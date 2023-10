Legene hudfletter norske apotek: – Ren humbug

Da lege og «Gleden med skjeden»-forfatter Nina Brochmann sjekket et apotek for å se hva som fantes av intimhelse-produkter, kunne hun ikke tro sine egne øyne.

På nettsiden til Apotek 1 fant hun nesten hundre produkter for intimpleie og trekker fram en «dokumentert» krem mot bakteriell vaginose. Denne selges for nesten 5000 kroner per liter.

– Dette er typisk for feltet intimpleie – de tar på seg kvinnehelse-hatten og hevder de er på lag med kvinner. Men det de egentlig gjør, er å selge udokumenterte produkter til en skyhøy pris, hevder Brochmann overfor TV 2.



– Bare tull

– Noe av det var selvfølgelig medisiner mot sopp, men mye av det var ren humbug og til dels spekulative produkter.



«REN HUMBUG»: Lege Nina Brochmann mener flere at produktene som selges på norske apoteker er «humbug». Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

Brochmann mener at folk er så opptatt av å gjøre det beste for helsen sin at mange gjør for mye.

– Det kjøpes dyre såper, dyre kremer og intimdeodoranter. Enten har det ingen eller liten effekt, eller så kan det faktisk ødelegge balansen og gi lokal irritasjon og allergi, forteller hun og fortsetter:

– I underlivet kan vi si at «less is more». Du bør gjøre minst mulig med underlivet, råder legen.

MOT BAKTERIELL VAGINOSE: Denne kremen av Asan selges på Apotek 1. Faksimile: Apotek1.no

Et ev produktene hun er kritisk til er «Asan+ Bakteriell vaginose gel og applikator», som lages og produseres av Asan.

– Dette var en krem til 5000 kroner per liter, med det de påstår er effektiv og dokumentert behandling for bakteriell vaginose. På hjemmesiden til produsenten av virkestoffet refererer de til en studie der de har sett på bakterievekst i en petriskål. Jeg finner ingen kliniske studier av sykdommen de hevder å behandle, forteller legen.

– Og dét selger apotekene – med slike påstander, som om det er et likeverdig, «naturlig» behandlingsalternativ. Hvorfor er ikke dette en del av behandlingsregimet til gynekologer hvis det er så effektivt og uten noen bivirkninger, slik de hevder?



Les kommentaren til Apotek 1 lenger ned i artikkelen.

Legen forteller om pasienter som bekymrer seg for at de lukter vondt i underlivet eller at de har for mye utflod, der alt viser seg å være normalt.

– Men det er jo ikke rart de føler seg ekle når de hele tiden får beskjed om at de trenger spesialprodukter mot lukt og utflod, sier hun.

Line Sjøthun, talsperson for Asan, skriver i en epost til TV 2 at produktet er CE-sertifisert som medisinsk utstyr.

De understreker at det er vanlig med lukt i underlivet, men at tegn på ubalanse i bakteriefloraen kan være ubehagelig og gå utover selvfølelse:

– Derfor mener vi det er viktig å oppmuntre flere kvinner til å søke hjelp og tilgjengeliggjøre egenbehandling som er godkjent og CE-sertifisert som medisinsk utstyr.

Ettersom produktet er CE-sertifisert, betyr det at produktene oppfyller kravene som myndighetene har satt i henhold til regelverket.

– Vi har gjennomført en rekke kliniske tester og studier, og en nylig klinisk test i 2022 viser at produktet betydelig reduserer symptomer på bakteriell vaginose. Vi understreker likevel viktigheten av at kvinner oppsøker lege og følger deres råd hvis de ikke opplever bedring eller er usikre på hvilke plager de har.

– Få som vet

Brochmann er ikke den eneste som reagerer på produktene som Apotek 1 – og flere norske apotek – velger å føre.

Lege ved «Sex og samfunn» i Oslo, Trine Aarvold, forteller også at hun møter mange pasienter som er bekymret for lukt i underlivet.

KRITISK: Lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold, er kritiske til enkelte intimprodukter. Foto: Sex og samfunn

– Mange har en idé om at man ikke skal lukte nedentil, eller at de er bekymret for at de ikke lukter eller smaker godt. Det er få som egentlig vet hva utflod og normalflora er, forteller Aarvold.

Hun mener at flere av intimproduktene på markedet er problematiske, og trekker fram at flere markedsføres med ingredienser som får det til å høres sunt og helsebringende ut.

Et spesifikt produkt hun trekker fram, er underlivsdeodoranter – som er relativt ferske på markedet.

– Disse deodorantene bruker de samme begrepene som intimsåpe, og kaster på en hel del begreper som man forbinder med underlivet, uten at disse på noen måte vil gjøre helsen i underlivet bedre.

Mener kritikken er misvisende

Et eksempel som legen trekker frem er produktet «Ellen prebiotisk deospray for intimområdet» av merket Ellen.

Dette markedsføres med at det er «en deodorant for intimområdet som gir en forfriskende effekt og er luktnøytraliserende».

DEODORANT: Denne deodoranten av det svenske merket Ellen trekker legen Trine Aarvold frem. Faksimile: Apotek1.no

Aarvold understreker dog at dette produktet kun er et eksempel på det hun hevder er villedende markedsføring – og at det ikke spesifikt handler om produktets merke generelt.

– I tillegg til å kunne irritere huden, vil det være med på å bygge opp om at underlivet skal lukte godt og forfriskende, noe som vil gjøre at man blir stresset om man lukter vanlig.

Charlotta Nilsen, administrerende direktør i Ellen, skriver i en mail til TV 2 at produktet er parfymefritt og henviser til produktbeskrivelsen.

– Vi synes kritikken er misvisende og mener heller at den er rettet mot intimpleiemerker som faktisk bruker parfyme i produktene sine.

– Vi er med andre ord helt enig i hva Nina Brochmann og Trine Aarvold mener om problemstillingen. Vi ønsker absolutt ikke å bli assosiert med annet enn å forfekte det naturlige. De som kjenner Ellen vet hva vi står for.

Stiller strenge krav

Silje Ensrud, pressesjef i Apotek 1, hevder at produktene som kritiseres er svært ulike. I tillegg forteller hun at prosessen bak dokumentering og kontrollering av produktene er svært grundig.

Apotek 1 er kun ett av norske apotek som fører disse produktene.

DOKUMENTERTE: Silje Ensrud, pressesjef i Apotek 1, forteller at de har strenge krav til produkter som skal føres på nett og i fysiske butikker. Foto: Ludvig Heiberg Larsen/Scanpix

– «Asan+ Bakteriell Vaginose» er et medisinsk utstyr, godkjent av et kontrollorgan. Denne typen produkt har strenge krav til dokumentasjon, effekt og sikkerhet, hevder hun.

– Asans produkt brukes ved behandling av symptomer ved bakteriell vaginose, som økt utflod, illeluktende utflod, irritasjon og sårhet.

Når det kommer til intimdeodoranten, som er produsert av Ellen, skriver Ensrud at dette er et kosmetisk produkt med formål om å forhindre lukt.

Dette produktet har vært tilgjengelig på markedet i noen måneder, men vil ikke lenger tilbys på nettet, forteller Ensrud.

Årsaken er ukjent for TV 2.

Fremfor å bruke slike intimprodukter, anbefaler begge legene å vaske underlivet med bare vann.

– Hvis man opplever kløe og svie, kan for eksempel helt vanlig babyolje uten parfyme hjelpe. Det gir fuktighet, og er ofte mer enn nok. Man trenger ikke å lete etter spesialprodukt som koster skjorta, sier Brochmann.