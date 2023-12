– Legger press på Norges Bank

Flere støtter opp under SSBs prognose om rentekutt neste år. Men det blir først bedre «etter at skaden er gjort», advarer sjeføkonom.

Nedgangen i boliginvesteringer fører til lavere vekst i norsk økonomi, og dermed rentekutt neste år. Det spår SSB i en prognose fredag.

Allerede fra sommeren kan renten begynne å gå ned, ifølge prognosen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sier SSB sin prognose stort sett sammenfaller med anslagene banken selv har gjort.

– Det er en svak økonomisk vekst, men det er fortsatt en vekst. Det er en oppgang i arbeidsledigheten, men det er en relativt beskjeden oppgang, sier hun.

TROR DE VENTER: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror først på rentenedgang mot slutten av neste år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hva gjelder lavere rente, er ikke Haugland like sikker som SSB, som tror renta blir liggende fram til sommeren.

– Vi tror Norges Bank venter frem til utgangen av 2024 før de kutter renten, sier Haugland.

– Etter skaden er gjort

Også Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen, mener SSBs prognose er i tråd med deres egen. Han mener det vil bli verre, før det blir bedre.

– Jeg tror helhetsbildet til SSB er ganske fornuftig, sier han.

BLIR ILLE: Først etter skaden er gjort, vil rentene komme ned, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– De ser jo fortsatt at det blir veldig ille, særlig for boligbygging og husholdninger. Og først deretter, etter at skaden er gjort, kommer rentene ned.

Andreassen viser også til at SSB spår en økonomisk vekst på sikt, selv om den er lav akkurat nå, og at utsiktene for norsk økonomi på resten av 2020-tallet er ganske lyse.

Han mener at når vi blir ferdige med rentevirkningene og få litt lavere rente, vil det bli sunn vekst av husholdningenes kjøpekraft.

– Både fordi lønnsveksten er høyere enn prisveksten, og fordi det blir rause trygdeoppgjør i året som kommer, sier han.

– Press på Norges Bank

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier SSB tror på en atskillig lavere inflasjon og rente, enn det Norges Bank har skissert.

– Dette legger altså press på Norges Bank før neste ukes rentemøte, sier han.

Ifølge Knudsen gir SSBs prognose klare indikasjoner på at inflasjonstoppen nå er nådd, og at vi nokså raskt vil være nede på inflasjonsmålet igjen. Han tror Norges Bank nå må justere sine prognoser.

– Dette tyder på at inflasjonsspøkelset vil være en atskillig mindre fare enn det har vært de siste to årene.

– Priser for aggressivt

Knudsen påpeker samtidig at rentenedgangen SSB spår fra neste sommer er mindre enn det markedet forventer.

– Det kan være en påminnelse om at rentenedgangen vi har sett i markedet i det siste kan ha vært i overkant stor. SSBs renteprognose er uansett gode nyheter i den forstand at det er rom for rentekutt allerede om et drøyt halvår, sier han.

MÅ JUSTERE: Kyrre M. Knudsen tror Norges Bank nå må justere prognosene sine. Foto: Jan Inge Haga

Også sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror rentemarkedet har sett for seg en for stor nedgang, selv om han tror renten så smått kan begynne å gå ned fra midten av neste år.

– Jeg tror nok rentemarkedet priser for aggressivt, sier han.

– Særlig på grunn av kronekursen, som er svakere enn Norges Bank har tenkt. Prisveksten har heller ikke kommet seg helt ned på det nivået vi ser i en del andre økonomier.

– Kan ta feil

Haugland påpeker at rentekutt ikke bare vil avhenge av utviklingen her hjemme. Renten i andre land også vil spille inn.

– Et viktig premiss bak vår prognose om at Norges Bank drøyer såpass lenge med å kutte renter, er at omverdenen vår ikke kommer til å kutte like raskt som renteforventningene i øyeblikket indikerer.

Hun forteller at markedet antyder at det blir rentekutt i både Europa og USA allerede tidlig i 2024.

– Vi tror ikke at det vil vise seg å bli tilfelle, men vi kan ta feil, selvfølgelig, sier Haugland.

Og hvis DNB tar feil, vil antageligvis Norges Bank kutte rentene i Norge tidligere enn på slutten av neste år, legger hun til.