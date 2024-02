Legg ned etter 125 år: – Enormt trist

STAVANGER/EGERSUND (TV 2): Når var førre gong du las nyheitene på papir? I Stavanger er over hundre år avistradisjon over, men håpet er ikkje ute.

I år skulle Rogalands Avis markere ein imponerande milepæl, jubilanten ville nemleg vore 125 år gammal.

I staden vil ikkje avisa lenger finnast.

Fredag gjekk dei siste artiklane og annonsane i trykk.

Den raude og kvite blekka som laurdag morgon låg i postkassa til abonnentar og låg på avisstativ i Stavanger er den siste nokosinne.

HISTORISK SUS: «Ingen nordmann til salgs» skreiv dåverande redaktør i arbeidaravisa 1ste Mai, Trond Hegna, då Noreg nyleg var blitt okkupert i 1940. Han vart fengsla etter publisering.. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Her er den historiske veggen, frå 1 ste Mai, som RA heitte tidlegare, byrjar Kristoffer Knutsen og peiker:



– «Kennedy skoten», som prega framsida i 1963.

Eit måleri av Trond Hegna, tidlegare redaktør i avisa, lener seg mot veggen. Hegna sin leiarartikkel «Ingen nordmann til sals» i september 1940 inspirerte den norske motstandsrørsla under 2. verdskrig.

Hegna sjølv vart fengsla og sat i fangeleiren på Grini til 1943 etter utgåva gjekk i trykk.



No er det heile over.

– Det er tragisk for oss elleve tilsette som mister arbeidsplassen vår midt i dyrtida, Det er ikkje ein situasjon nokon av oss ynskjer å vere i, seier Knutsen.



EI EPOKE ER OVER: Mandag 5. februar 2024 vil det ikkje lenger vere tilsette journalistar i Rogalands Avis, ifølgje klubleiaren. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Klubbleiaren i avisa tok sluttpakke for berre nokre dagar sidan, og på måndag vil det ikkje lenger vere fleire journalistar igjen i avisa.

Ei av grunnane, skriv redaktør i avisa Bjørn Sæbø sjølv, er at færre vil lese nyheiter på papir, og omstillinga gjekk ikkje så raskt som avisa trong.

– Det har vore ei utvikling i fleire år. Me er på heile døgnet, og då blir papiravisa ei forsinka utgåve av nyheitene, seier Knutsen.

Ikkje overraskande for nokon. Trass alt gjer alle mediehus alt dei kan for å vere først med å trenge inn i mobilen til kvar einaste nordmann med siste nytt.

Tal frå MBL stadfester at konsumet av papiraviser berre er på 26 prosent av kva det var i 2000. To tredeler færre les avisa i papir, med andre ord.

I kjellaren ligg noko uvanleg. Det er den siste skansa i distriktet. Eit ordentleg, manuelt avistrykkeri.

– Det hadde vore veldig trist om det var over og ut for papiravisa, seier Trond Hovland.



Hovland har jobba i trykkeriet i 27 år. Dalane Trykk AS er det siste trykkeriet av sitt slag i Rogaland fylke, og ei rekke papiraviser får avisa si trykka av Trond.

– Papir er blitt vanvittig dyrt å kjøpe inn, seier trykkaren.



Det kan mannen som sit i etasjen over stadfeste. Han ser over artiklane som snart skal inn i trykken før deadline.

– Det er mange papiraviser som syng på siste verset, seier Erik Thime, redaktør i Dalane Tidende.

SER OVER: Erik Thime, redaktør i Dalane Tidende, ser over papiravisa. Dalane Tidende dekker kommunane lengst sør i Rogaland fylke. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Thime har ikkje trua på at papiravisa vil overleve, så ærleg må han vere. Men, han trur ikkje siste ord er sagt for nyheiter trykka på blekk i svart og kvitt.

– Det blir fem, ti eller femten år til med Dalane Tidende, seier han.



– Er ikkje det trist?



– Klart det er trist. Eg er jo ein papirmann, og likar å halde avisa i handa, men eg har jo lese alt som står der kvelden før, seier redaktøren.



– Merkevara kan stå opp at



– Papiravisa er ikkje daud. Papir er berre eit format, og noko innhald er betre på papir og anna innhald passar betre digitalt, seier Tellef S. Raabe.

Raabe er medieforskar, og ifølgje han satsar fleire aviser på meir robuste helgeutgåver, heller enn til dømes å skulle prioritere å få ut tysdagsavisa på papir i grisgrendte strøk.

Han viser også til at sjølv om majoriteten av dei som les papiravisa er eldre, er det ikkje slik at «ingen» les nyheiter på papir.

BLANT DEI SISTE: Rogalands Avis kjem ikkje lenger til å stå i avisstativ i butikkar og kioskar i Stavanger og omegn. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Den viktigaste kjelda til nyheiter for nordmenn er mobil, sjølvsagt, men 29 prosent av folk Noreg les framleis i ei papiravis ein gjennomsnittsdag, seier Raabe.

Forskaren er fast spaltist i Aftenposten og skriv mellom anna i kronikken «Mediekrisen som aldri kom» om korleis Noreg er eit land heilt i spissen når det kjem til digital omstilling.

– Noreg er landet som har klart overgangen frå papir til digital best i heile verda. seier Raabe.

Likevel har ei rekke lokalaviser i 2024 varsla omfattande kutt i kor mange papiraviser dei kjem til å gje ut i løpet av ei veke. Til dømes Tidens Krav, Haugesunds avis og Avisa Nordland.

– Akkurat no blir ei rekke sparetiltak sette til verks, men det har til dømes aldri vore så mange aviser i Noreg, og det er fleire journalistar i Norge i dag enn da papiravisa regjerte, seier han.

MANUELT TRYKKA: Trond Hovland er ein av dei som kan fargar og maskin, men han arbeider hos det siste trykkeriet i regionen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Uverkeleg at det er over

Raabe utelukkar ikkje at Rogalands Avis kan gjere comeback.



– Merkevara kan utan tvil stå opp att med nye eigarar, men ein eventuell ny RA vil vere ulik den som no blir lagt ned, seier medieforskar Raabe.

Klubbleiar i avisa, Kristoffer Knutsen, er uroa over kva éi mindre avis is Stavanger vil seie for demokratiet.

No er det nemleg berre Stavanger Aftenblad att i ein av dei største byane i Noreg.

– Det å ha to uavhengige redaksjonar er viktig for ein stor by som Stavanger. Fram til no har vi hatt to redaksjonar som kan gjere den vurderinga, men no er det opp til Aftenbladet kva som kjem på trykk, seier han.



Knutsen minnast kva Rogalands Avis har tydd for byen, og ikkje minst kva ho har hatt å seie for han sjølv.

TRADISJON: Ein svært ung Kristoffer Knutsen gjer sitt fornødne medan han, inspirert av faren, les avisa han seinare skulle jobbe i - og sjå slutten av. Foto: Privat / Silje Knutsen

– Det er enormt trist. Eg har dokumentert med bilete første gong eg hadde Rogalands Avis i handa på do nett som far min gjorde seier Knutsen.

FAKSIMILE: Den aller siste utgåva av Rogalands Avis. 3. februar 2024. Foto: Rogalands Avis

Klubbleiaren i Rogalands Avis trur heller ikkje det er umogleg at avisa ein gong kan kome tilbake, men sånn det er no ser det ikkje slik ut, seier Knutsen.



– Jesus stod opp på tredje dag, og kanskje kan Rogalands Avis også gjere det, men per no er det ingenting som tyder på det.