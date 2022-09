Lei av kritikken: Har gjort store endringer

Gunhild Stordalen sier hun lever som hun lærer. Hun mener kritikken mot henne er en «never ending story», men at luksuslivet hennes ikke påvirker klimabudskapet.

14 gram kjøtt om dagen

Stordalen er lege, miljøforkjemper og grunnlegger av EAT Foundation, som har som mål å skape en sunnere og mer bærekraftig matindustri. Da må folk kutte ned på blant annet kjøttforbruket sitt.

– Noen spiser jo kjøtt tre ganger om dagen, sju dager i uka, og det er ikke bærekraftig for helsa eller planeten. I dag er det nesten umulig å holde seg frisk og slank og leve lange, friske liv i dagens matomgivelser, sier hun i «Ærlig talt» på TV 2 Nyhetskanalen.

Stordalen forteller at hun jobber både politisk, med næringslivet og og med investorer for å endre dagens matsystem så det skal bli lett for folk å ta gode valg for både helsa og miljøet. Og det skal en stor omstilling til. I den mye omtalte matrapporten EAT publiserte sammen med det prestisjetunge tidsskriftet Lancet, er det anbefalt å spise bare 14 gram kjøtt hver dag.

– Det ser ut som det helsemessige fornuftige inntaket av rødt kjøtt ligger et sted mellom ingenting, du trenger ikke rødt kjøtt, du kan fint leve uten, og opp til 28 gram. Det ligger et sted i den «rangen» der, sier Stordalen.

– Trenger ikke tenke på prisene

Stordalen har fått kritikk for å målbære det som vil være store endringer i andres liv og kosthold, samtidig som hun selv lever et svært privilegert liv.

BRYLLUP: Gunhild Melhus giftet seg med Petter Stordalen i 2010, på et av verdens mest luksuriøse hoteller. Foto: Scanpix

– Jeg trenger ikke tenke mye på prisene i butikken. Og da må jeg også kunne bruke min tid på å være med å forandre systemet så det skal bli mulig for alle å ta de valgene som er bra for dem og bra for planeten, sier Stordalen.

Stordalen skilte seg fra Petter Stordalen i 2019. Da fikk hun en leilighet til 30 millioner et steinkast fra slottet, på fasjonable Frogner i Oslo. Samtidig videreførte han den økonomiske støtten til EAT.

Ifølge VG hadde ekteparet også en avtale som sikret henne over hundre millioner kroner ved en eventuell skilsmisse.

– Alle mine privilegier kommer jo fra at jeg har en veldig snill og sjenerøs eksmann, og jeg eier ikke engang den leiligheten, sier Stordalen.

Disse endringene har hun gjort

Stordalen sier kritikken mot henne ofte dukker opp.

– Det er liksom en «never ending story»! Og jeg kan liksom sitte og forsvare mitt private liv og, ja, jeg er privilegert, men det gjør også at jeg har mulighet til å bruke all min tid til å skape et bedre samfunn og en bedre verden, sier hun.

Men selv om hun til stadighet får kritikk, tror hun ikke hennes eget luksusliv står i veien for budskapet hennes.

– Jeg mener at det ikke gjør det.

Stordalen er gjest i denne ukas "Ærlig talt" på TV 2 Nyhetskanalen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Vi må huske på at jeg kunne ligget på en strand og gitt faen i verden og alle, og ingen hadde kritisert meg, sier Stordalen.

Stordalen forteller at hun har gjort store klimaendringer i eget liv.

– Jeg har inngått permanent shoppestopp, jeg kjører el-bil, jeg tar tog så ofte det går og jeg kompenserer de flyreisene jeg gjør. Men jeg flyr bare nå for arbeid med EAT, og har sluttet å fly «for pleasure». Jeg sparer strøm, jeg resirkulerer og jeg spiser mest planter. Så jeg føler jo at jeg har liksom gjort mine ting, sier Stordalen.

