Lillebjørn Nilsen er død

VISESTJERNE: Lillebjørn Nilsen, her da han mottok Hedersprisen under Spellemannprisen i 2022. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Han sovnet stille inn lørdag kveld den 27. januar med sine nærmeste rundt seg, skriver plateselskapet hans Grappa i en pressemelding.



Bjørn Falk Nilsen, som han egentlig heter, ble født 21. desember i 1950 i Oslo.

Han omtales som en av Norges fremste visesangere og låtskrivere. I løpet av en mannsalder i musikkbransjen, ble sangene hans allemannseie.

Det var først på slutten av 60-tallet, som medlem av duoen The Young Norwegians, sammen med Bjørn Morisse, at Nilsen ble kjent. Det var her han fikk kallenavnet Lillebjørn, som hang ved livet ut.

ASKIM ROAD: Øystein Sunde (t.v.) med Lillebjørn Nilsen, Halvdan Sivertsen og Jan Eggum i Gitarkameratene i en liknende positur som Beatles på fremsiden av Abbey Road-albumet. Bildet ble tatt i forbindelse med konsert i Askim i 1989. Foto: Jan-Petter Dahl / NTB Les mer ANERKJENT: Lillebjørn Nilsen holder takketale etter å ha mottatt St. Halvvard-medaljen under en seremoni i Oslo rådhus i 2017. Nilsen ble tildelt medaljen for sitt virke som musiker og sine skildringer av livet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer HALL OF FAME: I 2013 ble Lillebjørn Nilsen innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Foto: Ned Alley / NTB Les mer I KJENT STIL: Lillebjørn Nilsen, her avbildet i forbindelse med at han sto bak tekst og musikk til stykket «Postkort fra Lillebjørn» som ble satt opp på Oslo Nye Hovedscene. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer HEDRET: Lillebjørn Nilsen ble i 2017 tildelt St. Hallvard-medaljen fra Oslo-ordfører Marianne Borgen (t.h.). St. Hallvard-medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse. Nilsen tildeles medaljen for sitt virke som musiker og sine skildringer av livet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer

Kort tid etter markerte han seg også som soloartist med norske tekster, skriver Store Norske Leksikon. Nilsen var inspirert av den amerikanske visebølgen med blant annet Bob Dylan og Pete Seeger. Han plukket også opp inspirasjon fra norsk og annen musikk.

Sanger som «Tanta til Beate», «Stilleste gutt på sovesal 1» og «Bysommer» fra overgangen mellom 80- og 90-tallet ble alle gjengangere i norske hjem.

Andre kjente låter signert Nilsen er «Haba haba!», «Ola Tveiten», «Se alltid lyst på livet», «Alexander Kiellands Plass», «1000 søte damer», eller «God Natt Oslo», for å nevne noen.

Senere utgjorde Nilsen sammen med Halvdan Sivertsen, Jan Eggum og Øystein Sunde supergruppen Gitarkameratene.



Gruppen spilte opprinnelig sammen fra slutten av 80-tallet frem til 1994, og vant flere Spellemannspriser.



MANNEN OG GITAREN: Nilsen i 1969. Foto: : Per Ervik / Aktuell / NTB

Låten «Barn av regnbuen» ble oversatt til norsk av Nilsen, og sangens budskap om mangfold fikk stor betydning etter terrorangrepene i Norge 22. juli 2011. Nilsen fremførte låten på minnekonserter etter angrepene.



Til sammen ga han ut 19 album, senest «Postkort fra Lillebjørn» i 2012.

Han var også far til den kjente artisten og visesangeren Siri Nilsen.

Reaksjoner fra politikere og kulturpersonligheter renner inn i etterkant av dødsbudskapet:

– Tusen takk for kjærligheten, kulturen og engasjementet, Lillebjørn. Hvil i fred, skriver stortingsrepresentant for Oslo, Kamzy Gunaratnam på sin Facebook-side.

Mens kulturredaktør Jens Kihl i Bergens Tidende skriver:

– Takk for musikken, Lillebjørn Nilsen. Du var lyden av byen for fleire generasjonar. For min eigen del er eg også glad for at du viste fram kor fint det går an å kome frå Oslo og skrive på nynorsk.

Nilsen er tidligere blitt tildelt Prøysenprisen, Oslo bys kunstnerpris, Oslo bys kultur pris og seks Spellemannpriser, inkludert Hedersprisen for 2022. Han er også utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin visekunst.