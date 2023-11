Lillelien: – Vi trodde at det ikke ville komme frem

TAR SELVKRITIKK: NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk (t.v.) og distriktsdirektør Marius Lillelien svarer på spørsmål om «Ingen elsker Bamsegutt» under tirsdagens «Debatten». Foto: Beate Oma Dahle

NRK-profilen Tore Strømøy forteller i dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» om Jan-Egil Granfoss (61), som bor på Filippinene sammen med kone og sønn. De ønsker å flytte til Norge, men har ikke råd.

Granfoss ber Tore Strømøy om hjelp og forteller at en enkel feil overfor Nav førte til at han mistet flere ytelser. Han er uføretrygdet og kalles «Bamsegutt».

Overgrepsdom utelatt

Serien førte til en massiv reaksjon fra seere. På få dager ble det samlet inn flere millioner kroner via Spleis.

Så ble det kjent at hovedpersonen har en overgrepsdom på seg, fra 1991, som ikke blir nevnt i NRK-serien.

Reaksjonene førte til at spleisen ble midlertidig stanset, for å gi giverne anledning til å få tilbake pengene. Tirsdag ettermiddag er summen oppe i 3,97 millioner kroner.

Nå er serien tatt vekk fra NRKs flater, inntil videre. Statskanalen opplyste i en pressemelding søndag at den ble kjent med dommen mot Granfoss «underveis i produksjonen», og at en ny versjon med korrigert informasjon «vil bli publisert når den er klar».

Tirsdag ble «Ingen elsker Bamsegutt» tema for Fredrik Solvang i «Debatten». Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen deltok ikke. Hun har ennå ikke kommentert saken.

I «Debatten» forteller divisjonsdirektør Marius Lillelien i NRK, som er Tore Strømøys redaksjonelle leder, at kringkastingssjef Haugen ble informert om serien og deres vurdering før den ble publisert.



– Hun ble involvert da det ble diskusjon om publiseringen av serien. Hun ble informert om forholdet og vurderingen, sier Lillelien.

Programleder Solvang spør deretter Lillelien om hvorfor de bestemte seg for å holde dommen skjult for seerne.

– Det er at vi mente at det ikke var relevant for å beskrive familiens situasjon i dag. Og så var det hensynet til hans familie og hensynet til de fornærmede den gangen, den situasjonen det ville skape å trekke frem en 32 år gammel dom.

– Så dere trodde at dette ikke ville komme frem?



– Vi trodde at det ikke ville komme frem. Det viser seg i etterpåklokskapens klare lys å være en naiv vurdering og en feilvurdering, sier Lillelien.



Solvang spør om dette betyr at NRK altså gamblet på at ingen ville huske denne dommen.

– Jeg vil ikke si at vi satset på det, men du kan gjerne bruke den formuleringen. Vår vurdering var at det var lite sannsynlig at dette skulle komme frem, svarer Lillelien.

NRK er klagd inn til PFU for brudd på Vær varsom-plakaten.



Ønsket omtale av dommen

Jan-Egil Granfoss ønsket selv at dommen skulle omtales i NRK-programmet, opplyser advokaten hans til TV 2.



– Han har alltid ønsket at denne dommen skulle komme frem i serien. Det er ikke noe han har holdt tilbake, sier advokat Leif Strøm til God Morgen Norge tirsdag.



Strøm forteller at Granfoss er sterkt preget av situasjonen. Han fikk utelukkende sympati i starten og så en mulighet til å komme seg hjem, før alt plutselig snudde opp-ned.

Ifølge advokaten vil Granfoss fremdeles tilbake til Norge.



– Han og familien anser det slik at de ikke har noe valg. Når man sitter fast i et land som ikke har gratis helsehjelp, og man ikke har penger til å betale for helsehjelpen, så blir man ganske hjelpeløs.

Kalles manipulerende

Tore Strømøy har ikke besvart TV 2s henvendelser, verken mandag eller tirsdag. Han svarte lørdag på kritikk fra Aftenpostens kommentator Christina Pletten, gjennom et innlegg i samme avis.

Pletten kaller det «hinsides uansvarlig» å vise en legekonsultasjon, der hovedpersonens mentale og fysiske helse blir diskutert.

Strømøy skriver i sitt tilsvar at han anser det som sin viktigste jobb å «tale de svakestes sak og å avdekke og rette opp feil i systemet».

«I starten av min karriere i NRK, så jeg også at jeg måtte ta et viktig valg. Å lage saker slik at jeg fikk applaus og skryt fra journalistkolleger, eller lage saker som vanlige folk, som de jeg har vokst opp med, forsto».

Ønsker unnskyldning

Strømøy har også svart på spørsmål fra private. I noen av svarene som er blitt postet i sosiale medier, skriver Strømøy at Granfoss «i 1991 ble beskyldt for å ha berørt noen unger under lek» og «at han ikke var farlig for ungene på noen måte».

Aftenposten har snakket med flere av de seks fornærmede i sedelighetssaken fra 1991. Et av barna fra den gang, er i dag en tobarnsmor i Stavanger som reagerer på Strømøys fremstilling.

– Det var absolutt ingen lek. Jeg synes Tore Strømøy kan be om unnskyldning for at han omtaler seksuelt misbruk mot barn som en lek, sier kvinnen i et intervju med Aftenposten.

Ifølge både dommen og kvinnen var det snakk om flere hendelser over en lengre periode.

– Jeg skriver vel at dette skjedde under lek, og mente at dette skal ha skjedd når unger kom til Bamsegutt for å leke. Jeg har ingen grunn til å tvile på barna og innholdet i saken. Den tar jeg på alvor. Om det ser ut som noe annet, beklager jeg det, sier Strømøy til Medier24.



«Debatten» hadde også med et av ofrene i saken fra 1991. Han deltok anonymt i sendingen.

– Jeg mener det er viktig at saken kommer frem. Skal de først spille på hvor vanskelig det har vært for ham, hvor vanskelig barndommen hans har vært for ham, så bør de ha med hele sannheten, sier han.

Han var 7-8 år da overgrepene skjedde.

NRK tok kontakt før publisering av serien, på telefon, for å informere om den. Ifølge mannen ble han da ikke informert om at dommen ikke skulle nevnes i serien.

– Da må vi beklage det også, svarer Lillelien.

Seersuksess

Markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland i NRK forteller at mer enn en halv million seere rakk å se første episode av serien før den ble avpublisert.

– 572 000 har sett første episode av serien som er sendt både lineært og i strømmetjenesten NRK TV, opplyser Viland i en e-post.