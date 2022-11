Lena Marie (18) døde i bilulykke – venninnen (19) dømt til betinget fengsel

Hordaland Tingrett avsa i dag sin dom, etter den fatale bilturen på Osterøy i fjor sommer.

18 år gamle Lena Marie Aase var på vei til butikken, som passasjer i en bil kjørt av venninnen.

Ifølge tiltalen hadde bilen en fart på minst 104 kilometer i timen i en 60-sone, da tiltalte mistet kontrollen og traff en fjellknaus.

Nekter straffskyld

Bilen fikk store materielle skader i sammenstøtet. Aase døde umiddelbart av skadene hun ble påført.

Venninnen, en nå 19 år gammel jente, kjørte bilen.

Sjåføren av bilen, som ble tiltalt for uaktsomt drap på venninnen har på sin side hevdet at det kom et dyr i veibanen, og at dette var årsaken til at hun mistet kontrollen.

Hun har nektet straffskyld.

I dag kom dommen, og venninnen ble frikjent for uaktsomt drap, men dømt for å ha kjørt uaktsomt med for høy hastighet.

Hun er dømt til 30 dagers betinget fengsel.

– Må frifinnes

Straffelovens paragraf 281 har en strafferamme på opptil seks år. Aktor i saken la ned påstand om ett års fengsel for den tiltalte. Han krevde også tap av førerretten for en periode på fire år.

Forsvarer Kjetil Ottesen mente kvinnen måtte frifinnes, subsidiært at hun dømmes på mildeste måte.

Etter at dommen ble klar, uttalte forsvareren til TV 2 at kvinnen er lettet over at retten hørte på hennes forklaring, men at hun er svært preget etter hendelsen.

– Min klient er fryktelig lei seg for det som har skjedd, og vil bære med seg det fryktelige utfallet av denne fatale kjøreturen resten av livet, sier forsvarer Kjetil Ottesen.