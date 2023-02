Leveringskaos: – Værgudene spiller ikke på lag

Store klimautfordringer i Spania og Marokko fører til mindre tilgang på flere typer grønnsaker i norske butikker.

– Våren var preget av mye regn, så kom det både en sandstorm og en hetebølge. I tillegg har det vært både snø og minusgrader i januar. Det har ført til en krevende periode for enkelte grønnsaker.

Det sier Pia Gulbrandsen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama.

Særlig to typer

I flere uker har grønnsaksprodusentene hatt leveringsutfordringer som følge av et kaldere klima.

– Dette har gitt oss mindre tilgang på tomat og paprika, sier Gulbrandsen.

Hun forteller at de har klart å dekke det meste av behovet, men ikke alt.

BAMA: Pia Gulbrandsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt for Bama Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det kan bli utsolgt enkelte steder i kortere perioder, men det er ingen fare for at vi skal gå helt tomme, eller at vi må begynne å rasjonere.

Ifølge Gulbrandsen har det også vært mellom 30 og 40 prosent mindre tilgang på brokkoli, isbergsalat og blomkål i Europa.

– Til tross for utfordringene har vi klart å levere det vi skal. Vi har hatt en god relasjon med produsentene over svært lang tid, så de prioriterer oss, sier Gulbrandsen.

LAV PRODUKSJON: Tomater er blant grønnsakene det er ekstra vanskelig å få tak i. Foto: Frank May

Hun forteller også at de om få uker skal starte å selge norske cherrytomater.

– Det vil lette noe på leveringsutfordringene.

Må rasjonere

I Storbritannia har leveringsutfordringene ført til at butikkene har sett seg nødt til å rasjonere.

Butikkjedene Asda og Morrisons har satt begrensinger for hvor mange grønnsaker en kunde kan kjøpe, skriver BBC.

Asda begrenser salget av varer som tomater, paprika og salat til tre per kunde, mens Morrisons har satt en grense på to agurker per kunde.

TOMME HYLLER: Flere butikkjeder i Storbritannia begrenser nå salget av enkelte grønnsaker for å unngå tomme hyller. Her fra en matbutikk i London. Foto: Yui Mok

Begrensningene ble innført tirsdag.

– Mangelen forventes å vare i noen uker, frem til den britiske vekstsesongen begynner og forhandlere finner alternative forsyningskilder, sa British Retail Consortium til BBC.

Den britiske tilgangen skal også ha blitt rammet av dårlig vær på hjemmebane, samt mindre produksjon i drivhus i Nederland, som er en stor produsent, skriver E24.

– Ikke aktuelt i Norge

Kommunikasjonssjefen i Coop, Harald Kristiansen, sier det ikke blir aktuelt med rasjonering i Norge. I likhet med Bama sier han det kan bli utsolgt for enkelte grønnsaker i butikkene i kortere perioder.

– Vi kan oppleve noen forsinkelser de neste ukene, men vi er ikke i en situasjon hvor vi ser behov for rasjonering som vi ser i andre land, sier Kristiansen.

STANG UT: Kommunikasjonssjefen i Coop, Harald Kristiansen, sier det har vært mye stang ut for produsentene den siste tiden. Foto: Espen Solli

Produktene det er snakk om er blant annet salat, kål, tomater, agurk, auberginer og squash, opplyser Kristiansen.

– Vi må vel kunne si at værgudene ikke akkurat har spilt på lag med produsentene de siste månedene.

Som følge av lavere temperaturer enn normalt, har det kommet frostskader i en del områder og drivhus.

– Temperaturen er nå på tur opp, men sterk vind fra Sahara fører med seg sand, som gir mindre lys enn normalt. Stormen gir også problemer i havnene og shipping er forsinket med noen dager, sier han.

– Her er det med andre ord mye stang ut, og alt dette har ført til hull i produksjonsplanene som kan føre til at noe blir utsolgt i kortere perioder.

Han forsikrer likevel om at de stadig får leveringer, så det er ikke behov for å sette noe begrensninger i salget.

– Så ille er det ikke, sier Kristiansen.