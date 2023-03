Lei av å tape budrunder – endte opp med å kuppe

Til tross for at rentehevingene tilsynelatende fremdeles står i kø, steg boligprisene i februar. For Uzma Shafi ble det likevel måneden da boligdrømmen gikk i oppfyllelse.

ENDELIG: Etter en krevende reise har Uzma Shafi endelig kommet seg inn på boligmarkedet. Nå pakkes alt ned i leiligheten hun leier, for på mandag skal hun inn i leiligheten hun eier. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Etter fire måneders intens jakt, gikk endelig boligdrømmen i oppfyllelse for Uzma Shafi (27) i februar.

– Jeg klarer ennå ikke tro at jeg har kjøpt bolig. Den var ganske stor og fin, akkurat sånn som jeg tenkte, sier Shafi.

Flyttekaoset er totalt fordi allerede på mandag flytter Sahfi, sammen med sønnen på fire år, inne i sin første selveide leilighet. Veien dit har imidlertid vært krevende.

FLYTTEKAOS: På mandag flytter Uzma Shafi inn i sin nye treroms leilighet på Stovner. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kuppet boligen

– Jeg kuppet den. Jeg kontaktet selger direkte og la inn bud, sier Shafi.

Etter å ha tapt utallige budrunder, ble Shafi utålmodig. Hun opplevde at de som var to oftere hadde mer å stille opp med.

– Jeg leste litt på nettet at noen ganger så kan man kuppe boliger, men jeg har vært gjennom så mange budrunder og det er par som har vunnet over meg. Og siden jeg kjøper alene, så tenkte jeg at jeg kanskje skulle prøve meg på det, forteller Shafi.

Ettbarnsmoren jobber som assistent på en barneskole, og har en ekstra deltidsjobb. Hun hadde spart i fire år men trengte likevel hjelp fra Husbanken for å komme seg inn på det brennhete markedet i Oslo.

– Ville du ut av byen for å gjøre det billigere?

– Jeg tenkte på det, men så har jo sønnen min barnehage her, så jobber jeg i Oslo. Også har vi familie, og pappaen hans bor i Oslo. Derfor tenkte jeg at det var fint å bo i nærheten av alle, sier Shafi.

Presser prisene opp

I februar steg boligprisene med 1,5 prosent, sier tall fra Eiendom Norge.

– Det virker veldig merkelig når vi har renteøkninger og stigende boligpriser samtidig, sier Hennig Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

OPP: Fredag kunne Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, igjen legge frem vekst i boligprisene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Renten har steget til 2,75 prosent på rekordtid, og i mars har Norges Bank varslet enda en renteheving. Lauridsen tror også at renten vil heves igjen i juni, altså til 3,25 prosent.

– Det er fortsatt ikke veldig mange boliger til salgs, og det kan nok være med på å presse prisene litt oppover, sier Lauridsen.

I tillegg tror han lettelsene i utlånsforskriften er med på å løfte boligprisene. Fra 1. januar må nye låntakere tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng. Tidligere måtte de tåle en oppgang på fem prosentpoeng.

Vil endre seg

Grethe Meier, styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i Privatmegleren, er ikke overrasket over veksten.

– Vi har sett at det er stor trafikk og det er god aktivitet i boligmarkedet, så vi forventet en prisøkning også før tallene kom i dag, sier Meier.

VENTET: Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren er ikke overrasket over veksten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Folk som selger bolig nå får solgt raskere enn for noen måneder siden, forteller Randi Marjamaa i Nordea.

– Av de som ikke får solgt til forventet pris, er det flere som ønsker å leie ut boligen for å dra nytte av et godt utleiemarked, sier Marjamaa.

Men både Lauridsen, Meier og Marjamaa tror det blir et mer lunkent marked fremover.

HETT MARKED: Det er flere som ønsker å leie ut boligen, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Med fortsatt høy inflasjon er det nå ventet enda flere renteøkninger utover året, og vi tror at dette vil legge en demper på boligmarkedet framover, sier Marjamaa.

Lavere utgifter

Shafi, som kuppet boligen, endte med å gi 100.000 kroner over prisantydningen.

Og til tross for dette går faktisk de månedlige utgiftene ned, når hun nå går fra å leie til å eie.

– Er du redd for at du har betalt for mye?

– Nei, egentlig ikke. Det var flere som var interessert i den boligen som ville by mer, sier Shafi.