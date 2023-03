Leilighet solgt for rekordpris

Små leiligheter selges med uvanlig høye kvadratmeterpriser. I Lillestrøm ble en leilighet solgt for langt over gjennomsnittsprisen per kvadratmeter.

I forrige uke ble en 35 kvadratmeter stor leilighet på Majorstuen i Oslo solgt for over fem millioner kroner. Dette gir leiligheten en kvadratmeterpris på rett over 144.000 kroner.

Også i Lillestrøm har mindre leiligheter gått for uvanlig høye kvadratmeterpriser. En tre-romsleilighet i Lillestrøm sentrum ble i utgangen av februar solgt for 7.550.000 kroner. 50.000 over prisantydning.

Dette gir leiligheten en kvadratmeterpris på over 114.000 kroner, og ifølge Krogsveens prisstatistikk er gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Lillestrøm kommune 55.033 kroner.

Tre-romsleiligheten ble solgt med en kvadratmeterpris på over det dobbelte av gjennomsnittet i kommunen.

SENTRUMSNÆRT: Slik er utsikten fra tre-romsleiligheten. Foto: Heidi Hexeberg / Inviso

Unik leilighet

Det var eiendomsmegler i DNB Eiendom, Malin Bruer, som solgte leiligheten. Hun er ikke overrasket over at den ble solgt for en høy sum.

– Det er ingen leiligheter som har blitt solgt som er tilsvarende. Denne leiligheten skiller seg fra de andre boligene i Lillestrøm, sier Bruer.

Leiligheten ligger i det nye kvartalet Meierikvartalet midt i sentrum av byen. Den ligger i 18. etasje, én etasje under toppetasjen.

FORNØYD: Eiendomsmegler Malin Bruer landet rekordsalget i Lillestrøm. Foto: Invisio

– Vi hadde lagt den ut for rekordpris, og jeg tror denne leiligheten har gått for så mye fordi den er helt unik, sier Bruer.

Bruer har opplevd at markedet i Lillestrøm er sterkt så langt i 2023, og at mange kommer på visning. Hun mener at flere boliger har blitt solgt i år enn på samme tid i fjor.

– Jeg tror kvadratmeterprisen generelt vil øke på enkelte typer boliger, sier Bruer.

Hun har merket en utvikling i nyboligmarkedet.

– Jeg tror ikke Lillestrøm kommer til å bli på nivå med Oslo, men det kan bli sammenliknbart.

HØYT OPPE: Leiligheten ligger i Lillestrøms høyeste blokk, veldig nært jernbanen. Foto: Heidi Hexeberg / Invisio

Stigende boligpriser

Selv om det har vært mye renteøkninger, så har boligprisene steget med 4,5 prosent på landsbasis så langt i år.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener dette kan forklares.

– Det er et sterkt næringsliv for tiden. Så selv om rentene trekker prisene nedover, så trekker lønnsvekst og et sterkt næringsliv prisene oppover, sier Lauridsen.

Og Lauridsen reagerer ikke veldig på prisen til leiligheten i Lillestrøm.

– 114.000 kroner er en høy kvadratmeterpris, men jo mindre boligen er, jo høyere er kvadratmeterprisen. Spesielt hvis boligen har en høy standard, så kan man se priser utover normalen.

Han tror at siden boligen er ny, har god utsikt og andre kvaliteter, er dette med på å trekke prisen oppover.

IKKE OVERRASKET: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Utvikling i hele landet

Også i andre byer har boligprisene økt. Da Eiendom Norge la frem boligtallene for februar, viste det en økning på 1,1 prosent i Stavanger med omegn fra måneden før.

Boligprisene i Stavanger med omegn har nå økt 6,3 prosent så langt i år. Dette gjør Stavanger til den storbyen med størst økning så langt i 2023.

Administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, Laila Neverdahl, mener det er flere grunner for dette.

– Markedet i Stavanger er preget av at tilbudet er lavere enn etterspørselen. Det er mange på visning, boligene går raskt unna og flertallet av boligene går over prisantydning, sier Neverdahl.

– Næringslivet i regionen er sterkt, og arbeidsledigheten er lav, noe som gir tilflytning og handlingsrom som veier opp for økte renter og høyere leverkost, sier Neverdahl.

Tror på nedgang fremover

Lauridsen i Eiendom Norge tror man vil merke renteøkningene bedre fremover og at man derfor vil se en svakere utvikling i boligprisene fra nå og mot sommeren.

– Rentene trekker prisene nedover, lønnsvekst og et sterkt næringsliv trekker prisene oppover. Men vi tror at rentene kommer til å være sterkest i tiden fremover, og at prisene vil synke, sier Lauridsen.

Lauridsens teori baserer seg på prisene i hele landet. I Stavanger har Neverdahl en litt annen teori for byen.

– Det er mye som tilsier at prisene vil holde seg, og til og med øke i Stavanger gjennom våren. Lønnsoppgjøret som ligger foran oss kan være en faktor for totalen her, sier Neverdahl.