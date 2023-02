Lene (49) har vært syk i to år - men nå kommer et håp

De fleste av oss har lagt koronapandemien bak oss.

Mange har sagt adjø til tiltak og hjemmesitting, og gleder seg over at livet er tilbake til normalt.

Men for andre er viruset fortsatt en stor del av hverdagen. Det friske og aktive livet er satt på vent. Kanskje for alltid.

– Her er det fortsatt korona som bestemmer. Den bestemmer alt. Det er skremmende og en stor sorg å ha mistet så mye av livet mitt.

Hun er én av mange som er rammet av long covid. Helt siden hun ble innlagt med lungebetennelse etter korona, på høsten i 2020, har hun slitt med utmattelse, pustevansker og sterk kognitiv svikt.

SKAM: Lene Rygh synes det er vanskelig å ikke få til ting som tidligere var enkelt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– For det første så er det en skam. Det at jeg ikke får til ting. Og så føler jeg kjempesavn, både til trening, lesing og skriving, sier Rygh.

Fakta: Dette er long covid De fleste som går igjennom covid-19 blir friske, men noen får langvarige plager. Personer som har symptomer som går ut over funksjon i dagliglivet som har vart i minst 2 måneder, får diagnosen «senfølger etter covid-19»/«long covid». Personer som måtte på sykehus pga. covid-19 har økt risiko for senfølger. Det samme gjelder personer med underliggende sykdommer. Kvinner er mer utsatt for langvarige symptomer enn menn. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Orker ikke trene eller lese

Lene Rygh hadde et aktivt og innholdsrikt liv før korona.

– Jeg har alltid trent mye, danset, og jeg gikk nærmere en mil hver dag før jeg ble syk, forteller hun.

Hun elsket å lese og skrive, og var en viktig ressurs på jobb, som miljøterapeut for barn.

BØKER: Bokhyllen til Rygh er full, men hun klarer ikke lenger å lese bøker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg har alltid vært god med språk og ord. Jeg kunne sitte i møter og bare lytte, og så skrive en god rapport etterpå.

Nå er det en anstrengelse bare å lufte to de hundene, Elliot og Bram. Bøker har hun ikke energi til å lese lenger.

Lene Rygh hadde allerede muskelsmertesykdommen fibromyalgi da hun fikk korona. Symptomene har flere fellestrekk med long covid. Men Rygh er fast bestemt på at hun er mye verre nå.

– En del symptomer har blitt verre, og noen er helt nye. Nå er smertene mer eller mindre konstante. Og hjernetåken er mye verre, sier hun.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om? Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

Må selge barndomshjemmet

Rygh har også måttet si opp den faste jobben. Hun går på arbeidsavklaringspenger og er bare på jobb innimellom, i en oppdragsstilling.

BARNDOMSHJEMMET: Lene Rygh gruer seg til å måtte flytte, både fra hjemmet og nærmiljøet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det betyr at jeg må selge barndomshjemmet mitt, som jeg klarte å skaffe meg. Lånet blir for stort, sier hun.

Hun er i ferd med å miste det lille nettverket med venner og bekjente i Bærum.

Rygh forteller at det er ikke bare fysisk anstrengelse som påvirker formen hennes.

– Hvis jeg presser meg fysisk blir jeg verre, men jeg tåler heller ikke mye lys eller lyd. Å gå på kjøpesenter er nesten umulig.

Hun strever mye med hjernetåke og hukommelsessvikt.

– Jeg husker jeg sto på Posten og skulle sende en pakke. Og så ville jeg ha en sprittusj, men det ordet fant jeg bare ikke. Det var helt tomt i hodet, sier 49-åringen.

Sykdommen går også utover det sosiale livet. Bare det å møte venner sliter Rygh ut.

– Det er også veldig frustrerende for de som er rundt meg at jeg ikke husker. De kan fortelle meg ting som er viktig for dem, men så går det bare inn det ene øret og ut det andre. Det fester seg ikke i det hele tatt.

ISOLERT: Sykdommen har innskrenket det sosiale livet. Rygh savner alt som en gang var. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg føler jeg har mistet en del av identiteten min. En del av meg selv, sier Rygh fortvilet.

– Folkehelseproblem

17 millioner mennesker i Europa hadde symptomer på long covid under pandemiens første to år, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Symptomene er mange. Utmattelse, nedsatt hukommelse, hodepine, tap av smak- og luktesans, muskelsmerte, svimmelhet, depresjon og «hjernetåke» er blant det folk rapporterer.

Det er uklart hvor utbredt long covid er i Norge, opplyser FHI.

Det er også vanskelig å påvise at slike plager skyldes covid-19, eller noe annet.

– NAV har tidligere rapportert at det var en økning i legemeldt langvarig sykmelding under pandemien. Vi forsøker å finne ut av hvor mange av disse sykmeldingene som kan gjelde personer som har senfølger etter covid-19, sier forskningssjef Signe Flottorp i FHI.

Lege og leder av den store Koronastudien, Arne Søraas, mener likevel at long covid er i ferd med å bli et folkehelseproblem.

– Dette vil nok bli den største nye kroniske sykdommen dette tiåret, sier han.

En av de største utfordringene er å behandle sykdommen. Long covid rammer folk i svært forskjellig grad.

MADRASS: Rygh har byttet ut sofaputer med en madrass. Ofte tilbringes hele dagen på denne. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lene Rygh er frustrert, og mener helsevesenet ikke tar lidelsen på alvor.

– Jeg syns det er ganske provoserende at det blir stemplet som noe psykisk, bare fordi legene ikke kan finne noe på prøveresultater.

Hun er enig i at long covid er et et folkehelseproblem, og mener myndighetene må jobbe hardere for å faktisk finne en kur, eller behandling.

– Jeg skulle ønske de brukte i hvert fall halvparten av energien og midlene de brukte på å stoppe pandemien. De har jo avlyst den, på tross av at folk fortsatt blir syke, og får long covid.

Norsk forskning gir håp

Det har kommet et lite håp for de med senfølger etter koronasykdom.

Et unikt forskningsprosjekt skal nemlig iverksettes på Lovisenberg sykehus i Oslo.

Forskerne skal prøve ut metoder som har vist positive effekter hos personer som strever med kognitive vansker på grunn av depresjon, ADHD eller mer alvorlige hjerneskader.

HJERNETRENING: Det er lovende resultater med hjernetrening i forhold til kognitiv forbedring, sier Jan Stubberud, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt UIO og Seniorforsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Såkalt hjernetrening.

– Pasienter forteller at de har fått en bedret opplevd kognitiv fungering i hverdagen. Mange sier at de får til mer. De når flere mål og husker mer. De har også en bedret oppmerksomhet, sier Jan Stubberud, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på UiO.

Han har tro på at også de med long covid kan klare å få bedre kognitiv funksjon.

Nå skal forskerne rekruttere 240 pasienter med long covid. Gjennom prosjektet vil pasientene lære å identifisere hva slags kognitive utfordringer de har, og trene opp hjernen til å takle dem.

– Vi er veldig optimistiske. Dette er teknikker vi har stor tro på for denne pasientgruppen. Det har aldri blitt gjort tilsvarende studier verken nasjonalt eller internasjonalt, sier Jan Stubberud.

Rygh syns prosjektet høres spennende ut. Hun drømmer om å kunne klare å lese bøker igjen, og kunne tenke seg å delta.

– Jeg har veldig tro på at hjernen kan fikse veldig mye. Hvis det går an å gjenopprette noe for å bedre den kognitive funksjonen, så er jeg absolutt for det, sier hun.

Samtidig mener hun forskerne må ta hensyn at prosjektet kan være en påkjenning.

FYSISKE PLAGER: Lene Rygh synes hjernetrening høres spennende ut, men er håper de fysiske plagene også tas på alvor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– De må ha respekt for at å presse seg kognitivt, kan slå pasientene helt ut fysisk. Det merker jeg veldig, sier hun.

Hun understreker at psykisk trening er bare en del av problemet. For Rygh, og tusenvis av andre nordmenn, er de fysiske plagene like ille, om ikke verre.