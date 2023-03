Legene hastet Øivin (87) til operasjon – nå vil han at sykehuset skal få 20 millioner

RINGVIRKNINGER: Et dramatisk døgn for Øivin Fjeldstad fikk ringvirkninger. Nå kan det være kirurgene ved Ringerike sykehus avlastes. Foto: Erik Edland / TV 2

Ifølge Norsk helseinformatikk (NHI) opplever færre enn 100 nordmenn tarmslyng årlig.

Men den sjeldne tilstanden krever umiddelbar handling. I februar i fjor ble derfor Øivin Fjeldstad (87) sendt rett på kirurgens bord.

– Jeg vet ikke hvor alvorlig det var, men jeg tror ikke de starter en operasjon ved midnatt, med mindre de må, påpeker han.

Nå ønsker Fjeldstad å gi tilbake til de som reddet livet hans.

Det var Ringerikes blad som omtalte saken først.

UTSIKTSTOPPEN: Oppe på en av utsiktene i Hønefoss inviterer Øivin Fjeldstad TV 2 på kaffe. Foto: Erik Edland / TV 2

Et steinkast unna kirurgene

Øivin Fjeldstad er en sprek og jovial arbeidskar. 87-åringen kan vise til et langt karriereliv i finansverden, aktiv deltakelse i flere stiftelser og tre perioder i lokalpolitikken på Ringerike.

Om noe er urett, tar han saken i egne hender.

– Som mange andre, er jeg under inntrykket av de fleste politikere er idioter. Jeg skjønte at om jeg vil ve og vel for nærmiljøet, må jeg ordne det selv, humrer Fjeldstad.

Og et godt utstyrt og bemannet lokalsykehus i Hønefoss er høyt oppe på prioriteringslista hans.

– Jeg er jo såpass heldig at jeg nesten kan se sykehuset hjemmefra.

Noe som var gunstig i februar i fjor.

Rett på kirurgi

For litt over et år siden våknet Øivin Fjeldstad til spisse smerter i magen.

HASTET: Øivin Fjeldstad måtte rett på operasjonsbordet, med tarmslyng. Foto: Erik Edland / TV 2

Han dro innom legen for å sjekke smertene. Legen sendte ham rett til sykehuset.

– Allerede ved midnatt var jeg i kirurgens hender, så våknet jeg i seks-syv-tiden morgenen etter, forteller han.

Tarmslyng Færre enn 100 nordmenn får tarmslyng årlig.

Tilstanden rammer stort sett spedbarn og eldre, og forekommer hyppigst hos menn.

Når man har tarmslyng, roterer tarmen om seg selv, likt hvordan man vrir en hageslange.

Ubehandlet er det en svært alvorlig tilstand. Tarmen kan sprekke, og bakterier fra avføringen kommer ut magehulen og over i blodet – noe som kan føre til blodforgiftning. Kilde: NHI.no

Fjeldstad husker det som en relativt udramatisk hendelse. Han understreker at han ikke ble fraktet i ambulanse, men at han kom seg til sykehuset på egenhånd.

Han er svært takknemlig for helsetilbudet i Hønefoss.

– Ringerike sykehus er nok det sykehuset jeg trives best på. Derfor mener jeg de også fortjener å ha det beste utstyret.

HØNEFOSS-VIN: Øivin funderer på om han skal lage vin av druene som gror i entréen til hagen. Foto: Erik Edland / TV 2

Sykehusene får tilbake

Dagen etter operasjonen fikk Fjeldstad besøk av Branislav Azanjac, avdelingsoverlege ved kirurgiavdelingen på Ringerike sykehus.

Med bakgrunn fra EWS, en allmennyttig stiftelse, har Fjeldstad tidligere satt seg inn i det nyeste av medisinsk forskning og utstyret som brukes ved sykehusene.

– Vi snakket om hvilket utstyr de bruker ved sykehuset her, og jeg lurte på hvorfor de ikke bruker operasjonsrobot. Han fortalte meg at det først og fremst var et kostnadsspørsmål, sier Fjeldstad.

IDÉEN: Da Fjelstad møtte kirurgen ved Ringerike sykehus, viste det seg at de hadde sammenfallende interesse. Foto: Erik Edland / TV 2

Operasjonsrobot Operasjonsrobot har vært i bruk ved flere norske sykehus de siste årene, og har som formål å avlaste noe av arbeidet til kirurgene. De gjør kirurgiske inngrep ved hjelp av robotarmer, og i noen tilfeller vil robotarmene være mer presise enn kirurgene selv. Nordlandssykehuset feiret i fjor sin tusende operasjon med operasjonsrobot.

Løst gjenfortalt gikk den innledende samtalen mellom kirurgen og Fjeldstad mye på hvor godt hele vestre Viken kan tjene på et slikt apparat.

Azanjac beskriver det som et drømmescenario for sykehusene.

Fremtiden er nå

– Enda en operasjonsrobot vil føre til et bedre samarbeid mellom sykehusene i vestre Viken, og et bedre tilbud for pasienter, forklarer kirurgen.

Ifølge Azanjac vil dette også gjøre Ringerike sykehus til et mer tiltrekkende tilbud for unge, fremadstormende kirurger.

– Under flere timer lange operasjoner vil utstyret, billedlig sagt, gi kirurger muligheten til å sitte litt.

UNDERVERKSROBOTEN: Branislav Azanjac forklarer at en operasjonsrobot vil gjøre underverk for sykehusene i Vestre Viken. Foto: Privat

Noe av formålet med innføringen av operasjonsrobot har vært å dempe belastningsskadene hos kirurger.

Og det kjente allerede Øivin Fjeldstad til.

Finansierer 20 millioner kroner

Som tidligere finansmann, vet Fjeldstad å trekke i de riktige trådene.

RINGERIKE ROBOT: Nå venter Fjeldstad og Azanjac i spenning på om det kommer en ny operasjonsrobot til Ringerike sykehus. Foto: Erik Edland / TV 2

Ved hjelp av Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal, og EWS-stiftelsen, er forhåpentligvis en splitter ny operasjonsrobot til 20 millioner på vei til Ringerike sykehus i nærmeste fremtid.

– Fremtiden er nå, sier Azanjac.

På grunn av størrelsen på gaven, behandles saken nå videre av sykehusstyret.

Nå venter bare han og Fjelstad i spenning på svar.