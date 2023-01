Leger kan skrive ut slankemedisin til barn

Den nye slankemedisinen Wegovy er bare godkjent for personer med fedme, men legene bestemmer selv hvem de som skal få den.

ETTERTRAKTET: Slankemedisinen Wegovy har vært svært ettertraktet i USA. Nå er den også tilgjengelig i Norge, som et av to land i Europa. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk

Tirsdag skrev TV 2 at slankemedisinen Wegovy er tilgjengelig for nordmenn.

Foreløpig er det kun i Norge, Danmark og USA det er mulig å få tak i medisinen, som av enkelte leger og eksperter har blitt omtalt som en «revolusjon» innen behandling av overvekt og fedme.

I utgangspunktet er Wegovy godkjent for personer med en BMI over 30, eller BMI over 27 i tillegg til minst én vektrelatert sykdom.

Står fritt

Men i første omgang finnes medisinen kun på hvit resept i Norge. Det vil si at pasientene selv må betale.

Da har legene et særskilt ansvar for å følge opp pasientene.

– Pasienten skal da også bli informert om at det er utenfor godkjenning og at det fins andre alternativer, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, til TV 2.

IKKE ET FØRSTEVALG: Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin sier at slankemedisin ikke bør være et førstevalg i behandling av overvekt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

I praksis betyr det også at norske leger fritt bestemmer hvem de skal foreskrive medisinen til. Så kalt «off label»-forskriving.

– Jeg har stor tiltro til at det gjøres kloke medisinske avgjørelser før det foreskrives et medikament, sier Kvittum Tangen.

Forberedt på høy etterspørsel

Allmennlegeforeningen sier at de i utgangspunktet ikke frykter at det kan bli «fritt vilt» med utskriving av den ettertraktede slankemedisinen.

– Vi vet at leger gjør individuelle vurderinger hvor nytte og risiko vurderes nøye. Vi ønsker oss likevel tydeligere retningslinjer som også tar hensyn til disse nye medisinene, sier Kvittum Tangen.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om? Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

Hun er likevel forberedt på at dette kommer til å bli en medisin mange vil etterspørre når de kommer hos legen.

– Dette blir fort kjent, og vekt har alltid vært noe som veldig mange er opptatt av. Om man kan finne en «lettvint» løsning for å gå ned i vekt, så er mange interesserte i det, sier Kvittum Tangen.

Kan skrives ut til barn

JOBBER MED SAKEN: Legemiddelverket opplyser at de er i gang med å vurdere hvorvidt Wegovy skal tilbys på blå resept. Foto: Legemiddelverket

Selv om Wegovy kun er godkjent til bruk for voksne, står også norske leger fritt til å skrive ut medisinen til barn, dersom de ønsker det.

– Forskrivning til barn under 18 år er utenfor godkjent bruk og medfører et særskilt ansvar for behandlende lege, sier fungerende enhetsleder Rita Hvalbye i Legemiddelverket.

For at et legemiddel skal tilbys på blå resept, må Legemiddelverket vurdere om kostnadene står i et rimelig forhold til helseeffektene legemidlet gir.

– Når det gjelder Wegovy er vi godt i gang med denne vurderingen, men den er ikke ferdigstilt ennå. Det er for tidlig å si hva utfallet av denne vurderingen vil bli, sier Hvalbye til.

UTFORDRING: Overvekt blant barn er også en stor utfordring. Foto: AFP Photo / dpa / Ralf Hirschberger

Advarer mot overbehandling

Dersom kostnadene knyttet til refusjon overstiger 100 millioner kroner per år, er det Helse- og omsorgsdepartementet som må bestemme om legemidlet skal tilbys på blå resept.

Allmennlegeforeningen sier at én måte å regulere bruken av Wegovy på, er å gjøre den tilgjengelig på blå resept. Da er legene nødt til å følge den indikasjonen som er satt for legemiddelet.

– Men vi er også opptatt av at dette ikke skal være en medisin som tilbys alle pasienter med overvekt eller fedme, det vil være overbehandling, sier Kvittum Tangen.

Legetoppen er tydelig på at denne medisinen ikke gjør noe med årsaken til overvekt og fedme.

– Det må også være behandling for å forebygge sykdom, ikke kun for kosmetisk effekt.