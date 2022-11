Leon (22) utviklet alvorlige spiseforstyrrelser – nå vil han hjelpe andre

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Leon Pal innså ikke hvor syk han var før det var for sent.

Marerittet startet da Leon Pal var 14 år gammel. Hele familien var på ferie sammen, og Leon og pappaen hans bestemte seg for å benytte ferien til å trene og spise litt sunnere, da dette var noe de begge to kunne ha godt av.

Da de kom hjem sluttet faren. Leon, derimot, fikk blod på tann.

– Jeg gikk ned i vekt og fikk større muskler og litt den kroppen jeg hadde lyst på. Jeg fikk noen hyggelige kommentarer på det – en slags beundring og oppmuntring og det ga mersmak.

Han begynte å telle kalorier, proteiner, karbohydrater, fett. Han loggførte treningen sin. Så begynte tenåringen å lese om trening og mat.

– Jeg lærte meg mye og all den kunnskapen jeg lærte meg stemte med det jeg ville skulle stemme. Hvis noen sa at fett ikke var fienden, så tenkte jeg at vedkommende ikke var ekspert og at jeg ikke trengte å høre på det.

Mistet kontrollen

Leon følte at han hadde stålkontroll. Dette var prosjektet hans. 14-åringen skulle bare nå en viss vekt og idealkroppen, så skulle han stoppe. Da kunne han gå tilbake til gamle vaner igjen, som å kose seg med en pizza.

– Jeg tenkte at det ikke var noe vanskelig, men så tror jeg at jeg oppdaget altfor sent at den muligheten var borte. Det var ikke jeg som satt med kontrollen på det – det var sykdommen. Jeg tror det er vanskelig å snakke om det som en sykdom, for det føles så innmari som en selv. Man har skapt det selv og det er skam rundt det.

Det eneste han brydde seg om på dette tidspunktet var mat og trening. Alt annet kom i andre rekke.

En dag, før han skulle på trening, kollapset Leon. Han ble innlagt på Ullevål og der ble han værende i hele syv uker. Leon var så tynn og underernært at livet hans stod i fare. Han fikk beskjed av legen at dersom han fortsatte på denne måten, kunne han dø.

Oppholdet på sykehuset ble en oppvekker for unggutten. Kampen om å bli frisk igjen startet for alvor.

– Hvordan kom du deg ut av det?

– Heldigvis for meg, så har jeg to veldig flotte foreldre som var villig til å gi opp omtrent alt. Faren min ga opp drømmerestauranten sin og moren min ga opp alle sosiale bånd for å være med meg. Jeg hadde en bror som dro hjem fra København så fort han fikk beskjed, sier han og utdyper:

– De bidro veldig, også var det selvfølgelig en tung prosess, fordi man skulle bare tro at det bare er å spise en pizza og bare er å slutte og sulte seg selv, men det har et så enormt grep. Jeg husker jeg tenkte at: «dere tror dette skal gjøre det mindre vondt for meg, men jeg kan ikke se at det skal være løsningen». Det virket som en ufattelig skremmende situasjon, for jeg kom til å ha det vondere med det og jeg hadde det så ufattelig vondt allerede.

Vil hjelpe andre

I dag er 22 år gamle Leon frisk, og han brenner for å forebygge spiseforstyrrelser hos andre. Derfor holder jobber han for «The Human Aspekt» – en nettressurs for psykisk helse, i tillegg til å holde foredrag for ungdom og fagpersoner.

Han forteller at han møter en annen form for spiseforstyrrelse enn det folk flest kjenner til. Ofte hører man først og fremst om tynne jenter når det er snakk om spiseforstyrrelser. Leon påpeker at gutter møter på en problematikk hvor trening og det perfekte kostholdet er sentralt.

Trenger du noen å snakke med? ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser: Hjelpetelefon 948 17 818 eller på chat her Spiseforstyrrelsesforeningens hjelpetelefon: 22 94 00 10 Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

– Det er telling av kalorier, fokus på proteiner, lite fett, diettløsninger og alt dette kommer fra treningsblogger, TikTokere og innflytelse som ikke har noe ekspertise bak seg. Jeg tror det er vanskeligere å fange opp den problematikken fordi vi på mange måter beundrer det, sier han og forklarer:

– Den evnen til å trene og spise sunt er noe vi alle fra tid til annen gjør, men jeg tror forskjellen her er at det er vanskelig å gjøre noe annet enn det. Det er vanskelig å gå ut og spise med venner fordi du ikke vet hva du får på menyen, det er vanskelig å droppe en trening og da snakker vi om noe helt annet.

TikTok-serie med samme tema

Det er ikke bare Leon som ønsker et større fokus på spiseforstyrrelser hos gutter. Denne uken ble Norges og Europas første dramaserie på TikTok lansert. Serieskaper Aleksander Dokkeberg (28) har dette som tema i serien som har fått navnet «Toxic».

Han forteller at han selv har kjent på et kroppspress han helst skulle ha vært foruten.

– Jeg føler det er noe som ikke blir så mye snakket om. Jeg føler det ofte er jenter som blir nevnt. Så det starta med at jeg har kjent mye på kroppspress selv – mye gjennom sosiale medier. Den ene uka kan jeg føle meg tynn, også ser jeg noen andre som er tynne, men trent. Da føler jeg meg skikkelig dritt. Uka etter kan jeg se noen som er skikkelig muskuløs og da er jeg altfor tynn.

Han forteller at serien først og fremst er en spennende kjærlighetshistorie mellom Aurora og Chris. Men det Aurora ikke vet er at Chris skjuler en mørk hemmelighet, så i serien så følger man Aurora sin reise mot å finne ut av hva som feiler ham – nemlig en spiseforstyrrelse.

I arbeidet med serien har Aleksander snakket med en rekke eksperter. Særlig én ting overrasket han.

– Det var hvor mye av livet til personen denne spiseforstyrrelsen tar opp. Jeg tenkte at det var et stort problem, men visste ikke at det tok opp hele livet til den det gjaldt. At alt handler om trening og spising, kalorier, at det påvirker venner, familie og alt rundt. At man dropper middagsavtaler fordi vennene vil spise et sted hvor det ikke er kalorimerking, for eksempel.

– Er dette vanskelig å se hos gutter?

– Ja, hvis gutta stikker på trening, så tenker ingen at det er noe rart med det. Så det er en skikkelig gråsone der, hvor det kan være veldig vanskelig å oppdage.

– Vis at du bryr deg

Aleksander valgte å bruke TikTok som seriens plattform, da veldig mange unge mennesker befinner seg nettopp her. Allerede har serien fått stor oppmerksomhet og flere hundre tusen sidevisninger.

– Tanken var at hvis man skal lage en serie om spiseforstyrrelser, så er det en fin tanke å forebygge og treffe de yngre i en ung alder.

Leon støtter serien, og synes plattformen TikTok er et klokt valg for å nå flest mulig unge.

– Også tenker jeg det er ufattelig viktig å belyse den tematikken. Jeg tror det er viktig å ha kunnskap om at dette er utfordringer man kan sitte med. Også er det det å bryte ned stigmaer sånn at man kan prate om det. Jeg tror vi menn har et problem hvor vi har forvekslet sårbarhet med svakhet og utfordringer med mangler og jeg finner meg selv i at jeg synes det er vanskelig å prate med venner.

Svært mange kjenner noen man mistenker har et usunt forhold til mat og trening. 22-åringen har tips til flere tegn du som pårørende kan se etter.

– Jeg tror først og fremst det med sosial unngåelse. Det å måtte gå på trening er et klart tegn. Også tenker jeg glede rundt trening og mat at den er litt fraværende. Det er et enormt fokus på at det skal være riktig. Ikke at det skal være godt eller morsomt å trene med venner, men at det skal være systematisk.

Da Aleksander snakket med ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser, i researchfasen til serien lærte han én viktig ting han håper publikum kan sitte igjen med etter å ha sett «Toxic».

– Jeg lærte at det er aldri feil å bry seg. Om du er pårørende, så skader det aldri å si ifra og vise at du bryr deg, avslutter han.