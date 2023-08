Lei partneren etter ferien? Dette må du gjøre

HVERDAGEN ETTER FERIEN: Flere par kan føle på at det er vanskelig å omstille seg til hverdagen sammen etter en lang ferie. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Ferien er over, og for noen har den vært gull for forholdet – som bare kan fortsette hverdagslivet med å gå på skyer.

Men sydenferien har ikke vært like lett for alle par. Når strandseng og paraplydrinker blir byttet ut med kontortilværelsen og kaffekoppen – kan flere par oppleve at hverdagen går trått etter overgangen til en alminnelig hverdag.

– Jeg tror at det er veldig vanlig. Enten så elsker par ferie, også halter det litt fordi hverdagen kommer, som de gruer seg til. De blir litt frynsete og en dårligere utgave av seg selv, fordi man bruker mye energi på å mobilisere seg til å begynne å jobbe, fastslår parterapeut Catrin Sagen til TV 2 og fortsetter:

– Også er det de andre som har gått og syntes at ferien har vært litt for nær, og har klart å ikke krangle seg gjennom. Det er ofte litt vanskelig i parforholdene etter de lange feriene.

– Litt skamfullt

– Det er litt skamfullt å si at man skal ta seg sammen – for man skal liksom slutte å si det. Men det syns jeg godt vi kan gjøre innimellom.

Likevel understreker parterapeuten at forholdet ikke alltid kun skal være på topp hele tiden:

KRANGLING: Catrin Sagen forklarer at man må tåle at det går opp og ned i et forhold. Foto: Wavebreakmedia Ltd

– Vi må tåle at det går opp og ned, og at vi må klare å ta oss sammen når det er vanskelig. Også skal vi ikke tåle hva som helst, men vi må ta oss sammen ved å prøve å finne ut hvordan vi vil ha det – og gå for det.

– Man må snakke sammen

Det er likevel ingen hemmelighet at gnisten i et forhold kan bli svakere etter hvert som tiden går, og det finnes ingen pille eller kur som gjør at man får tilbake den gamle, kjente hjertebanken.

Man må jobbe for det, mener Sagen.

Men hvordan man gjør det, er et spørsmål som ofte går igjen.

– Man må snakke sammen. Rett og slett jobbe for å finne en slags bevissthet rundt: «Hvem er jeg, hvordan kommuniserer jeg», for det går ikke av seg selv. Men vi er nødt til å begynne å tenke over hva det er man vil formilde til den andre.

– Og tenke: «Er jeg virkelig så god til å formidle som jeg tenker at jeg er?» og «Er den andre virkelig så dum som jeg stadig forteller meg selv?».

Mange lar den samtalen stoppe opp, også finner man ikke veien tilbake. Men skal man sette seg ned og ta den store praten – eller legger man allerede hodet på blokken?

TA PRATEN: Mange er redde for å ta den store praten – i frykt om hva konsekvensene blir. Foto: Colourbox

– Det gjør man jo kanskje, så kan man jo håpe på at man ikke kutter hodet helt av. Men gjør deg sårbar, og ta tak i hvordan du kanskje sårer den andre uten at du vet det.

– Men å ta den store praten er ikke for alle, for det er heller ikke alle som kommuniserer så mye med ord. Det finnes ulike språk, både det verbale, som vi setter veldig høyt i vår kultur, vi har kroppsspråk, noen har også gjørespråk, forklarer hun.



Men hvis et par sitter i sofaen og de har to helt ulike språk, forteller hun at man er nødt til å formidle hvilket språk man har.

Vit hvilket kjærlighetsspråk din partner har:

– Hvis ditt kjærlighetsspråk er å prate, og din partner ikke er så glad i det, så må du på en eller annen måte jobbe med å ta imot hens kjærlighet som er like verdifull. Så kan de hive seg på ditt kjærlighetsspråk.

Når misforståelser oppstår

Men samtaler kan fort eskalere hvis det oppstår misforståelser, og da har parterapeuten et triks i ermet.

– For noen kan man avtale noen tegn eller ord, som forteller at: «Jeg mener ikke vondt akkurat nå». For veldig ofte begynner man å krangle uten å helt skjønne hva man krangler om.

– Men andre ganger handler det om et spesifikt tema eller noe som er mer dyptgående som man trenger å snakke om.



Men er det håp for absolutt alle par?

– Jeg vil jo si ja, men innimellom er det ikke det. Det er ikke alle par som skal være sammen, men mine erfaringer er at det er håp for nesten alle, og det er mye vi kan endre ved oss selv, som måten man prater på.



– Så hvis det skulle kommet et råd her på tampen – hva er det?



– Å lene seg frem og si: «Selv om jeg har vært litt sur og sinnssykt vanskelig, så er det deg jeg vil ha. Husk det, og det er vi to som er på lag».