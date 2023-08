Lene ble dumpet og funnet med etseskader på beina

Hvert år er det noen som forlater kjæledyrene sine før de drar på ferie.

I år er ingen unntak. På bare 1,5 uke fanget Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) inn 21 kaniner, og de får stadig inn flere.

Dyrebeskyttelsen står nå i en desperat situasjon for å få tak i nok fosterhjem til de trengende dyrene.

SYK: Lene ble funnet avmagret og med store skader på beina. Foto: Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus.

Da DOOA sist uke ble varslet om at kaninene Lene og Larsine hadde blitt observert på en parkeringsplass på Lindeberg i Oslo, startet en intens kamp om å få tak i fosterhjem til de.

Hadde etseskader

Marit Emilie Buseth er en av gruppelederne for Team Smådyr i DOOA og forfatter av Den store kaninboka. Hun forteller til TV 2 at da de fikk beskjed om Lene og Larsine, hadde de nettopp tatt inn flere kaniner tidligere i uken.

– Vi tenkte at nå må det være mulig å komme seg litt ovenpå, men så fikk vi melding om de to. Men heldigvis gikk det relativt raskt å få tak i de, sier Buseth.

MATMOR: Marit Emilie Buseth er forfatter av Den store kaninboka. Foto: Privat

Da Dyrebeskyttelsen var på plass hvor Lene var blitt dumpet, ble de svært bekymret for henne. Fordi hun var veldig rolig, oppdaget de raskt at hun var så alvorlig syk at de bekymret seg for om hun ville klare seg.

– Hun var rett og slett radmager, sier Buseth.

De dro rett til en veterinær med henne, hvor hun ble værende noen dager for behandling for blant annet urinskolding. Buseth forklarer at det oppstår når kaniner har sittet lenge i ro i et bur som er fullt i urin og avføring.

OSLO: Lene ble funnet på en parkeringsplass i Oslo. Her får hun hjelp hos en veterinær. Foto: Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus.

– Urinen etser huden deres, og det gjør veldig vondt for kaniner.

I tillegg til å ha etseskader på huden var det klart at hun har bodd store deler av livet i et lite bur, fordi hun nesten ikke hadde muskler i kroppen.

Hun ble behandlet gjennom natten med væske intravenøst fordi hun var så slapp og dehydrert.

– Starter hjemme

Etter kort tid ble det klart at det var en kanin til på stedet hvor Lene ble funnet.

Denne kaninen var ikke i like dårlig forfatning, men etter mye arbeid klarte de å fange den inn.

Den andre kaninen fikk først navnet Lars, men da det ble klart at hun var en jente, fikk hun navnet Larsine.

Begge kaninene bar preg av å ha bodd på et lite område med dårlig ernæring.

– Det tydet rett og slett på vanskjøtsel.

Men DOOA tror ikke at de har vært ute på parkeringsplassen over lang tid, fordi begge kaninene var radmagre og ved røntgen ble det påvist at de ikke hadde noe mat i magen. Dette har kaniner alltid, fordi de konstant spiser. At kaniner går uten mat i magen er svært farlig for dem.

GJENNFORENT: Lene og Larsine er venner og ble veldig glad for å kunne se hverandre igjen senere på kvelden. Foto: Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus.

– Problemene starter hjemme hos folk, sier Buseth.

Da Lene og Larsine ble gjenforent senere på kvelden, ble det raskt klart at de kjente hverandre igjen.

– Hun ble klart glad da Larsine kom inn senere på kvelden.

– De fleste dør

Leder av dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, sier til TV 2 at situasjonen er veldig alvorlig.

– Det er en kriminell handling å utsette dyr for en slik type lidelse. Realiteten er at de fleste dyr som blir dumpet dør dersom de ikke blir oppdaget, sier hun.

NOAH har sett en økning i antall kaniner som blir dumpet. Dette mener de har en sammenheng med at flere skaffer seg kaniner, uten at de setter seg inn i kaniners behov.

NOAH: Siri Martinsen forteller at hun ikke er overrasket over at det er flere kaniner nå som dumpes. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Mange ser dem nok i bur i dyrebutikken og tenker at det er alt de trenger. Så treffer realiteten dem rett i ansiktet når kaninen ikke oppfører seg slik de trodde den skulle, fordi kaninen er redd, frustrert eller har smerter på grunn av uegnet miljø, sier Martinsen.

Selv er hun ikke overrasket over at vi nå ser at det er mange kaniner som dumpes, men hun mener det er overraskende at folk fortsatt dumper kjæledyrene sine fordi de for eksempel skal på ferie.

– Det er uakseptabelt og straffbart, sier hun.

DUMPET: Larsine gjemte seg i gresset før hun ble fanget inn av de frivillige. Foto: Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus.

Organisasjonen har flere tiltak de håper å få gjennomslag på, for å få ned andelen dumpede dyr. Blant dem er å ID-merke katter slik at det er lett å gjenforene dem med eierne sine.

– Vi ønsker også å stanse salg av smådyr i dyrebutikker, i tillegg til at vi mener strafferammen for dyremishandling må økes fra tre til seks år, sier Martinsen.

Fakta om kaninhold: Tenker du på å skaffe deg en kanin? Eller er har du nettopp skaffet deg en? Her er tre enkle råd for et bedre kaninliv. Kaniner trenger å bevege seg. For at de skal ha et bra boforhold må de ha mulighet til å være i aktivitet, holde seg i god form, løpe, leke og bli stimulert. Dette gjelder både ute og inne. I tillegg krever kaniner et stort areal å bevege seg på, og kan ikke stå i et lite bur. Kaniner er sosiale dyr. De er avhengig av andre kaninvenner for å skape trygghet og velbehag. Alle kaniner bør ha en artsvenn, noe som er spesielt viktig dersom den bor utendørs. Sørg for at kaninene er kastrerte og introduser eventuelt nye venner på et nøytralt område. Et høybasert kosthold er viktig for å holde kaninen sunn og frisk. Dersom du i tillegg tilbyr kaninen pellets og noe salat vil du legge til grunn en sunn, slank og fornøyd kanin. Vil du lese mer om kaninhold kan du gjøre det her. Kilde: Kaninboka.no

Adopsjonsbønn

DOOA hadde først ingen steder å gjøre av de to kaninene, fordi det er stor mangel på fosterhjem.

Men etter noen intense dager med arbeid fra de frivillige, klarte de til slutt å finne noen som kunne ta inn Lene og Larsine i et fosterhjem.

Buseth forteller at Lene nå har fått vasket sårene og at de er på vei til å bli bedre, og begge to er på en streng diett for å få de på bedringens vei.

– Jeg var så lettet da vi fikk de inn og fikk et fosterhjem til de. Det er den beste følelsen når vi klarer å hjelpe noen, sier hun.

Så langt i år har DOOA reddet inn 53 kaniner, og omplassert 33 av de. Det viser tall fra deres eget journalsystem.

I samme periode i fjor tok de inn 62 kaniner, og omplasserte 60 stykker.

Men på grunn av den store mangelen på fosterhjem, er det ikke alltid at de kan ta inn dyr. Selv om de har blitt varslet om at noen er dumpet.

TRYGG: Lene og Larsine har det nå godt i et fosterhjem hvor de kan bevege seg fritt. Foto: Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus.

– Jeg skulle ønske at flere ville adoptert kaniner fra oss, for da frigir vi jo plass i fosterhjem og dermed kan vi og hjelpe flere.

Buseth tror at folk flest har en oppfatning om at det er ekstra mye arbeid med dyrene som man adopterer fra Dyrebeskyttelsen.

– Dyrene som kommer fra oss er alltid kastrerte og gitt en helsesjekk. Vi adopterer vekk single kaniner til de kaninene som trenger en venn, eller et par som allerede er venner.

– Det er mye som allerede er gjort, de trenger bare en ny start.