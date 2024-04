Legens dystre advarsel: – Vi står ved et tidsskille

– Jeg føler at vi står ved et tidsskille nå, sier lege Morten Rostrup til TV 2.

For snart tre tiår siden, i 1996, var han med på å stifte Leger Uten Grenser i Norge, og han ble organisasjonens første president her i landet.

Nå er det klart at Leger Uten Grenser og Morten Rostrup er kåret til Årets Peer Gynt 2024. Rostrup sier han er veldig glad for utmerkelsen.

– Jeg mener denne prisen kommer på et kritisk tidspunkt, sier han.

I SKUDDLINJEN: Palestinske barn i en bygning som tilhører internasjonale Leger Uten Grenser i Khan Younis sør på Gazastripen, etter at bygningen ble rammet av et israelsk angrep. Bildet ble tatt 21. februar i år. Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

– Fordi slik vi ser verden i dag, så blir det vanskeligere og vanskeligere å nå fram til pasienter og gi adekvat behandling. Respekten for arbeidet vi gjør, blir mindre og mindre.

Ikke minst gjelder dette i Gaza.



– Det er fullstendig uten sidestykke, det som nå utspiller seg der, advarer Rostrup.

Sykehus blir en slagmark

Det er Stortinget som bestemmer hvem som skal få Peer Gynt-prisen. Et stort flertall av representantene stemte i år fram Leger Uten Grenser.

Nominasjonskomiteens leder Rune Støstad mener organisasjonen er en svært verdig vinner.



– Ansatte setter sin egen sikkerhet og sine egne liv i fare for å gi helsehjelp til de som trenger det mest, sier han.

Det kan Rostrup bekrefte at er tilfelle.

– På Gazastripen har vi opplevd at vår kolonne, som var godt merket, ble skutt på. Et medlem av kolonnen ble drept. Dette skjedde før jul. I november ble al-Awda-sykehuset bombet. To av våre palestinske leger som jobbet for Leger Uten Grenser, ble drept i angrepet.

VETERAN: Morten Rostrup har vært på oppdrag i en rekke krigssoner siden han var med på å starte den norske avdelingen av Leger Uten Grenser. Til daglig er han overlege på Oslo universitetssykehus. Foto: Simen Askjer / TV 2

De palestinske legene som jobber for organisasjonen i Gaza, har ifølge Rostrup nesten alle mistet familiemedlemmer i konflikten.

Han kaller situasjonen ekstrem.

– Vi har aldri sett noe lignende før, hvor folk er fanget inne uten mulighet til å flykte.

Rostrup er likevel tydelig på at det ikke bare er på Gazastripen hjelpearbeidere trues.

Han forteller at han har opplevd dette selv også når han har jobbet i land som Syria, Libya og Ukraina.

– Det vi har sett i ulike konflikter i den senere tid, er at dette blir vanskeligere og vanskeligere. Helsevesenet i konfliktsoner blir mål, og sykehus blir gjort til en slagmark.

En annen situasjon som bekymrer han dypt, er borgerkrigen i Sudan, der millioner er på flukt.

– Folk er drevet bort fra sine hjem, og det er stor matmangel. Nå er det fare for en hungersnød som omfatter hundretusenvis av mennesker. Det kan bli en ekstremt stor humanitær katastrofe.

FORDREVET: Millioner av mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine på grunn av borgerkrigen i Sudan. Dette bildet viser flyktninger nær grensa til Tsjad i mai i fjor. Foto: Zohra Bensemra / Reuters / NTB

Overrekkelse i august

Selve overrekkelsen av Peer Gynt-prisen skjer under kulturfestivalen Peer Gynt på Vinstra lørdag 3. august.

Det legges også opp til en innsamlingsaksjon til støtte for Leger Uten Grenser.



Årets pris er den 55. i rekken. Prisen deles ut til personer og institusjoner som har «markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet», skriver de selv på sine nettsider.

Årets Peer Gynt ble tildelt første gang i 1971 og gikk da til «landsfaderen» Einar Gerhardsen for hans innsats som statsminister i gjenoppbyggingen av Norge etter annen verdenskrig.

I fjor gikk utmerkelsen til Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund (NFF).