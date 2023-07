Leiemarkedet koker: – Vi har vært på fem visninger

HISTORISK HØYE PRISER: Det er vanskelig å finne seg et sted å bo. Særlig hvis man har kommet inn i de største byene. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Med studiestart rett rundt hjørnet er det mange som er desperate etter å finne seg et sted å bo. – Meglerne våre blir nedringt, sier Siri Anne Bernum Halck.

Mange leietakere opplever at det er tøff konkurranse om å skaffe seg bolig i de største byene.



Sykepleiestudentene Malin og Marie sier at jakten etter en leilighet å leie har vært langt ifra enkel.

– Vi har vært på fem visninger og det er mye folk over alt. På alle visninger er svært mange interesserte, sier Marie Solberg Bråten.

FÅR OFTE IKKE SVAR: Bråten sier hun føler seg heldig som får komme på visning. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Tall for leiepriser fra Hybel.no viser en prisøkning på opp til 32 prosent.

Siri Anne Bernum Halck, leder for salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, sier markedet er svært bekymringsverdig.



– Det er et svært presset leiemarked med kø på visninger. Utleierne våre blir nedringt hver gang de legger ut en bolig.

Ubalanse i tilbud og etterspørsel

Halck sier at det er altfor få som leier ut.

– Det må bli mer lønnsomt å ha en sekundærbolig og det må bygges flere og mindre boliger i pressområdene.

Hun frykter at dersom det ikke tas grep, vil prisene virkelig skyte i været.

BESKYMRINGSVERDIG: Halck håper at det skal bli mer gunstig å ha en utleiebolig samtidig som det bygges flere leiligheter i pressområdene. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

– Hvis det fortsetter sånn som nå, med altfor få boliger i markedet og befolkningsvekst, så tror vi at en toromsbolig vil kunne koste 30.000 i måneden innen 2028.

Rolf Erik Hagadokken, eiendomsmeglerfullmektig i Utleiemegleren, sier at det er bra trykk på visningene de holder.

– Spesielt på leiligheter som har to soverom og ligger midt i pressområdet er svært mange interessert.



Christian Rasmussen, daglig leder i Hybel.no sier at det i sommermånedene er stort press i alle de store studentbyene.



– Det er tøft å være ny student og flere er tryggere på å leie enn å eie, fordi det kanskje kan virke som at boligprisene skal gå nedover de neste årene. Dette er noe som skaper usikkerhet, sier Rasmussen.

Historisk høye leiepriser

Andreas Eskelund, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo, sier at de er bekymret for boligsituasjonen for studentene i år.

STUDENTER UTSATT: Med færre utleieboliger og historisk høye leiepriser er studenter spesielt utsatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi kommer til å følge utviklingen gjennom sommeren. Leieprisene i Oslo er historisk høye, og det er færre leieboliger tilgjengelig.



Eskelund forteller at de har 7459 på venteliste for studentbolig per 3. juli. Tilsvarende tall fra i fjor er 6695.

– Det er altså en økning på 11 prosent.

– Hva er deres oppfordring til studenter som har kommet inn på studie, men ikke finner et sted å bo?

– Jeg vil gjerne si til studenter som er på boligjakt at det fremdeles er tid igjen, og at vi skal gjøre det vi kan for å få plass til så mange som mulig. Det meste er utleid, men det er bevegelse i køen gjennom hele sommeren, og vi fortsetter å sende ut tilbud fortløpende.

Oslo pristoppen

Han oppfordrer også studenter som skal flytte til Oslo og sjekke ut områder utenfor ring tre.

– Mange steder har god kollektivtransport inn til campus og bysentrum. Hør også med familie, venner og andre i ditt nettverk.

Bjørn Tore Hals, kommunikasjonsansvarlig ved Studentskipnaden i Trondheim, forteller at de opplever det som at ordner seg med bolig for nye studenter.

Hals skriver til TV 2 at de per dags dato ikke har noen ledige studentboliger i Trondheim.



NTNU: Studiestart gjør at mange må flytte i sommermånedene. Foto: Gorm Kallestad

– Skulle det likevel nærme seg studiestart, tilbyr studentsamskipnaden i Trondheim ordningen «Tak over hodet», som er et botilbud for studenter som fremdeles ikke har funnet seg et sted å bo ved studiestart.

Også i Bergen varsler Studentskipnaden om stort press på boligmarkedet og rekordlang venteliste.

Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Sammen, sier de 1. juli hadde 2900 studenter på venteliste for studentboliger i Bergen, men at denne køen bare vokser.

– Vi ser med bekymring på den voksende køen av studenter som ikke har fått seg et sted å bo, sier Monsen.