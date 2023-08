Leieprisene fortsetter å stige: – Historisk vekst

Fredag kom Eiendom Norge med prisstatistikken for utleieboliger i andre kvartal. Denne viste at leieprisene steg med 1,7 prosent fra første til andre kvartal, noe som gir en økning på 9,3 prosent det siste året.

– Det siste året har vi sett en historisk vekst i leieprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.



Til sammenlikning steg utleieprisene 4,2 prosent fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022. Lauridsen mener prisveksten har vært sterk siden i fjor.

– Utleieprisene fortsatte å stige i andre kvartal, men veksten er noe svakere enn hva vi har hatt det siste året, sier Lauridsen.



Sterkest vekst i Stavanger og Sandnes

Med en økning på 11,2 prosent fra forrige kvartal har Stavanger og Sandnes den sterkeste veksten. På ett år har prisene steget med 13,2 prosent i området.

På ett år har utleieprisene steget med 10,1 prosent i Oslo, 5,3 prosent i Trondheim og 4,2 prosent i Bergen.

– Sammenlignet med før pandemien er utleietilbudet i de store byene redusert, og det spesielt i Oslo, Stavanger og Sandnes, sier Lauridsen.



Han sier at flere solgte utleieboligene sine under pandemien på grunn av et svakt leiemarked, økt formuesbeskatning av sekundærbolig og høyere rente.

STERK VEKST: Henning Lauridsen beskriver veksten som historisk og han er bekymret for hvordan neste kvartal vil se ut. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Et lavere tilbud vi gi høyere priser, og det er bekymringsfullt at utbudet er så lavt inn i tredje kvartal. Tredje kvartal er normalt det kvartalet med størst aktivitet i utleiemarkedet, sier Lauridsen.

Andre faktorer som presser prisene opp er høy inflasjon og økt etterspørsel på grunn av flyktningstrøm fra Ukraina.

– Bør ikke ta for hardt i

Ifølge husleieloven kan utleiere justere husleien etter konsumprisindeksen (KPI) hver 12. måned. Grunnet høy KPI tror Lauridsen nå at mange justerer husleiene etter KPI, og frykter derfor en leieprisinflasjonsspiral.

– Høyere rente øker avkastningskravet for utleiere og gir i neste omgang økte leiepriser, sier Lauridsen.

Videre forteller han at leieøkningene påvirker KPI fordi leieprisene i praksis utgjør nærmere en femtedel av KPI.

– Økt KPI gir høyere rente, samtidig som KPI og husleiene kan drive hverandre gjensidig gjennom anledning i husleieloven til å KPI-justere husleiene, sier Lauridsen.

Grunnet svakt et nyboligsalg det siste året mener Lauridsen at det vil bli enda færre utleieboliger i årene som kommer.

Med dette til grunn kommer Lauridsen med en oppfordring til Norges Bank.

– Alt dette tilsier at Norges Bank ikke bør ta for hardt i med renten fremover. I motsatt fall kan de selv skape inflasjonen de skal bekjempe, sier Lauridsen.