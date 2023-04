Levninger etter mann funnet i Bergen er identifisert

Politiet i Bergen har i dag fått positivt treff DNA-treff fra et familiemedlem av avdøde.

7. april fant en turgåer levninger av en person i et svært ulendt terreng, ikke langt fra et boligområde i Selvik noen kilometer nord for Bergen sentrum.

Nå er personen identifisert.

– Jeg kan bekrefte at vi DNA-profilen som ble tatt fra levningene stemmer med DNA fra et familiemedlem, sier påtaleansvarlig i Vest politidistrikt Elia Andrea Skaar.



Hun forteller at navnet ikke vil bli offentliggjort, etter ønske fra familien.

Gjennombrudd

BRATT: Levningene ble funnet av en turgåer i ulendt terreng. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Det tok 12 dager fra funnet av levninger til politiet gjorde et gjennombrudd da de finsøkte funnstedet og ved hjelp av metalldetektor fant en kortholder med blant annet et førerkort.

Kortene tilhørte en mann, født midt på 1970-tallet. Siste kjente livstegn fra mannen fra i 2017. Mannen kommer fra en bygd på vestlandet, men har vært bosatt i Bergen.

DNA-prøve ga svar

Beinrestene ble undersøkt ved Gades institutt i Bergen, og en del av lårbeinet ble sendt til Oslo universitetssykehus for å hente DNA-profil.



Det er denne profilen, sammenholdt med prøven fra familiemedlemmet, som nå har gitt et endelig svar på hvem som ble funnet i skogholtet.

Politiet har ikke mistanke om noe kriminelt i denne saken.