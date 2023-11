Lene opplevde alle foreldres mareritt. Nå advarer hun andre

Lene Rexten strekker seg fram og tenner enda et lys. Hun setter det ned mellom blomstene på Oskars gravstøtte.

Så rydder hun vekk høstløvet, som dekker den fem uker gamle graven.

BESØKER GRAVEN: Lene Rexten og datteren Frida prøver å dra til graven til Oskar hver dag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Oskar var veldig opptatt av å holde det ryddig og det var aldri rotete rundt ham, sier Rexten.

De siste to månedene har hun og familien fått livet snudd på hodet. Bare 25 år gammel ble Oskar revet bort fra dem.

Familien fortalte først sin historie til Halden Arbeiderblad.

MOR OG SØNN: Oskar Ouren sammen med sin mor Lene Rexten. Foto: Privat

Den dødelige festen

Fredag 22. september dro Oskar på fest. Han hadde nylig kommet hjem fra øvelse med Heimevernet og skulle ut for å treffe venner hjemme i Halden.

På formiddagen, lørdag 23. september fikk politiet i Øst en urovekkende melding om en hendelse i en leilighet i Halden sentrum.

Da politiet ankom stedet, fant de tre personer bevisstløse. De hadde inntatt et ukjent stoff.

RYKKET UT: Tre personer ble funnet bevisstløse i en leilighet i Halden sentrum lørdag 23. september. Én av dem ble erklært død på stedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

En mann i 20-årene ble erklært død på stedet, mens de to andre ble sendt på sykehus.

Det var Oskars liv som ikke var mulig å redde.

Dødsfallet kom som et sjokk på hele familien.

– At Oskar døde kom som lyn fra klar himmel. At han skulle ta noen illegale rusmidler på fest hadde jeg aldri trodd, sier Rexten.

Stor fare for død

Oskars dødsfall er fremdeles under etterforskning, ifølge Rexten. Akkurat hva som skjedde i timene før han døde er enda uklart.

20. oktober kunne politiet fortelle at blodprøvene etter overdosedødsfallet viste innhold av metonitazen.

Det er et syntetisk morfinlignende stoff, som er ulovlig i Norge.

FLERE BESLAG: Tollere gjort flere beslag av Nitazener. Nitazener er syntetiske opioider som kan være vesentlig sterkere enn fentanyl og opptil 1000 ganger mer potente enn morfin. Foto: Tolletaten / NTB Foto: Tolletaten

Ifølge politiet er stoffet sterkere enn fentanyl. Det utgjør stor fare for livstruende forgiftning, pustestans, overdose og død.

I mai i år kunne Kripos fortelle at en ny gruppe rusmidler ble oppført på narkotikalisten i Norge.

Nitazener – syntetiske opioider som kommer i mange varianter – har alt vært involvert i flere overdosedødsfall i Norge.

Stoffet Oskar hadde i blodet er en undertype av nitazener.

Kripos mener det er grunn til bekymring:

– Stoffene er veldig potente. Det skal veldig små mengder til for å gi rus, overdose og overdosedødsfall, sa Kari Frey Solvik, seksjonsleder i seksjon for narkotikaanalyse i Kripos, til TV 2 i mai.

– Han var glad i livet

Etter mange år med nedgang, har det vært en økning i antall narkotikasaker i år, ifølge en rapport om narkotikastatistikk fra 1. halvår 2023.



Rapporten viser at det er gjort en håndfull beslag av nitazener. Men flere av disse er knyttet til overdoser og overdosedødsfall.

«Det er derfor grunn til å advare spesielt mot bruk av disse stoffene».

For moren er det helt uforståelig at sønnen hadde inntatt stoffet.

– Jeg forstår det ikke i det hele tatt. Han var så glad i folk og glad i livet. Han var aktiv helt fra han var veldig liten, både på snowboard, ski og på ishockeybanen.



ELSKET LIVET: Oskar var en aktiv gutt som elsket livet, ifølge familien. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Lene Rexten tror Oskar ikke visste hva stoffet inneholdt og hvilke konsekvenser det kom til å få.

– Han jobbet, gikk på skole og var opptatt av trening og helse. Venner og familie var noe av det viktigste for han.

– Jeg synes det er uvirkelig, på en måte. Man tenker jo ikke det skal skje med barna sine.

Økt illegal bruk

De siste 10–20 årene har antallet overdosedødsfall vært stabil, ifølge Folkehelseinstituttet.

Morfin, kodein, oksykodon og heroin var også i 2022 de mest dominerende dødsårsakene.



Blant unge er imidlertid bruken konsentrert rundt andre illegale rusmidler, og bruken er økende, forteller direktør for forskningsinstituttet NOVA, Guro Ødegård.

– Vi ser en noe større grad bruk av både alkohol og illegale rusmidler, samtidig som det ser ut til å være spesifikt for enkelte ungdomsgrupper, sier Ødegård.



Samtidig understreker hun at de fleste unge ikke bruker ikke illegale rusmidler.

Ødegård sier at det viktig å følge utviklingen tett. Hun tror også det er viktig at man følger unge i forskningen – og at man ikke bare snakker om unge, men også med.

I en rapport fra Folkehelseinstituttet som kom i februar, er hovedtrenden i Norge at cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet i Norge.

Bruken av kokain blant unge voksne har også økt noe de siste årene.



En bønn til foreldre

Torsdag 12. oktober sto Lene Rexten i begravelsen til sin egen sønn. I Haldens største kirke strømmet det til både venner, familie og bekjente.

AKTIV: Oskar var som ungdommer flest, ifølge Lene. At han skulle dø av overdose hadde hun aldri sett for seg. Foto: Privat

– Kjæreste gutten min, jeg skulle så veldig ønske at det var en tale i bryllupet ditt. Det er det man tenker når man har en sønn på 25 år.



Slik startet Rextens tale i Oskars begravelse.

– Dette skulle ikke ende som er tragedie, fortsetter Rexten, før hun kommer med en klar oppfordring til alle foreldre:

– Ta deg en ekstra prat med ungdommen din!

ANGRER: Moren til Oskar angrer på at hun ikke tok en siste prat med han, før det var for sent. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Selv angrer Rexten på at hun ikke tok den ekstra praten med Oskar, før det var for sent.

– Jeg har jo ikke fulgt med i timen. Jeg skulle tatt den ekstra praten. De var ute og hadde det gøy sammen og tok noe de da åpenbart ikke skulle ta.

Oskar var som ungdommer flest, ifølge Lene. At han skulle dø av overdose hadde hun aldri sett for seg.

– Jeg tror at Oskar, som alle andre ungdommer, følte at han var udødelig og at dette var en kul greie på fest. Men det er ikke en kul greie. Det er faktisk så langt fra kult som man kan komme. Det har vi fått oppleve langt inn i ryggmargen for hvordan dette kan bli en tragedie rett og slett.