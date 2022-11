Legger fram kriseplan etter Ocean Viking-krangel

ETTER KRANGEL: EUs kommissær for innenrikssaker, Ylva Johansson, legger fram en tjue-punkts-plan for å møte migrantbølgen til Europa. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det kommer mange som ikke har behov for internasjonal beskyttelse. Folk fra Pakistan, Burundi og India, sa EUs innenriks-kommissær, Ylva Johansson, på en pressekonferanse mandag.

Johansson vil ha raskere retur av de som ikke har rett til opphold i Europa. Det er et av punktene i kriseplanen.

Hun understreker likevel at Europa har behov for arbeidskraft og at det må være lovlige veier for arbeidsinnvandring til EU.

Mange av migrantene som kommer til Europa reiser i skrøpelige båter over Middelhavet.

Diplomatisk krise

De 234 migrantene om bord på Ocean Viking utløste en diplomatisk krangel mellom Italia og Frankrike for to uker siden. Den norsk-eide båten leies ut til organisasjonen SOS Mediterranée, som redder migranter i Middelhavet.



Etter over en uke til sjøs med flere syke migranter om bord, lot Frankrike skipet legge til kai.

FRA EGYPT: Han har lagt ut på havet fra Egypt for å komme til Europa. En av migrantene som ble reddet av Ocean Viking tidligere denne måneden. Foto: Jeremias Gonzalez

Nå skal det utredes om det er nødvendig med nye retningslinjer for skip som plukker opp migranter. Dette er bare ett av tjue punkter i planen, som kommer som et resultat av økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Europa.

Krisemøte fredag

Planen skal behandles på et ekstraordinært møte for EUs justis- og innenriksministere fredag. Det er fortsatt uklart om Norge skal delta på møtet. Den norske justisministeren blir invitert til møter som angår Schengen-samarbeidet.

– Det er for mange av de som kommer som får hjelp av menneskesmuglere. Rundt 90 prosent. Og noen mister livet, understreker Johansson.

Det har i år kommet like mange flyktninger og asylsøkere til EU, som det kom i 2016. Til nå har over 275 000 personer kommet uten å ha opphold. Flere land sliter med å kunne ta imot migrantene. I Østerrike har det blitt satt opp teltleire for migrantene.