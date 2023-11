Lever i usikkerhet:

– Nå forstår jeg at vi var en idealfamilie. Vi hadde alt. Men på bare et øyeblikk ble alt ødelagt.

Slik beskriver ukrainske Julia Prytula (40) livet hun og familien hadde i Kyiv før Russlands invasjon i februar i fjor.

Trebarnsmoren og familien hadde god økonomi, bil, jobb og var mye på reise. De hadde nylig vært på en lang ferie i Spania, da de returnerte til den ukrainske hovedstaden like før krigsutbruddet.

PÅ REISE: Julia, Vitalii og de tre døtrene var mye på reise før krigen rammet hjembyen. Foto: Privat

Så ga Russlands president, Vladimir, Putin, ordre om å invadere Ukraina. Tidlig på morgenen 24. februar satte de seg i bilen og kjørte vestover mot Polen. Ved en tilfeldighet endte de i Norge og Bergen.

Med krigen forsvant livet de hadde.

– Vi mistet kontrollen, forteller Julia.

Skal bosette rekordmange

Nå er familien blant de over 50.000 ukrainerne som har blitt bosatt i norske kommuner siden begynnelsen av 2022. Antallet asylsøknader øker med rundt 1000 i uken, og til neste år skal Norge bosette rekordmange flere.

Familien Prytula er her på et vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse. De kan bare være her i en periode, og skal etter planen vende tilbake til hjemlandet hvis krigen en dag tar slutt.

– Om krigen slutter, har vi ingen garantier om at alt skal bli som før, sier Julia Prytula, som ikke ønsker å reise tilbake til Ukraina.

Det er hun ikke alene om.

VIL IKKE HJEM: Julia Prytula frykter at livet hun hadde i Ukraina før krigen, er tapt for all framtid. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Flere vil bli i Norge

– Ukrainere er generelt sett veldig usikre på om de ønsker å bli i Norge eller vende hjem hvis krigen tar slutt, sier seniorforsker Vilde Hernes.

Hun forsker på ukrainske flyktninger ved NIBR, OsloMet. Hun ser likevel en klar utvikling.

– Sammenlignet med da vi undersøkte dette for ett år siden, er det betydelig flere nå som ønsker å bli i Norge enn å returnere til Ukraina, sier hun, og legger til:

– Dette er jo ikke så rart, ettersom mange allerede har bodd her i ett og et halvt år, og startet integreringsprosessen.

FORSKER: Vilde Hernes forsker på ukrainske flyktninger. Hun ser en klar utvikling. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Dilemma for kommunene

Samtidig gir den midlertidige statusen flere utfordringer. Den fører til mye usikkerhet for flere aktører, ifølge NIBR-forskeren.

Dette gjelder både for flyktningene selv og for norske myndigheter.

– Det er for eksempel veldig mange kommuner som trenger arbeidskraft, men det er ikke nødvendigvis slik at de ukrainske flyktningene har den nødvendige kompetansen som trengs i den spesifikke kommunen. Det er et dilemma om man skal starte kvalifiseringsløp for disse nye innflytterne når man ikke vet om de skal bli eller ikke, sier Hernes.

Kommunene står også i en annen skvis, da det stadig er et større antall ukrainere som skal bosettes i kommunene, som etter hvert presser kapasiteten i de kommunale tjenestene.

– Så er spørsmålet om kommunene skal oppskalere kapasiteten. En kommunal ansettelse skal ofte være på fulltid og i fast stilling. Så her er det et veldig reelt dilemma, der praksis for kommunale ansettelser står i motsetning til dette midlertidige perspektivet og denne usikkerheten knyttet til hvor lenge ukrainerne skal bli.

Må ta hensyn til Ukraina

Norge er ikke alene om disse dilemmaene. Hernes peker på at dette gjelder samtlige europeiske mottaksland.

Norge og andre land må både ta innvandringsregulerende hensyn når det kommer veldig mange ukrainere til landet, og samtidig ta hensyn overfor Ukraina.

– Ukrainske myndigheter ønsker naturlig nok å få sine innbyggere hjem igjen, og da ville det vært vanskelig for Norge å føre en politikk hvor man aktivt sier at man ønsker at ukrainere skal bli og dekke norske arbeidskrafts behov, sier forskeren, og fortsetter:

– Men på den andre siden, så fører altså denne midlertidigheten til at det kanskje kan være utfordrende å integrere flyktningene. Ikke minst fordi enkeltmennesker må leve i denne utryggheten og usikkerheten over lengre tid.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Hernes tror det vil bli en større debatt om disse spørsmålene i tiden som kommer.

– Hittil har det vært en fantastisk dugnad, men det kan nok bli en mer utfordrende debatt videre, fordi kommunene kjenner mer på presset enn det de har gjort til nå.

UDI: – Ikke besluttet

– En midlertidig kollektiv beskyttelse er nettopp midlertidig. Det er noe som ikke skal vare over tid, forklarer Wenche Fone, direktør for Beskyttelse i UDI.

Vedtaket gir alle ukrainske borgere som var i Ukraina rundt krigsutbruddet opphold i ett år om gangen. Dette skiller dem fra andre grupper som søker om individuell beskyttelse.

MIDLERTIDIG: Wenche Fone, direktør for Beskyttelse i UDI, forklarer hvordan den kollektive beskyttelsen fungerer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Vedtaket kan forlenges i inntil tre år. Etter dette kan flyktningene, i henhold til regelverket, søke om fem nye år. Så kan man igjen søke om permanent opphold.

– Det er ikke besluttet her, men vi har det i den muligheten i regelverket, forklarer hun.

– Det er forferdelig

I Bergen har Prytula og familien bygget et liv.

Døtrene Zlata (13), Zaryna (10), og Kamila (8) går alle på norsk skole, og driver med piano, dans og rytmisk sportsgymnastikk. De er flittige brukere av kulturskolen.

Selv jobber Prytula for Bergen kommune med å integrere andre ukrainske flyktninger.

Hun forteller at mange av flyktningene kjenner på usikkerhet rundt framtiden. Det gjør hun også.

– Det er forferdelig, spesielt på grunn av barna, forteller hun.

I BERGEN: Familien på fem leier nå en leilighet på Landås i Bergen, like ved foten av byfjellet Ulriken. Nå frykter de for fremtiden. Foto: Privat

Ti år gamle Zaryna svarer at hun tror det er bedre å bo i Ukraina enn i Norge.

– Jeg tror at det var best å bo i sitt eget land, Ukraina, sier tiåringen til TV 2.

– Kan bo hvor som helst

Moren er ikke nødvendigvis uenig. Det er lettere å leve i et land hvor du kjenner språket og systemene. Men hun frykter at livet hun en gang hadde, er tapt for all framtid.

– Og nå er selvfølgelig Norge bedre enn Ukraina. Jeg kan ikke tenke meg at barna mine skal sitte i en kjeller under bombing, sier Prytula.

Det vil heller ikke være lett for barna å plutselig skulle returnere til ukrainsk skole etter flere års skolegang i Norge, tror trebarnsmoren.

USIKKER: Julia Prytula er usikker på hva som er best for familien i fremtiden. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg har forstått at jeg kan overleve alt, også krig. Men det er ikke så lett. Det eneste som gir meg kraft er barna og familien. Vi kan bo hvor som helst i verden, så lenge vi er sammen.