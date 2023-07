Leif Anders skal prøve på det umulige

SYKLER PÅ NATTA: Skal man kunne gjennomføre 1150 kilometer på sykkelsete må man ta i bruk hele døgnet for å klare bragden. Foto: Anders Abrahamsen

Ingen har klart den ultimate utfordringen, å sykle 1150 kilometer på terrengsykkel over Finnmarksvidda. I år skal fire prøve seg.

Offroad Finnmark blir beskrevet som Norges tøffeste idrettskonkurranse.

En av de som i løpet av åtte dager skal prøve å sykle samtlige av distansene er Leif Anders Bongo (56) fra Alta.

– Man må ikke være redd for å prøve. Man må presse seg maksimalt for å klare dette. Og ha litt flaks også, sier Bongo.

Bongo spilte i sin tid for Alta IF i førstedivisjon i fotball på 90-tallet. Men fotballkarrieren hadde sin pris.

– Jeg har vært en del plaget opp igjennom årene som følge av fotballen. I tillegg jobbet jeg med fysisk arbeid over tid. Kroppen fikk for mye til slutt og jeg måtte gi meg på grunn av slitasje, forteller Bongo.

PRØVD TIDLIGERE: Leif Anders Bongo (t.v på bildet), har prøvd seg på «trippelen» både i 2021 og 2022 uten å klare det. Foto: Jon Vidar Bull

Han har brukt sykkelen til å trene seg opp igjen.

– Det var en kompis av meg som i 2016 introduserte meg for sykling. Dette skulle jeg gjøre for å holde meg i form. Da startet også interessen for offroad sakte, men sikkert. I ettertid har dette betydd mye for helsen min, og jeg har begynt å jobbe litt igjen, forteller sykkelentusiasten.

Det spektakulære sykkelrittet i Finnmark har tre distanser på henholdsvis 150, 300 og 700 kilometer.

– En seier

En enkel distanse er i utgangspunktet en utfordringer for de aller fleste.

– Det er det. Det er ikke bare å si at dette klarer jeg. Det er beintøft, men det er rammene rundt hele løpet som fascinerer. Det engasjerer hele familien. Jeg trodde offroad var helt umulig for meg, men dette er for alle. Det å fullføre er en seier, sier Bongo.

Rittet starter i slutten av juli og går i spektakulært landskap. Ingen har tidligere klart å fullføre samtlige distanser på 1150 kilometer.

TØFF UTFORDIRNG: Kjetil Johansen, daglig leder i Offroad Finnmark. Foto: Offroad Finnmark.

– Noen drar strikket langt. Fire av årets deltakere skal nemlig prøve å fullføre alle tre distansene, sier Kjetil Johansen, daglig leder i Offroad Finnmark.

– Det er flere som har prøvd å gjennomføre alle de tre distansene, men så langt har ingen i realiteten vært i nærheten av å klare det. Jeg er faktisk usikker på om det er mulig. Det er mye som må klaffe da, sier Johansen.

– Sikkerhet er viktig

Dette med avstander har en egen dimensjon i Finnmark.

– Sikkerhet er viktig for oss som arrangør når vi skal sende flere hundre syklister ut på Finnmarksvidda. Det er rundt 30 kilometer mellom fjellstuene, og enda lengre avstand mellom tettstedene. Vi er nødt til å tenke litt annerledes enn rittene lenger sør i landet, forteller Johansen.

150, 300 og 700 kilometer er Norges tre lengste sykkelmaraton-ritt.

I år er det rundt 400 påmeldte.

Ikke minst er vær- og føreforhold en utfordring. Til tross for at kalenderen sier sommer, kan det bli utfordrende.

MIDNATTSOL: Sykkelrittene går i spektakulære omgivelser på Finnmarksvidda fra 28 juli. Foto: Offroad Finnmark

– Vi har opplevd vindstille og 20 plussgrader på vidda på ettermiddagen, og minusgrader og stiv kuling bare noen timer senere. Derfor stiller vi som arrangør strenge krav til alle som skal sykle. «Jervenduken» og skallklær er blant det obligatoriske deltakerne må ha med seg, forteller rittsjefen.

For å spare naturen å gi deltakerne nye naturopplevelser, endres traseen hvert år.

For å gjennomføre utrolige 1150 kilometer må det planlegges godt, ikke minst med tanke på å nå frem i tide på de ulike kontrollpunktene.

– Tiden er ikke min venn

– Alt må planlegges både i forhold til mat og drikke. Spesielt når man skal prøve seg på alle de tre distansene. Da blir det et tidspress. Akkurat den biten blir enormt utfordrende. Jeg har prøvd dette før, og alt skal klaffe med både utstyr, vær og vind. Det er mye logistikk og et helt team som står rundt for å hjelpe. Tiden er ikke min venn. Pausene kan ikke bli lange, sier Bongo.

Han er enda bedre forberedt denne gangen.

– Ja, jeg er bedre trent og har brukt enda flere timer på sykkelsete. Det er gjort noen grep. Man må prøve så langt det går, om det er nok vet man ikke før man kommer i gang, forteller han.

I år stiller deltakere fra åtte nasjoner i de tre ulike klassene. Det skaper god internasjonal oppmerksomhet når rittet har fått en slik status.

STORE AVSTANDE: Finnmarksvidda er stort. Derfor må syklistene planlegge godt når det skal delta på det ulike distansene. Foto: Offroad Finnmark

– Vi merker jo at Offroad Finnmark etter 15 år har etablert seg som en slags «klassiker» som vekker internasjonal oppmerksomhet. Det er ikke tvil om at rittet oppleves som et eventyr av de sjeldne i mange land, fortelle Johansen.

Lørdag 29. juli går startskuddet for den første av tre distanser som Bongo må fullføre.

– Er du nervøs?

– Egentlig ikke. Jeg er spent på å komme i gang. Man grugleder seg. Det blir enormt tøft. Jeg gleder meg til å komme inn på de ulike sjekkpunktene som er underveis i løpet. Da blir du heiet frem. Men at det blir en stor påkjenning, er det ingen tvil om det, sier Bongo.

– Hva om du ikke klarer bragden?

– Jeg blir jo skuffet, men det er ikke noe nederlag. Jeg har et håp i det fjerne om å klare dette. Det er derfor jeg starter. Man kan jo bli historisk også. Det hadde vært sykt artig om det gikk bra. Det er en vanvittig drøm, sier forteller han.