Levde i luksus – nå er 27-åringen tatt

27-åringen reiste verden rundt og viste frem et liv i luksus på sosiale medier, men under pandemien ble han avslørt. Nå venter trolig mange år i fengsel.

Sosiale medier-feeden til den 27 år gamle norske statsborgeren inneholder bilder fra destinasjoner som Bali, Istanbul, Marbella, Dubai og Amsterdam.

På flere av bildene poserer han med dyre klokker på armen.

På ett bilde «bader» han i handleposer fra merket Gucci.

På et annet bilde ligger han i et badekar fullt av blomsterblader.

I mai 2020 ble det bråstans.

Da ble den lukseriøse livsstilen byttet ut med mer kummerlige forhold i en fengselscelle.

Gateverdi: 45 mill.

Sammen med fem andre menn er 27-åringen nå tiltalt for å ha innført, oppbevart og solgt store mengder narkotika.

Politiet omtaler han som «organisatoren» i det de mener er en velorganisert kriminell gruppe.

BESLAG: Politiet har beslaglagt store mengder narkotika og kontanter i denne saken. Foto: Politiet

Fra høsten 2019 og frem til april i 2020 innførte han, ifølge tiltalen:

45 kilo amfetamin med en gatepris på ca. 18 millioner kroner.

7 kilo MDMA med en gatepris på ca. 8 millioner kroner.

11 kilo kokain med en gatepris på ca. 11 millioner kroner.

15 kilo marihuana med en gatepris på ca. 2 millioner kroner.

41,4 kilo hasj med en gatepris på ca. 6 millioner kroner.

Dette utgjør om lag 45 millioner kroner i gateverdi, ifølge prislisten politiet selv bruker når de beregner disse summene.

Det er også gjort beslag av 4,6 millioner kroner i kontanter i saken.

Én ting går igjen

I avhør med politiet har 27-åringen forklart seg om sin egen rolle i saken og erkjent straffskyld for å ha innført narkotikaen.

– Han har erkjent straffskyld og gitt politiet forklaringer som han selvfølgelig vil opprettholde i en foranstående hovedforhandling, sier hans forsvarer, advokat Morten Furuholmen.

Arvid Utby er sjef for Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Han forteller at denne saken er et resultat av en større operasjon mot kriminelle nettverk i hovedstaden.

HØYT FORBRUK: Den 27 år gamle mannen har tilsynelatende hatt et svært høyt privatforbruk. Foto: Privat

Når avdelingen hans finner grunnlag for å etterforske enkelte aktører i de kriminelle miljøene, er det særlig én ting de alltid undersøker.

– Det er helt sentralt også å starte en økonomisk etterforskning for å se på hvordan pengestrømmen er og hvordan de ulike aktørenes privatøkonomi er. Det går på forbruk og inntekter og hvordan det henger sammen, sier Utby.

SER ETTER PENGER: Orgkrim-sjef i Oslo, Arvid Utby, forteller hvordan politiet jobber for å ta kriminelle nettverk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Krypterte telefoner

Politiet mener at de seks tiltalte har organisert og planlagt virksomheten sin gjennom bruk av såkalt Encrochat.

Encrochat er en kryptert kommunikasjonsplattform som fransk politi klarte å dekryptere i 2020. Etter å ha hacket systemet kunne de avlytte over 30.000 brukere - noen av dem norske.

Også Kripos fikk tilgang til dataene fra fransk politi. I ettertid har det ført til tolv skjulte etterforskninger mot 25 Encrochat-brukere i Norge.

Advokat Morten Furuholmen mener at meldingene fra Encrochat viser at hans klient ikke har vært en organisator, slik politiet mener.

FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen forsvarer 27-åringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Når man går igjennom det krypterte bevismaterialet, så ser man at den hypotesen og anførselen ikke er riktig i denne saken, sier Furuholmen.

– Hva er riktig?

– Det som er riktig, er at det er en helt annen gruppering enn det man kan knytte min klient til som står bak denne innførselen.

Tiltalen mot de seks mennene er tatt ut av statsadvokat Tonje Tønder. Hun forteller at et av stridstemaene i retten kommer til å bli hvilke roller de ulike personene har hatt.

– Noen av dem vil jo hevde at de ikke har hatt noen befatning med dette i det hele tatt, så det vil nok bli et stridstema, sier Tønder.

STATSADVOKAT: Tonje Tønder har tatt ut tiltalen mot de seks mennene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Hvorfor mener dere at dette er en organisert kriminell gruppe?

– Slik det fremstår for påtalemyndigheten, så har de hatt spesifikke roller. Man har en kurér, mottaksmenn, selgere og personer som henter og videreformidler pengene, sier statsadvokaten.

Pågrepet i Stockholm

Arvid Utby i Oslo politidistrikt forteller at de har samarbeidet med politiet i Sverige, Danmark, Polen, Frankrike og Spania i tillegg til Europol i denne saken.

Utby sier at de til å begynne med satt med det han omtaler som tre inngangsverdier da de begynte å etterforske det konkrete miljøet i 2019:

– Det var et transportledd med videre distribusjon og depotholdere, i tillegg til et eget oppsett for hvordan pengene ble håndtert, sier Utby og fortsetter.

POLITIETS BESLAG: Her er bilder av de ulike beslagene politiet har gjort, blant annet narkotika og penger. Foto: Frode Sunde / TV 2

De første beslagene ble gjort i romjulen i 2019, på en adresse i Oslo.

De påfølgende månedene, helt frem til mai i 2020, ble det gjort store beslag også i Sandefjord, Skien, Sarpsborg og Strømmen.

Dukket opp i Sverige

I etterkant av alle beslagene hadde politiet pågrepet de fem personene som nå står tiltalt sammen med 27-åringen.

Nå satt politiet også på helt konkret informasjon om at det var han som organiserte hele nettverket.

JAKTER KRIMINELLE: Arvid Utby, sjefen for Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men 27-åringen var ikke så lett å finne.

– På et tidspunkt fikk vi holdepunkter for at han hadde reist til Stockholm. I samarbeid med svensk politi ble det iverksatt metoder for å identifisere hvor i Stockholm han oppholdt seg, sier Utby.

Svenskene klarte raskt å spore opp en leilighet i Stockholm, der de i mai 2020 gikk til aksjon og pågrep 27-åringen på vegne av Oslo politidistrikt.

Sendte penger til utlandet

Gruppen på seks er også anklaget for heleri av 19,4 millioner kroner. Ifølge tiltalen er det sendt penger til blant annet Sverige, Nederland, Spania, Marokko og Tyrkia.

Mannen som skal ha håndtert pengebeløpene, forsvares av advokat Øyvind Bratlien.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han har håndtert penger som ledd i profesjonell hawala-virksomhet. Han har ikke hatt kunnskap om at pengene han har håndtert har kommet fra narkotikavirksomhet, sier han.

Hawala er et system for overføring av penger og verdier mellom ulike land.

Far og sønn tiltalt

Den eldste tiltalte, en 69-åring som skal ha innført store mengder narkotika til Norge, har delvis erkjent straffskyld, ifølge forsvarer Tor Even Gjendem.

En far og sønn fra Telemark er også tiltalt i saken. Faren nekter straffskyld, ifølge forsvarer Trygve Staff.

Sønnen forsvares av Albulena Krasniqi. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Den siste tiltalte forsvares av advokat Håvard Flatland.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han har forklart seg før dokumentene ble avklausulert, og hans forklaring stemmer godt med de øvrige bevisene i saken.

Flatland mener påtalemyndigheten har flere antakelser om hva hans klients rolle er i saken, men han mener dette ikke er forankret i bevisene.

Rettssaken mot de seks begynner i Oslo tingrett 14. mars og skal etter planen pågå frem til 26. mai.