Levde med kraftige smerter i ti år: – Et helvete

Hvordan stiller dere dere til det pasienten påstår?

«Saken er godt kjent for oss og den har vært behandlet i tråd med retningslinjene fra Norsk Pasientskade Erstatning, NPE, som også er i tråd med våre interne rutiner. Saken er nå ferdig behandlet i NPE, der NPEs sakkyndige konkluderer med at behandlingen som er utført var riktig, og at den har foregått innenfor rammene som definerer god klinisk praksis for tannhelsehjelp. Det konkluderes altså med at Colosseum Tannlege ikke har utført feilbehandling, og at nødvendig informasjon og oppfølging er utført. Vi forholder oss til NPEs vurderinger. Colosseum Tannlege synes selvsagt at pasienten har havnet i en kjedelig situasjon, og vi har gjort det vi kan for å bistå i denne prosessen underveis, også ved andre behandlingssted enn der hun opprinnelig fikk utført behandlingen.

Stemmer det at dere fra 2011 til 2022 nektet for at det var noe feil med implantatet?

«Vi har ved flere anledninger forsøkt å finne årsak til pasientens problemer. Våre kliniske undersøkelser og kirurgens operasjonsbeskrivelse for det aktuelle inngrepet gir ingen indikasjon for at implantatinnsettingen har vært feilaktig. Dette blir det også konkludert med i NPEs rapport. Denne rapporten er skrevet av uavhengig Oralkirurg, og er meget grundig. For at man skal ta ut et implantat, skal det være tydelige indikasjoner på at dette er problemet. Våre tannleger har tidligere påpekt at det var andre kliniske problemstillinger i tilstøtende områder som burde utbedres og behandles før man gikk til det drastiske grepet å fjerne et implantat som sitter som det skal uten infeksjon.»

Skjer det ofte at tannimplantater blir satt inn feil, og gir pasienten smerter?

«Som med all annen behandling kan det forekomme feil også ved implantatinnsetting. At implantater blir satt inn feil er dog svært sjeldent. I slike tilfeller er det behov for umiddelbar korreksjon eller fjerning av implantatet før disse fester seg.»

Er det en risiko ved å ta tannimplantat?

«Implantatbehandling er forbundet med svært liten risiko. Dagens teknikker og materialer gir svært høy grad av vellykkethet. Også i de tilfellene der behandlingen feiler, medfører det svært liten helsekonsekvens for pasienten.»

Hvorfor tok dere ikke pasientens smerter på alvor de gangene hun fortalte om hvor vondt det var?

«Vi kjenner oss ikke igjen i denne påstanden. Det å ha smerter kan være veldig problematisk. Og det at problemet ikke blir løst når man oppsøker helsepersonell, er selvsagt frustrerende. Våre vurderinger var at å fjerne implantatet ikke var den riktige behandlingen, da vi ikke kunne se noen objektive grunner til dette. Det å fjerne et implantat som sitter vellykket integrert i beinet er meget inngripende og kan medføre potensielt omfattende postoperativt besvær.»

Ble det gjort en feil da dere satt inn implantatet?

«Både operasjonsbeskrivelser og journal er grundig gjennomgått og både ved våre undersøkelser og i NPEs rapport ble det konkludert med at det ikke er gjort feil da implantatene ble satt inn».

Burde det vært gjort flere undersøkelser av pasientens kjeve før implantatene ble satt inn?

«Det ble foretatt nødvendige undersøkelser før implantatet ble satt inn. Den endelige vurderingen blir tatt av kirurgen underveis i operasjonen. Han vurderte at det var behov for å endre dimensjonene på implantatet for å få adekvat stabilitet. Det at implantatet festet seg, og pasienten ikke fikk sensorisk utfall eller smerter postoperativt viser at vet var en klinisk vellykket behandling».