde de som en urimelig «fellesstraff», forklarer Helsegreen til TV 2.

– De kan også bortvise oss, tilføyer Grindheim.

Begge kvinnene opplever at vaktholdet som er etablert trygger hverdagen når man bor så mange rusavhengige mennesker tett på hverandre.

KJENTE THERESE: TV 2 har fortalt om Therese som lå død i ti dager uten å bli oppdaget. Marit Grindheim forteller at lukten i gangen, var så sterk av det sved i øyenene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det trekker jo folk til huset som ikke bor her, og da er det bra å ha Securitas-vektere i døren, mener de to.

Lå død i ti dager

Mange beboere sier til TV 2 at de stort sett er overlatt til seg selv i bygget.

Etatsdirektør Hilde Larsen er kjent med historien TV 2 fortalte om Therese som lå død i leiligheten i 10 døgn, uten at dette ble fanget opp av noen ansatte.

– Hvordan vil du presentere at tiltaket er trygt for beboere, når alvorlige dødsfall ikke oppdages før etter 10 døgn?

– Det er helse og sosialfaglig personale til stede på dagtid som tilbyr oppfølging til beboerne, men Bjørnsons gate er ikke en institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester, forklarer etatsdirektør Hilde Larsen.

TIDLIGERE BEBOER: Therese Haugsvik døde 5 august 2023 i Bergen kommunes boligkompleks Bjørnsonsgate 4, og ble liggende i minst 10 dager før hun ble funnet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Det er to vektere som er til stede hele døgnet alle dager i uken som har hovedfokus på sikkerhet, forteller Larsen.

– Beboere med behov for helsetjenester mottar dette i tillegg fra spesialisthelsetjenesten og hjemmetjenester i kommunen.

Etatsdirektøren sier det er en realitet at dødsfall vil forekomme med tanke på brukergruppens livsførsel og helsetilstand.

TV 2 har tidligere omtalt at Securitas alene har registrert over 5400 hendelser ved det kommunale botiltaket det siste halvannet året.

SLO ALARM: Hovedverneombud i Bergen kommune, May-Britt Kindem, har varslet på utrygge arbeidsforhold for Securitas-vektere og personale ved botilbudet for rusavhengige i Bjørnsonsgate 4. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Dette er alt fra mindre alvorlige hendelser til politi- og ambulanseutrykninger, overdoser, sykdom og helseutfordringer, tilløp til brann og vold og trusler, forklarte hovedverneombud May Britt Kindem til TV 2 tidligere i år.

Vil redusere antall plasser

Etatsdirektøren fremholder at Bergen kommune har gjennomført et omfattende forbedringsarbeid med Bjørnsons gate botiltak.

– Vi styrker tjenestetilbudet til beboerne og gjør grep for at beboere skal gjøres i stand til å kunne ta i bruk egen bolig. Vi vil både revidere driftskonseptet, øke bemanningen, og oppgradere bygg.

Kommunen har fått kritikk for antall leiligheter i bygget.

– Vi satser også på en gradvis reduksjon av antall plasser, sier Hilde Larsen.

Hun forteller at Bergen kommune ønsker å avklare handlingsrommet til kommunene og sikre et tydeligere rettsgrunnlag og rammeverk når det gjelder utfordringene knyttet til vanskeligstilte på boligmarkedet, spesielt for mennesker med rus og psykiske lidelser.