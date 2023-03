– Like fjern som planeten Mars

Det har knapt skjedd noe med arbeidet på kvinnehelse de siste 24 årene. Helseministeren mener likevel at det ikke er dyster lesning.

Torsdag formiddag fikk helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) overlevert en over 200 sider lang utredning fra Kvinnehelseutvalget.

Rapporten fastslår at det knapt er gjort noe siden forrige utredning i 1999. Kvinners helse har lav status og det er heller ikke økonomisk gunstig å behandle typiske kvinnehelsesykdommer.

Det slås alarm fra flere hold, men Kjerkol avviser at dette er dyster lesning.

UTREDNING: Kvinnehelseutvalget har jobbet med rapporten i to år. Torsdag ble den overlevert til helseministeren. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg mener rapporten gir et godt utgangspunkt for å gjøre et godt stykke arbeid, og jeg har sett frem til denne dagen, sier statsråden til TV 2.

Fasit

På spørsmål om Kjerkol kan garantere at det vil bli iverksatt tiltak som norske kvinner vil merke i løpet av kort tid, svarer ministeren unnvikende.

– Nå har vi allerede startet på en del forbedringer, både innen svangerskaps,-fødsels og barselomsorgen, der vi ser på mange av utfordringene som utvalget har pekt på.

NESTE ÅR: Helseministeren sier at de skal levere en kvinnehelsestrategi først neste år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men fasiten er at en rekke fødeavdelinger har blitt stengt, mens erfarne jordmødre har gått over til det private, på Kjerkols vakt.

– Jeg er glad

TV 2 fortalte torsdag historiene til seks kvinner, med seks ulike kvinnehelsesykdommer.

Siri (20) måtte slutte på skolen på grunn av intense smerter og Malenes (26) kropp er fylt av vonde og syke fettceller.

Felles for alle kvinnene er at de verken har opplevd å bli hørt eller tatt på alvor.

– Er det sånn vi skal ha det, Kjerkol?

– Nei, og derfor er jeg glad for at vi har fått en utredning som gir klare anbefalinger, og at vi kan sende denne ut på høring, slik at vi får prioritert de riktige tiltakene.

– Ille

Sandra Bruflot (H) er medlem i helse- og omsorgskomiteen. Hun er ikke fornøyd med Kjerkols respons.

– Jeg synes det er ille når utvalget trekker frem at det ikke er mangel på kvinnestemmer, men at de ikke får gjennomslag i helsetjenestene, sier Bruflot til TV 2.

Hun mener det sier noe om at det må større, strukturelle endringer til for å få et likeverdig helsetilbud.

– Nå har vi fått et stort kunnskapsgrunnlag, og da bør det ikke bli diskutert internt i regjeringen. Derfor hadde jeg håpet at vi skulle få en stortingsmelding om kvinnehelse, sier Høyre-politikeren.

– Det må bli slutt

Helsepolitiker i Senterpartiet, Lisa Marie Klungland, mener det er på høy tid at kvinnehelse blir tatt på alvor.

– Det må bli slutt på at livmoren til kvinner blir sett på som like fjern som planeten Mars, skriver hun i e-post til TV 2.

Senterpartipolitikeren er tydelig på at dagens medisinske kunnskap i stor grad baserer seg på mannekropper.

– Når vi vet at menns og kvinners kropper reagerer ulikt på livsstil og medikamenter, er det åpenbart at vi trenger et kunnskapsløft innen kvinnehelse, sier Klungland.