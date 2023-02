Leger frykter represalier – tør ikke be om hjelp

Mange av oss har kanskje opplevd å gjøre en feil på jobb. Men for noen grupper kan feilene man begår, få ekstra store konsekvenser.

Helsepersonell er en av disse gruppene.

TV 2 har i en serie artikler skrevet om utfordringen med feilmedisinering ved norske sykehus.

De siste fire årene har det vært 313 uønskede pasienthendelser med legemidler som har ført til betydelig og alvorlig konsekvens for pasienten.

Det viser tall TV 2 har hentet inn fra sykehusene.

– En tragedie

Bak disse 313 hendelsene finner man sykepleiere eller leger som enten har gjort feil, eller som har opplevd at pasienten har fått uventede bivirkninger av medisinen de har gitt.

– Det er en tragedie for pasienten og dens pårørende, men det er også en tragedie for den som har gitt medisinen, sier Ståle Sagabråten.

Sagabråten jobber som fastlege, og er leder i Legeforeningens fagstyre.

FEIL: Legeforeningen sier at det er oftere at det er feil i legemiddellistene, enn at det ikke er det. Foto: Paal Schaathun / TV 2

Han sier til TV 2 at det første man lærer på legestudiet, er at man ikke skal påføre noen smerte og skader uten grunn.

Nettopp derfor rammer det legene hardt, når feil blir begått.

Det skal imidlertid eksistere systemer som skal fange opp de som opplever å gjøre feil på jobb.

– Men dessverre er det ikke alltid sånn. Når sykepleiere og leger gjør feil, kan det være vanskelig å ta det opp fordi man er redd for represalier og bli sett på som en som gjør feil, sier Sagabråten.

KREVENDE: Ståle Sagabråten i Legeforeningen sier at han ikke tror faren for feilmedisinering blir mindre før alle etater jobber på en og samme legemiddelliste. Et slikt prosjekt er igangsatt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Krevende hverdag

Helt siden pandemien brøt ut for snart tre år siden, har det vært satt mye fokus på helsepersonell og den svært krevende situasjonen de står i.

At arbeidshverdagen har blitt utfordrende å takle for mange, har de ansatte ved ressurssenteret Villa Sana i Modum, drøye 40 kilometer fra Drammen fått erfare.

De har eksistert i 25 år, men har merket at antall deltakere har økt de seneste årene.

Villa Sana ligger i et idyllisk gult trehus, i landlige og snødekte omgivelser.

Åpner man inngangsdøra er det første man ser en stor lysekrone. Veggene er dekt av blomstrete tapet fra 90-tallet.

HERSKAPELIG: Interiøret på Villa Sana er herskapelig. De som driver ressurssenteret, har tro på at fine omgivelser gir større rom for bedring hos deltakerne. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Utbrent og utslitt

Inne i et av de mange rommene i huset, sitter en gruppe med helsepersonell og snakker sammen.

En stor andel av de som kommer til Villa Sana, har over tid kjent på en følelse av overbelastning og at det er krevende å finne en god balanse i hverdagen som leger eller sykepleiere.

De er utbrent, overarbeidet og utslitt.

– Dette er folk som gjerne har merket noe over tid, som langsomt har utviklet seg. Det kan være at man sover dårligere, at de har sluttet å trene, at de har trukket seg fra sosiale sammenhenger, at konsentrasjonsevne og arbeidskapasitet er redusert, forteller daglig leder ved Villa Sana, Ingunn Amble.

25 år: Villa Sana har eksistert i 25 år. I løpet av disse årene har 5500 leger vært innom for rådgiving, ifølge daglig leder Ingunn Amble. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Skambelagt

Villa Sana tilbyr rådgiving og kurs for helsepersonell som har opplevd ulike belastninger både på jobb og privat, også det å ha begått feil på jobb.

– Jobben til en lege er å hjelpe pasienter. Det å ha gjort noe, eller ha vært med på noe som har ført til skade på en pasient, er noe av det vondeste og verste helsepersonell kan tenke seg, sier Amble.

TABU: Mange opplever det som skambelagt å skulle be om hjelp, opplyser den daglige lederen ved senteret. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Men i løpet av de 25 årene tilbudet har eksistert, er det ikke så ofte dette har vært fokus.

– Det har nok mye med en type kultur hvor man er vant til å være flink, og klare seg selv, sier Amble.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2.

Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om? Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

Av de få legene som har kommet til Villa Sana fordi de har gjort feil på jobb, forklarer Amble at dette er svært pregede personer.

– Noen har sluttet å gå ute blant folk, de sover dårlig, ligger mye og grubler og tar det veldig hardt. De kan miste selvtilliten som velfungerende helsepersonell, begynne å stille spørsmål ved alle faglige avgjørelser de tar og blir veldig selvanklagende.

ANONYMT TILBUD: Villa Sana er et fullstendig anonymt tilbud. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Store utfordringer

Ståle Sagabråten i Legeforeningen sier at når det er mennesker involvert, så vil det noen ganger skje feil.

– Det er mer vanlig at legemiddellister inneholder feil, enn at de ikke gjør det, forteller han.

Legemiddellister er en liste som inneholder oversikt over hvilke legemidler en pasient skal ha, og som alle etater har tilgang til.

ALENE: Dersom en lege gjør feil, opplever mange at de blir stående litt alene, ifølge Legeforeningen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Sagabråten peker imidlertid på en stor utfordring med samsvar mellom de ulike listene som finnes hos fastlegene, i hjemmetjenesten og ved sykehusene.

– Selv om det er mer sjelden at det dreier seg om alvorlige feil, er dette svært alvorlig ved at det potensielt kan oppstå farlige feilmedisinering på grunn av manglende samstemming – og noen ganger er disse feilene så alvorlige at det fører til personskade og dødsfall.

De siste 25 årene har 5500 leger benyttet seg av tilbudet ved Villa Sana. Målet for et opphold er at legene skal få snakket grundig gjennom hendelsen de har vært gjennom.

– Av og til har man gjort en feil, da må man finne ut av hvordan man videre lever med det og akseptere at man selv gjorde en feilvurdering. For det er normalt, mennesker kan gjøre feil. Da er det viktig med både ærlig erkjennelse og støtte og forståelse.