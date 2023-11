– Leker med livet

FARLIG: Mange barn på utrygg is førte til at brannvesenet måtte ta affære. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Brannvesenet i Ålesund ble nedringt av bekymrede naboer etter at barn lekte på utrygg is. Det fikk brannvesenet til å se rødt. Nå advarer de mot livsfarlig ferdsel på isen.

Etter at flere bekymrede naboer tok kontakt med brannvesenet i Ålesund om barn som lekte på isen på Lillevannet i Spjelkavik så brannvesenet seg nødt til å rykke ut, for isen var svært utrygg.

ADVARER: Gisle Skrede advarer mot å ferdes på is uten kunnskap. Foto: Ålesund brannvesen KF

– Der observerte vi fem-seks ungdommer i nærheten av et utløp til åpent vann, forteller Gisle Skrede, seksjonsleder for beredskap i Ålesund brannvesen.

Jaget vekk

Mannskapet fikk raskt jaget vekk ungdommene, men ikke lenge etterpå fikk de nye telefoner om at de var tilbake.

STOR FARE: Lillevannet har gjennomstrømning fra begge sider. Dette gjør at vannet svært sjeldent fryser helt til. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Vårt utgangspunkt er at all ferdsel på is er forbundet med risiko. Og forutsetter gode vurderinger og kunnskap samt riktig utstyr, opplyser brannsjefen.



Hvert år får denne type atferd fatale konsekvenser. Tall fra redningsselskapet viser følgende:



2 personer omkom i 2022.

9 personer omkom i 2021.

De siste ti årene har 33 personer omkommet som følge av å ha gått gjennom isen.

Hele 90 prosent av ulykkene har skjedd med personer som er på tur alene.



– Vi oppfordrer alle til å ta forholdsregler. Ikke stol på isen selv om det er andre folk som bruker den, forteller Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.



ADVARER: Tanja Krangnes ber folk sette seg inn i lokale forhold før man legger ut på tur på isen. Foto: Redningsselskapet

Sjekk isvarslingen

Hun oppfordrer alle som planlegger en tur på isen til å sjekke isvarslingen på varsom.no og gjøre egne vurderinger.

Ifølge Varsom.no er det registrert 41 ulykker med personer som har falt gjennom isen, i perioden 2022–23. Men trolig er tallet langt høyere.



Tanja anbefaler alle å ha med seg følgende utstyr på tur.



Telefon i vanntett etui

Ispigger (ha dem lett tilgjengelig, rundt halsen)

Is – skrue, øks eller is-staver (for å kontrollere istykkelse)

Kasteline på 10–15 meter

Dette må du gjøre dersom du faller i vannet: Går du gjennom isen kan du oppleve kuldesjokk og ukontrollert pust. Hvis dette skjer, prøv å bevare roen til dette gir seg, omtrent 1 min. Hvis du faller i vannet, finn frem ispiggene og bryt vei med albuene tilbake til sterkere is. Forsøk å legge deg horisontalt i vannet, og bruk ispiggene til å dra deg innover på isen samtidig som du tar noen svømmetak med beina. Kilde: Redningsselskapet.

FØLGER MED: Vibeke og mannen Knut-Håvard er bekymret for de mange farlige situasjonene på Lillevannet i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Tar sjanser

Vibeke Ludvigsen og mannen Knut-Håvard bor rett ved det populære tur-vannet, de opplever ofte farlige situasjoner.

– Hver høst og vinter ser vi ungdom og barn som våger seg utpå. Selv har jeg en fireåring som aldri får nærme seg før vi vet at det er helt trygt, sier Vibeke Ludvigsen.

De går turer rundt Lillevannet daglig, og er ekstra bekymret i disse dager.

– Jeg bruker å se etter hull i isen, i tilfelle noen har falt gjennom. Isen er veldig tynn ved elvemunningen, det tror jeg barna ikke tenker på, mener hun.



VAKKERT: Selv om du ser andre personer på isen, bør man alltid gjøre egne vurderinger. Her fra Mausavatnet i Sula kommune. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Noen kilometer unna ligger Mausavatnet, ett annet svært populært turområdet. Også her har vannet fryst til is.

Første tur

Alina og Linka fra Slovakia har aldri gått på skøyter, det var noe de ville lære da dem flyttet til Norge. Hun opplever at her er det trygt.

– Det er fordi det er så mange mennesker på isen i dag, forteller hun.

FØRSTE TUR: Verken Alina eller Linka fra Slovakia har gått på skøyter før. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er nydelig vinterstemning og nå kommer solen, stråler Knut Neset som TV 2 møter sammen med kona Kari. De er begge erfarne i å ferdes på isen.



– Jeg pleier alltid å ha med øks. Den bruker jeg til å sjekke tykkelsen på isen. Vi har på oss is-pigger som vi kan bruke til å dra oss opp om uhellet skulle være ute, forteller Knut.

ERFAREN: Knut og Kari har god kunnskap til hva man skal gjøre for å sikre seg best mulig. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Men så langt har de ikke hatt bruk for dem.

– Det er en ekstra trygghet slik at vi skal kunne komme oss opp om noe skulle skje. Det burde alle ha, mener han.