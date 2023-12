Lena (30) sikter mot å bli para-astronaut: – Min anatomi er ikke A4

De vil bli de første nordmennene i verdensrommet.

Lena Schrøder (30) er lege og én av de fem norske astronautkandidatene.

Hun har ryggmargsbrokk og sitter i rullestol.



De jobber mot målet som er å dra til verdensrommet i 2025.

Nettopp hennes funksjonsnedsettelse kan være viktig for forskningen de vil gjøre i verdensrommet.

ASTRONAUTKANDIDAT: Lena Schrøder er lege og landslagsutøver i parahockey. Nå er målet verdensrommet. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Krever unike astronauter

SANS (Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome) er et begrep innen rommedisin, og et hinder for å sende mennesker til Mars.



Det oppstår over lengre tid i vektløs tilstand. Symptomer er redusert syn og hodepine.

Et av målene med romferden er å gjøre et operativt inngrep i vektløs tilstand, for å forske på problemstillingen.



– Det kreves unikt team av astronautkandidater med ulik bakgrunn, fysikk og fagkompetanse. Noen av disse er leger med unik spisskompetanse for å løse denne forskningen, sier Vegard Rekaa.



ROMMEDISIN: Vegard Rekaa, Niels Mykleby og Lena Schrøder foreller om store ambisjoner innen rommedisin. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han er astronom, vitenskapsformidler og en del av prosjektet.



– Dersom Norge og Nåva Space lykkes med å sende historiens første astronauter med funksjonsvariasjoner til verdensrommet, vil det ha enorm verdi både her hjemme og ute i verden.



– Vil vise at det er mulig

Schrøder forteller at de samarbeider med det kommersielle romselskapet SpaceX.



Han sier de er interessert flere aspekter av prosjektet; forskningen på SANS og universell utforming som tilrettelegger for mangfold i verdensrommet.



Dersom oppdraget realiseres, vil oppskytingen skje i USA. Astronautene vil skytes opp i en romkapsel og være i verdensrommet i ca. 12 dager.

«SVETLANA»: Lena Schrøder ikledd astronautdrakten de kaller «Svetlana», som har blitt brukt i verdensrommet. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Alle om bord vil være testkandidater i medisinsk forskning, forteller astronautkandidat Niels Mykleby.

Mykleby er radiolog og hobbypilot. Han har tidligere vært en del av ESAs astronaut-opptak, og er nå en del av besetningen som vil gjennomføre oppdraget.



– Inngrepet må gjøres i verdensrommet. Litt fordi vi vil vise at det er mulig, og fordi det kan være en del av fremtidig behandling. Sensoren skal legges inn i kroppen og ligge i 24 timer før man flyr tilbake til jordkloden.

Et operativt inngrep har aldri før blitt gjennomført i verdensrommet, forteller Mykleby.

– Vi trenger detaljerte data som vi kun får hvis vi legger inn en sensor i ryggmargskanalen. Det er en nevrokirurgisk prosedyre man kan gjøre på sykehus, men i en trang kapsel krever det forberedelse og unik medisinsk kompetanse, og den har vi. Og vi har noen fordeler dersom Lena blir med oss.

SIKTER HØYT: Niels Mykleby og Lena Schrøder har stor tro på romprogrammet. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Min anatomi er ikke A4, som gjør at vi kan undersøke ryggen på en annen måte. Dette handler om å løse et viktig problem og om å ta en posisjon. Men det er også et fantastisk prosjekt for mangfold, inkludering og inspirasjon. Det vil virkelig vise hva som er mulig, skyter Schrøder inn.

Dersom Schrøder lykkes med å bli astronaut, følger hun i sporene til britiske John McFall. Han er lege, tidligere OL-utøver i sprint og astronaut i ESA (European Space Agency).

McFall måtte amputere høyrebeinet fra kneet etter en MC-ulykke, og ble i 2022 verdens første paraastronaut, men har ikke vært i verdensrommet enda.

Trenger penger

Terje Sæhle, Christine Utne og Mission Comander Nima Shahinian er de andre astronautkandidatene.



Det er Nåva Space som har valgt ut kandidatene, som har ulik bakgrunn, fysikk og fagkompetanse.

Nåva Space er en nyetablert kommersiell romorganisasjonen med base i Oslo. Organisasjonen bakgrunn fra para-astronaut prosjektet Next Step Space, Nima Shahinian sitt romprogram og Harestua Solobservatorium.

Det gjenstår fortsatt mye før de med sikkerhet kan si at oppdraget blir en realitet. De har søkt statlig finansiering over statsbudsjettet, og trenger at investorer kommer på banen.



SØKT STØTTE: Næringminister Jan Christian Vestre er positiv til prosjektet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Nylig var de i Stortinget for å lanser romprogrammet, og spre ordet til politikere om prosjektet. Der var næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til stede.



– Nåva Space har store visjoner og regjeringen ønsker dem lykke til med å gjennomføre sine planer. Norsk romvirksomhet trenger kreative mennesker som tenker stort! sier næringsminister Jan Christian Vestre.



Han sier Nåva Space tidligere har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for å orientere om sine planer.

– Departementet har oppfordret prosjektet til å søke virkemiddelapparatet om midler i tillegg til eventuell privat finansiering, sier Vestre.



Han sier regjeringen har store ambisjoner for norsk romvirksomhet. I november åpnet Andøya Spaceport.

– Vi jobber også for å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø. I tillegg til dette satser vi på havovervåking. Målet er å legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter.