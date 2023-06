Legger ned samisk språktilbud

1. juni ble Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport høytidelig overlevert til Stortingets president.

Der ble 150 års historisk diskriminering av samer og kvener dokumentert. Ett av de viktigste botemidlene, tiltakene for å få til framtidig forsoning, var en sterkere satsing på samisk språkopplæring.

Det skjer året etter at Sørsamisk Kunnskapspark i Hattfjelldal i Nordland fikk beskjed om at deres undervisning i nordsamisk måtte opphøre.



Beskjeden kom fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

I et brev fra avdelingsdirektør Hilde Austad til skolen fra oktober i fjor er dette ordlyden:

«Det betyr ikke at virksomheten har mandat til å gi språkopplæring i nordsamisk eller i fortsettelsen tilby språkopplæring i nordsamisk.»

Reagerer

Beslutningen har fått både lærere og foreldre til å reagere. For Udir står fast på sin beslutning.

Fransisca Kappfjell Herbst har selv gått på skolen.

Hun bor i Rana, har to barn, er gravid med det tredje og hadde håpet at alle tre barna skulle få oppleve et fellesskap der flere språk læres samtidig. Og der hennes barn også kan lære seg nordsamisk på Sørsamisk Kunnskapspark, eller Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe, som skolen heter på samisk.

– Førte til samhold

– Udir mener skolen har tatt seg til rette med å undervise i nordsamisk. De påstår at elever som vil ha nordsamisk ødelegger for de som skal ha opplæring i sørsamisk. Men dette er en styrke, ikke en svakhet, sier Herbst.

Hun gikk selv på skolen der det ble undervist i flere språk, og der elevene snakket flere samiske språk. Det opplevde hun som en stor fordel og som noe førte til større samhold blant elevene.

I dag har skolen 170 elever. 50 av dem får opplæring i nordsamisk. De aller fleste av disse kommer fra Nordland og Trøndelag. Elevene fra 1. til 10. ende klasse møtes seks ganger i året på skolen.

Samlingene varer i fire dager og da får elevene blant annet opplæring i samisk språk, sløyd, kultur og historie.

Hvis undervisningstilbudet i nordsamisk forsvinner fra Hattfjelldal, må de som vil ha denne undervisningen reise til Troms eller Finnmark.

Dette blir en lang og dyr reise, forteller Herbst.

– Det er veldig frustrerende, vi føler at vi forholder oss til folk i Udir som ikke forstår seg på samiske forhold. De vil ikke engang møte oss fysisk, sier hun.

MØTE. Delegasjonen fra Hattfjelldal fikk et kort møte med Venstre på Stortinget. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Fikk ikke fysisk møte

Nå har Herbst reist fra Hattfjelldal til Oslo sammen med to av skolens lærere.

Møtet med Udir måtte de likevel ta på Teams.

De tre fra Hattfjelldal ba om å få møte med Udir fysisk siden de likevel var i Oslo. Men dette fikk de nei til.

TV 2 har spurt Udir om hvorfor de ikke vil møte de tre fra den samiske skolen, men de har ikke besvart våre forespørsler.

De vil heller ikke svare på spørsmål om hvorfor Udir har bestemt at nordsamisk opplæring skal legges ned ved skolen, men henviser til Kunnskapsdepartementet.

I Stortinget ble de tre tatt godt imot. Venstres André N. Skjelstad har allerede stilt spørsmål til kunnskapsministeren om hvorfor undervisningen i nordsamisk må opphøre.

– Muligheten til å tilby samisk språkopplæring på tvers av språkene lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk, bidrar til å styrke kvaliteten på undervisningen, sier Skjelstad.

Skjelstad viser til den ferske rapporten til Sannhetskommisjonen. I denne går det fram at ett av de viktigste tiltakene for å opprettholde den samiske kulturen i Norge er en større satsing på språkopplæring.

– Samisk språk er viktig for å utvikle den samiske kulturen, og for å bøte på konsekvensene av fornorskningspolitikken. Dette er tydelig i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og er understreket også i Stortingets behandling av Stortingsmeldingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier han til TV2.

VENSTRE: Fransisca Kappfjell Herbst, lærer Charlotta Gaebpien-Njaita og lærer Marielle Anderson fikk støtte fra Venstres André Skjelstad i Stortinget. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Delegasjonen fra Hattfjelldal fikk også møte Arbeiderpartiets og Senterpartiets medlem i utdanningskomiteen på Stortinget.

Øystein Mathisen (Ap) sier til TV2 at det var et godt møte, men at han foreløpig ikke kan si om de støtter opprettholdelsen av den nordsamiske språkopplæringen.

– Nå vil vi undersøke denne saken og få fakta på bordet først, sier han til TV 2.



Ungene blir skadelidende

Lederen for skolen Lars Gunnar Marken er uenig med Udir om hva som står i tildelingsbrevet, som gir føringer for driften av skolen. Han mener at de har rett til å undervise også i nordsamisk, noe de har holdt på med siden 1994.

I et brev til Udir ber han om at de får lov til å fortsette med dette:

«Det å avvikle et tilbud som har vært naturlig hos oss i 30 år vil ha store konsekvenser for våre nordsamiske elever med familier. Jeg ber om at Udir tar dette til etterretning. Jeg håper at Udir ser hva dette innebærer i praksis. Den mest skadelidende parten i denne saken vil være den samiske eleven.»

BESØKTE STORTINGET. Fransisca Kappfjell Herbst (t.h.) , språklærer i sørsamisk Charlotta Gaebpien-Njaita Charlotta (t.v.) og lærer i nordsamisk Marielle Anderson. i midten, var på Stortinget for å sloss mot nedleggelsen av den nord-samiske undervisningen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I det samme brevet skriver skolelederen at de har måttet avvise mange elever på grunn av Udirs beslutning.

«Tilbudet i nordsamisk er, som tidligere nevnt, under avvikling. Her opplever vi fortsatt en stor pågang og vi har måttet avvise over 40 elever. Disse 40 sto ved årsskiftet uten annet tilbud.»

Udir ønsker ikke å kommentere denne beslutningen overfor TV 2, men henviser altså til Kunnskapsdepartementet. Statssekretær Kjetil Velve (Ap) skriver i en e-post til TV 2:

«Da sameskolen i Midt-Norge ble reetablert som Sørsamisk kunnskapspark i 2017 var begrunnelsen fra Stortinget å bevare et kompetansemiljø og språksamlinger i sørsamisk, slik at den sørsamiske befolkningen skal kunne beholde sin kultur, sitt språk og sin identitet. Vi lytter til de som er berørt og jeg har forståelse for at det finnes ulike meninger om denne saken. »

Velve påpeker at det er Udir som følger opp at tilbudet er i tråd med føringene fra Stortinget, men at de i dialog med direktoratet.

Han mener også at dette ikke er et kutt i samisk undervisning, og peker på at Sørsamisk kunnskapspark fikk økt støtte i statsbudsjettet for 2022.

«Det er viktig for meg å presisere at Utdanningsdirektoratet har tydeliggjort overfor kunnskapsparken at elever som i dag har et tilbud på nordsamisk, skal få fortsette med det ut hele skoleløpet, og at dette vil sikre trygghet og forutsigbarhet for disse elevene og deres familier.», skriver Velve.

Vil slåss for tilbudet

Fransisca Kappfjell Herbst sitter som leder av Samepolitisk råd i Arbeiderpartiet. Hun har derfor blitt bedt av flere av foreldrene om å ta dette opp med partiet.

Hennes fire år gamle datter skal etter planen starte på skolen til neste år. Nå vil hun sloss for at dette skal kunne la seg gjøre.

– Skolen har vokst kraftig de siste årene. Det er bygget opp verdifull kompetanse på undervisning i flere språk og undervisning i fellesfag på flere språk. Nå kan alt dette forsvinne, sier hun til TV 2.

Hun frykter at kompetansen på fjernundervisning av mindre språkområder kan lide. Og at ungene mister motivasjonen.

– Dette er kunnskap som er bygget opp over flere år og som har vist seg svært effektiv blant elevene, sier Herbst.

Skolen vokser

Herbst viser også til at dette ikke handler om bevilgninger fra myndighetenes side. For det er den enkelte kommune som betaler for elevene som sendes til den samiske skolen. Pengene følger eleven.

Hun mener det vil bli svært mye dyrere å sende ungene fra Nordland og Trøndelag til Finnmark og Porsanger for å få undervisning i nordsamisk.

FRUSTRERT. Fransisca Kappfjell Herbst er frustrert over at Utdanningsdirektoratet har bestemt å legge ned undervisningen i nord-samisk ved skolen i Hattfjelldal. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Skolen ble etablert i 1951 med norsk som språk, men etter hvert kom det inn mer samisk undervisning. I 1994 var den nedleggingstruet på grunn av få elever.

Likevel bestemte man at den skulle bestå, og da startet opplæring både på nord- og sørsamisk.

Elevtallet har økt fra 30 til 170 siden 2016, da det også var diskusjoner om skolens framtid. I dag er det flere søkere enn de har anledning til å ta inn, opplyser skolen.