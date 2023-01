Ler av «søring-sutring» etter snøkaos

DETTE ER MYE SNØ: Slik så det ut på Senja for 14 dager siden etter at det kom over en meter snø på svært kort tid. Foto: Privat

Fiskeoppkjøper Egil Johansen på Senja er ikke nådig når han skal beskrive det han ser og leser om uværet sørpå i media.

– Slik har det vært i alle år. Media i Oslo er kun opptatt av Oslo. Det finnes da vel viktigere ting å konsentrere seg om enn litt snø? Snø er vi vant med her, forteller Egil Johansen hos Nord Senja Fisk.

Det er bare fjorten dager siden han fikk over en meter med snø på under ett døgn utenfor huset sitt.

Det polare lavtrykket som lå over Senja i Troms og på Andøya i Nordland i desember, var så ekstremt og kritisk at nødetatene ikke hadde muligheter til å ta seg frem.

Folk hadde heller ikke muligheter til å komme seg på jobb.

FNYSER AV SØRINGENE: – Det virker som om de bor på en helt annen planet enn oss som bor i Nord-Norge, sier Egil Johansen travelt opptatt med å fylle en trailer full av fisk. Foto: Privat

På Senja måtte ansatte i hjemmetjenesten fraktes rundt i traktor på grunn av nedsnødde veier.

– Det søringer opplever nå er jo bare bagateller mot det som var her. Brøyting her måtte vi fikse selv med egne traktorer. Det virker som om de bor på en helt annen planet sørpå enn her, sier Johansen.

– Blir det for mye «søring-sutring» nå?

– Nei, men det er alt for lite forståelse for hva vi som bor langs kysten av Nord-Norge sliter med. Det er flaut at de sitter i Oslo og sutrer. De virker jo helt «nedsnødd», bokstavelig talt, sier Johansen engasjert.

Sutring hele tiden

I Bodø er det heller ikke mye «søring-sympati» å finne.

ENORMT: Snøen på Senja førte til stengte veier og kaotiske forhold over Foto: Svein-Arne Fosseng

– Det er sutring hele tiden, og det er ekkelt å høre på for oss som er vant med vær. Det hadde vært godt å høre andre nyheter også enn alle de østlendingene som driver å kaver rundt i snøen. De kan gå inn og sette seg og holde fred, sier Åshild Andreasdatter med et glimt i øye.

SUTRING: – Media er ikke opptatt av noe annet snøværet sør på, sier Åshild Andreasdatter med et glimt i øye. Foto: Run Gyllander

– Jeg kom fra Oslo i går så jeg vet hva vi snakker om her, men det var jo som en helt normal dag her i Bodø hvis vi spoler kun ei uke tilbake i tid, sier Tor Andersen.

Farevarslene står i kø og folk oppfordres til å ha hjemmekontor som følge av utfordrende forhold i Sør-Norge.

– Når jeg ser bildene fra vinterværet i Sør-Norge registrerer jeg at det er forskjellige tolkninger på hva som er ekstremvær eller ikke, humrer Tom Rune Eliseussen, ordfører (Sp) i Senja kommune.

– Hva tenker du om klagingen sørfra?

FORSIKTIG: – Jeg vil jo ikke ha hele Sør-Norge på nakken hvis det blir for mye kritikk, humrer ordfører på Senja, Tom Rune Eliseussen. Foto: Privat

– Nå skal jeg være litt forsiktig her. Jeg vil jo ikke ha hele Sør-Norge etter meg, men la meg si det slik, da vi hadde denne situasjonen hos oss var det ikke mye sympati og reaksjoner som kom sørfra, forteller Eliseussen.

– Jeg tror folk i Nord-Norge er litt mer vant til å omstille seg når det kommer mye snø og uvær på kort tid, sier Eliseussen.

Inge Våga hos Senjafisk er vestlending, men har bodd i Nord-Norge i 22 år. Han er vant med mye regn og uvær.

Litt sympati faktisk

– Vi flirer jo godt her oppe når dem klager på at det kommer 5 cm. med snø og kaller det kaos, sier Våga som er daglig leder i Senjafisk.

Han har litt sympati med søringer som nå ratter rundt på speilholken.

LITT SYMPATI: – Der ser ut som om Statens Vegvesen er litt for sparsommelige med sandkornene sine sørpå, sier Inge Våga fra Senja. Foto: Privat

– Det ser jo ut som om Statens Vegvesen er livredde for å spre rundt seg med sandkornene sine på veiene der nede. Det er ikke rart at det blir kaos. Jeg skjønner godt at det blir sutring. Samtidig virker trailere og biler å være svært dårlig skodd sørpå, sier Våga.

Akkurat nå er det store kontraster rundt i landet.

Mens det er snø og is i sør, er det lettskyet og flott vintervær stort sett over hele Nord-Norge.

– Hva tenker du om den voldsomme mediedekningen om uværet sørpå?

– Det har jeg reagert på. Når det er litt snø sørpå er det ekstrasendinger på tv og stort oppstyr. Det må jeg neste le litt av. Kommer det 30 cm. med snø her er det knapt noen som bryr seg, sier Våga.

– Det er minst mulig dekning fra nord. Er det dårlig vær er det bare et lite øyeblikk på nyhetene. Der nede er det jo faen meg halve dagsrevyen, humrer Knut Rønning i Bodø.