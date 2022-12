Leger roper varsko: – Fare for at det går liv

Spesielt for kreftpasienter kan det være kritisk, mener legene ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Nylig innførte sykehuset et nytt journalsystem: Én pasient - én journal.

Tanken er at pasienten har én pasientjournal som følger vedkommende, enten man er hos lege, på sykehus eller på en institusjon.

Helseplattformen som innføres i Helse Midt-Norge gjennom 2022 og 2023, har vært mye omtalt og høyst omstridt. I oktober gikk ansatte ved St. Olavs hospital i demonstrasjonstog mot Helseplattformen, som ble tatt i bruk i november.

DEMO MOT NYTT JOURNALSYSTEM: I oktober demonstrerte et par hundre oppmøtte mot det nye IT-systemet Epic. Helsepersonell beskriver store problemer nå i innkjøringsfasen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Fare for at det går liv

– Helseplattformen har betydelige feil, hull og mangler. Med alle disse feilene er det en fare for at det går liv, definitivt, sier overlege ved Klinikk for bildediagnostikk, Martin Herje.

Han var tilknyttet Helseplattformen før oppstartsfasen, i en deltidsstilling. Men sluttet etter to og et halvt år.

– Vi oppdaget store feil og mangler, og dette kunne jeg ikke stå inne for. Jeg ville rett og slett ikke ha navnet mitt på dette, sier overlegen.

Gjennom de siste ukene siden oppstarten 12. november er det blitt sagt at 4500 elektroniske meldinger (må ikke forveksles med e-post, red.anmrk.) ikke har gått gjennom systemet som de skal.

– Dette er informasjon som bygger på Helseplattformens egne tall, ifølge overlege Frode Manstad-Hulaas, som også er tillitsvalgt for overlegene ved klinikken.

Disse e-meldingene kan for eksempel inneholde røntgen-svar, og når slike meldinger kommer på avveie, eller ikke kommer fram, kan dette potensielt få alvorlige konsekvenser.

Strides om tall

Men legene møter motbør hos medisinsk fagansvarlig i Helseplattformen når det gjelder det høye tallet på bortkomne meldinger eller feilmeldinger.

– Dette tallet, 4500 e-meldinger, er nå analysert, og dette er ikke hva man trodde først, svarer medisinsk fagdirektør Nina Kongshaug hos Helseplattformen.

– Man står igjen med noen få titalls røntgensvar som ikke har gått ut som de skulle. Alt dette er nå rydda opp i. Ingen informasjon er tapt, men noe informasjon har blitt forsinket i utsendelsen, sier hun.

– Det jobbes dag og kveld og helg for å få kontroll på hele området med e-meldinger. Det går både på at det tekniske må fungere som det skal, men også rutiner rundt overvåkning, slik man har vært vant til å gjøre det også fra tidligere, forteller fagdirektøren.

DET ER RYDDA OPP: Medisinsk fagdirektør Nina Kongshaug sier at det ikke dreier seg om 4.500, men noen få titalls røntgensvar som ble forsinket. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Har vi som potensielle pasienter ikke lenger noe å frykte, sier du?

– Det er ikke overraskende at vi med overgangen til et nytt og komplekst system får noen humper på veien, og det er klart at enkelte av disse humpene ble større enn vi ønsket oss. Særlig på røntgen, sier hun.

– Men eksisterer det en fare for oss pasientene, at noe går galt?

– En liten fare er det jo alltid for at noe går galt, men det vil det være i ethvert system. Om det er Epic eller andre systemer, så vil systemene også være avhengige av den menneskelige kontroll. Men dette IT-systemet er i bruk på store sykehus verden over, sykehus vi liker å sammenligne oss med, og jeg er sikker på at også vi får kontroll veldig fort, sier Kongshaug.

Forsinkelse i kreftdiagnoser

– Vi har nå et godt grunnlag for å si at vi aldri kan komme til å jobbe i samme tempo som før 12. november, da Helseplattformen ble tatt i bruk på St. Olavs hospital, mener overlegene.

Overlegene Herje og Manstad-Hulaas mener systemet i overskuelig framtid vil komme til å gi dem forsinkelser, og forsinkelser kan igjen gi alvorlige konsekvenser.

– Det er utvilsomt en betydelig reduksjon i vår kapasitet. Spesielt innafor kreftdiagnostikken vil dette kunne gi særs store problemer, sier overlegene.

IKKE BRUKERVENNLIG: Feil og trøbbel, og mangel på brukervennlighet er overlegens konklusjon. Monica Jernberg Engstrøm ved Kirurgisk klinikk er ikke imponert. Foto: Frank Lervik / TV 2

Det amerikanske systemet Epic ble valgt da Helseplattformen ble bestemt innført for flere år siden. Og selv om amerikanerne for tida har rundt 300 eksperter på plass i Trondheim for å hjelpe når det butter imot, mener overlege Herje at enkelte problemer ikke vil være løsbare i overskuelig framtid.

Overlegene bestrider Nina Kongshaugs uttalelse om at 4500 e-meldinger på avveie er en misforståelse. De parerer slik på e-post:

«Det er ikke annet enn en ren bekreftelse på at man fortsatt ikke har forstått hva det er man overvåker av elektroniske meldinger. Dette er svært beklagelig, både for sykehuset og pasientene».

– Systemet framstår i dag som utestet, uprøvd og uferdig.

Det er overlege Herjes dom over Epic. Hans overlegekollega på Kirurgisk klinikk, Monica Jernberg Engstrøm, er ikke mindre kritisk.

– Mange feil og mye trøbbel, dette systemet er ikke brukervennlig, og selv om det skulle fungere optimalt er det ikke brukervennlig da, heller, sier Jernberg Engstrøm, som er tillitsvalgt for overlegene på klinikken.

– De bagatelliserer kritikken

– Men, tankegangen om én pasient - én journal er vel lett å si seg enig i?

– Ja, og det var behov for et nytt journalsystem, men målet om at pasienten skal ha én journal kunne vært løst på andre måter, ved hjelp av andre journalsystem, svarer Martin Herje.

Journalsystemet er en felles digital plattform for helsetjenestene og pasientene. Målet er bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet, opplyser Helseplattformen på sine nettsider.

LØSBART ELLER ULØSELIG? Helseplattformens ledelse mener det vil gå seg til, på veien, mens overleger tror noe av dette er uløselig. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Medisinsk fagansvarlig synes det er viktig å si at når man bytter til et nytt system vil det oppstå utfordringer.

– Svært mange brukere av systemet er godt fornøyde. På noen områder har vi truffet, på andre områder har vi ikke truffet fullt så godt. Dette tester vi ut, og tilpasser etter hvert, sier Kongshaug.

– Ledelsen i Helseplattformen og Helse Midt-Norge nærmest bagatelliserer kritikken, mener lege Martin Herje.

– Helseplattformen kaller problemene for «plunder og heft», men faktum er at dette er en av de største ansvarsfraskrivelsene vi har sett i det norske helsevesenet.

Rosemaling eller svartmaling?

Snart er det gått fire uker siden Helseplattformen ble iverksatt på St. Olavs hospital.

– Det er tidlig å konkludere med at man ikke kan klare det, bare litt over tre uker etter oppstart, synes Kongshaug.

Hun legger til at erfaringen fra andre europeiske sykehus er at man raskt klarer å komme opp i fart.

Overlegene er kritiske til hva de beskriver som hvitmaling av prosjektet.

LEDELSEN BAGATELLISERER: Overlege Martin Herje sier at dette er den største ansvarsfraskrivelsen han har opplevd i det norske helsevesenet. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er en avgrunn mellom det vi opplever av forsinkelser og problemer i vår hverdag, og det narrativet Helseplattformens folk formidler ut.

– Det ligger an til en varig kapasitetsreduksjon hos oss, vi får rett og slett behandla færre pasienter i framtida, ifølge tillitsvalgt Frode Manstad-Hulaas.

– Jeg vil ikke på noen måte rosemale situasjonen, men legene må heller ikke svartmale, for det går veldig bra mange steder, for eksempel i seks kommuner i Trøndelag, hvor det går nærmest knirkefritt, responderer Kongshaug i Helseplattformen.

Hun tror ikke det er alle på St. Olavs hospital som er like misfornøyde.

– Flere har fortalt at det går helt greit, sier hun.